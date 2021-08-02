Карпин сосредоточится на сборной. Он покинул «Ростов»

Информация об уходе Карпина из «Ростова» появилась около девяти часов вечера по московскому времени. Следом с заявлением выступил сам Валерий Георгиевич.

Накануне его команда вчистую проиграла «Зениту» (2:4) во втором туре чемпионата России. А в первом – оказалась на динамовском щите (0:2). Оба поражения ростовчане потерпели дома.

Решение Карпина об отказе сидеть на двух стульях знает исторический прецедент. Даже Валерий Лобановский в 1983-м передал свое киевское «Динамо» своему соратнику Юрию Морозову и сосредоточился на задаче пробиться на французский Евро-84. Не вышло – нас подвели лишившиеся турнирной мотивации поляки, подарив дома победу португальцам. И судья, назначив в решающем матче с европейскими бразильцами левый пенальти. Тем не менее Лобановскому с позором указали на дверь с приговором «больше в сборную не приглашать».

А его предшественник на посту наставника главной команды страны Константин Бесков совмещал. И что из этого вышло? На домашней Олимпиаде-80 наши остались с бронзой – это был провал. А на ЧМ-82 в Испании не пробились в полуфинал, не сумев в решающий момент одолеть тех же поляков (0:0).

Павел Садырин, уходя перед отборочным циклом ЧМ-94 из ЦСКА в сборную, получил гарантии возвращения, но его подсидел Александр Тарханов.