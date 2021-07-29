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Владимир Федотов: В матче с «Кешля» нам не хватало агрессии
29 июля 21:50
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Сочи"

Владимир Федотов: В матче с «Кешля» нам не хватало агрессии

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций (4:2), поделился впечатлениями от игры.

- Какие остались впечатления об игре?

- Мы контролировали матч от начала до конца, за исключением тех моментов, когда нас легко обыгрывали. Сантос два раза разобрался с нашими футболистами, обыграл по пол команды. Могу только сослаться на непривычное искусственное поле. Тренер не может быть доволен, когда команда пропускает мячи, находясь в полном составе в обороне. Это недопустимые вещи. Многое у нас получалось, но, к сожалению, многие прострелы в завершающей фазе атаки у нас носят незрячий характер: нападающий оказывается не там, где он должен быть, или идет не точная передача. А подходов у нас много. В матче с «Нижним Новгородом» было то же самое. У нас было полное преимущество, мы много играли в штрафной, но заключительного точного паса и завершающего удара не хватало. Но все-таки сегодня мы смогли забить и заслуженно победили.

- На своем поле вы выиграли со счетом 3:0, но, несмотря на это, ваши футболисты играли сегодня очень агрессивно. С чем это был связано?

- Не знаю, как показалось с трибун, но, на мой взгляд, нам как раз чуть-чуть не хватало агрессии. Может быть, она выражалась словесно. Но мы давали много пространства футболистам соперника. Они спокойно принимали мячи, показывали финты. Возможно, это потому что на таком поле торможение другое. Поэтому наши ребята действовали осторожно, на расстоянии. Но я не заметил, что мы были очень агрессивны. Я добавлю, что перед игрой на установке мы говорили об этом. Я просил, несмотря на счет, не сохранять его, не удерживать, а развивать преимущество. Мы настраивались на победу. Я благодарен ребятам, что они на это отреагировали, выкладывались на поле без остатка. Единственное, было очень обидно играть при пустых трибунах. Мы пробивались в еврокубки, и нам отрезали нашу поддержку.

- Как вы оцените игру вашего соперника «Кешля», и разницу между первым матчем и вторым, который получился более результативным?

- Стоит отметить, что мы понимаем, что много футболистов ушло, и большая группа игроков только вливается в коллектив. Пока не хватает сыгранности, компактности в переходных фазах. Но то, что здесь образовывается очень хорошая, боеспособная команда, я даже не сомневаюсь. Команда нацелена на атаку, и имеет много индивидуально сильных футболистов. Теперь все это нужно сложить в ударный кулак. Ваша команда играет в атаку, но пока не хватает баланса между обороной и нападением. Но команда выглядит очень современно и агрессивно. Это сто процентов. Нам было непросто. Я желаю вам в чемпионате успехов.

- Еще один представитель азербайджанского футбола – «Карабах», играет в еврокубках. Вы бы хотели с ним встретиться?

- Мне немного удалось посмотреть город, погулять. Перемены в городе значительные. Он цветет. Люди здесь доброжелательные. Поддержка болельщиков очень хорошая. Мы с удовольствием еще раз сюда вернемся, если жребий так решит.

- Эта победа скрасит ваше поражение в чемпионате от «Нижнего Новгорода»?

- Это сто процентов. И психологически, и эмоционально. После побед восстановление проходит быстрее, и настроение другое. Нам сегодня важно было победить, и я рад, что ребята не отбывали на поле номер, несмотря на то, что у нас был задел. Иначе прогресса не достичь. В этом заключается и уважение к сопернику, чтобы играть на максимуме.

источник: «Советский спорт»
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