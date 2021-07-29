Владимир Федотов: В матче с «Кешля» нам не хватало агрессии

- Какие остались впечатления об игре?

- Мы контролировали матч от начала до конца, за исключением тех моментов, когда нас легко обыгрывали. Сантос два раза разобрался с нашими футболистами, обыграл по пол команды. Могу только сослаться на непривычное искусственное поле. Тренер не может быть доволен, когда команда пропускает мячи, находясь в полном составе в обороне. Это недопустимые вещи. Многое у нас получалось, но, к сожалению, многие прострелы в завершающей фазе атаки у нас носят незрячий характер: нападающий оказывается не там, где он должен быть, или идет не точная передача. А подходов у нас много. В матче с «Нижним Новгородом» было то же самое. У нас было полное преимущество, мы много играли в штрафной, но заключительного точного паса и завершающего удара не хватало. Но все-таки сегодня мы смогли забить и заслуженно победили.

- На своем поле вы выиграли со счетом 3:0, но, несмотря на это, ваши футболисты играли сегодня очень агрессивно. С чем это был связано?

- Не знаю, как показалось с трибун, но, на мой взгляд, нам как раз чуть-чуть не хватало агрессии. Может быть, она выражалась словесно. Но мы давали много пространства футболистам соперника. Они спокойно принимали мячи, показывали финты. Возможно, это потому что на таком поле торможение другое. Поэтому наши ребята действовали осторожно, на расстоянии. Но я не заметил, что мы были очень агрессивны. Я добавлю, что перед игрой на установке мы говорили об этом. Я просил, несмотря на счет, не сохранять его, не удерживать, а развивать преимущество. Мы настраивались на победу. Я благодарен ребятам, что они на это отреагировали, выкладывались на поле без остатка. Единственное, было очень обидно играть при пустых трибунах. Мы пробивались в еврокубки, и нам отрезали нашу поддержку.

- Как вы оцените игру вашего соперника «Кешля», и разницу между первым матчем и вторым, который получился более результативным?