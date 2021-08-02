Карпин сосредоточится на сборной. Он покинул «Ростов»

Информация об уходе Карпина из «Ростова» появилась около девяти часов вечера по московскому времени. Следом с заявлением выступил сам Валерий Георгиевич.
Накануне его команда вчистую проиграла «Зениту» (2:4) во втором туре чемпионата России. А в первом – оказалась на динамовском щите (0:2). Оба поражения ростовчане потерпели дома.
Решение Карпина об отказе сидеть на двух стульях знает исторический прецедент. Даже Валерий Лобановский в 1983-м передал свое киевское «Динамо» своему соратнику Юрию Морозову и сосредоточился на задаче пробиться на французский Евро-84. Не вышло – нас подвели лишившиеся турнирной мотивации поляки, подарив дома победу португальцам. И судья, назначив в решающем матче с европейскими бразильцами левый пенальти. Тем не менее Лобановскому с позором указали на дверь с приговором «больше в сборную не приглашать».
А его предшественник на посту наставника главной команды страны Константин Бесков совмещал. И что из этого вышло? На домашней Олимпиаде-80 наши остались с бронзой – это был провал. А на ЧМ-82 в Испании не пробились в полуфинал, не сумев в решающий момент одолеть тех же поляков (0:0).
Павел Садырин, уходя перед отборочным циклом ЧМ-94 из ЦСКА в сборную, получил гарантии возвращения, но его подсидел Александр Тарханов.
А сменивший после американского мундиаля-94 Садырина Олег Романцев в 1996-м оставил своей «Спартак» Георгию Ярцеву, по сути, не покидая команду. Как и в случае с Лобановским, эта мера результата не принесла. Точнее принесла – отрицательный, на Евро-96 в Англии, красно-белые же в дополнительном матче вернули титул чемпиона России.
«Ростов» вернул Карпина на тренерскую орбиту. Если бы не приглашение с берегов Дона, Валерий Георгиевич, возможно, продолжил телевизионную карьеру. Эксперт он был знатный.
Он построил крепкую команду, но в последнее время она мягко говоря топталась на месте, а, может, и деградировала. В этом сезоне «Ростову» не до еврокубков, быть бы живу. Особенно после двух домашних поражений на старте. Легенда команды лейтенантов ЦДКА/ЦДСА Валентин Николаев, сидя на двух стульях, едва не опустил чемпионскую команду в первую лигу, добившись при этом успеха во главе сборной: в 1971-м она с блеском квалифицировалась на Евро-72, где дошла до финала. Уже без Николаева, сделавшего выбор в пользу ЦСКА.
Карпин поступил по-другому. Поняв, что решать две совершенно разные задачи ему не под силу. Он не желает ограничивать свое пребывание у штурвала национальной команды несколькими месяцами. Своим решение он окончательно прекратит разговоры-спекуляции на тему вреда совместительства.