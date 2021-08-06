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«Краснодар» даст бой «Зениту» в Winline Derby
06 августа 12:00
автор: Николай Яременко
автор фото: ФК "Зенит"

«Краснодар» даст бой «Зениту» в Winline Derby

В Санкт-Петербурге 7 августа пройдет первое в сезоне Winline Derby – «Зенит» примет «Краснодар» в центральном матче третьего тура.

Winline Derby появилось в нашем футболе в прошлом сезоне и сразу прижилось. К такой афише вряд ли можно оставаться равнодушным любому болельщику. Уникальный проект запустила букмекерская компания Winline. Под этим названием объединены матчи между клубами-партнерами компании - «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром».

Три топ-команды – лидеры РПЛ как по игре, так и по имиджевой составляющей. Сине-бело-голубые и красно-белые – участники Лиги чемпионов. «Зенит» начнет евросезон на групповой стадии, «Спартаку» на неделе предстоит первый матч квалификации ЛЧ с «Бенфикой». «Краснодар» от игр в Европе в новом сезоне освободил себя сам, смазав концовку прошлого чемпионата России. Но все мы помним, что «быки» - единственные из команд РПЛ играли в весенней стадии еврокубков.

Последнее на сегодня Winline Derby прошло в Краснодаре в апреле. Матч выдался просто огненным. Это была одна из первых встреч Виктора Гончаренко в новом клубе, после его отставки из ЦСКА и переезда на юг России. И одна из лучших в чемпионате-2020/21. Победу над «Зенитом» хозяева тогда упустили очень обидно. Вели 2:0 вплоть до 75-й минуты после дубля Ионова, показывая замечательный футбол, но добились лишь ничьей, которую еще и отстояли с немалым трудом.

Переломил ход матч Сергей Семак. Главный тренер «Зенита» после второго пропущенного мяча сделал сразу четверную замену. Решение оказалось ключевым. Гости резко прибавили в активности, и вскоре Азмун и Мостовой сравняли счет.

От новой встречи ожидают такого же искрометного футбола. «Зенит» начал чемпионат очень результативно. В двух матчах забито семь голов, хотя и пропущено три. Шесть очков при разнице «плюс 4» сразу вывели чемпиона на первую строчку турнирной таблицы. Соседом клубом из Санкт-Петербурга мог быть «Краснодар». Однако «быки» после уверенной стартовой победы в Екатеринбурге над «Уралом» - 3:0 неожиданно во втором туре оступились дома в игре с подмосковными «Химками» - 0:1.

Возможно, сказались почти пустые трибуны. Пандемия не дала РПЛ начать сезон с болельщиками. В Краснодаре они всегда оказывают серьезную поддержку своей команде, не говоря уже о Петербурге, где фанатская трибуна – одна из самых шумных в стране.

Игра без болельщиков несколько повышает шансы «Краснодара» на выездную победу. Расцениваются же они не очень высоко. Поставить на выигрыш гостей в Winline Derby можно с коэффициентом 6.00. У Гончаренко плохая статистика встреч с «Зенитом» — всего одна победа. А вот в успехе чемпиона трех последних лет у букмекеров сомнений немного. Очень уж уверенно на старте выглядит команда Семака. Помимо двух побед в чемпионате был же еще питерский триумф в игре за Суперкубок России, в котором перед сине-бело-голубыми не устоял крепкий «Локомотив» (3:0). Потому на победу «Зенита» в Winline Derby ставку можно сделать за 1.47.

Ничья доступна за 5.00 – и к такой ставке стоит присмотреться. «Краснодар» в гостевом матче смотрелся лучше, чем в домашнем. Возможно, вторым номером играть команде Гончаренко будет проще. После поражения от «Химок» ей нельзя проигрывать второй раз. Перед тренером, на которого в конце прошлого сезона сделал ставку владелец клуба Сергей Галицкий, стоят большие задачи. Очередная неудача серьезно осложнит турнирное положение «быков».

Перед сезоном они купили дорого по меркам нашей лиги нападающего. Колумбиец Джон Кордоба из «Герты» обошелся за 20 млн евро. Плюс совсем недешевый новичок появится в линии полузащиты. Поляк Гжегож Крыховяк был одним из лидеров «Локомотива», а теперь на него возлагает надежды «Краснодар». Посмотрим, сможет ли он сыграть уже в Санкт-Петербурге. Это было бы приличным усилением для гостей.

В любом случае ждем увлекательного и результативного футбола. Вывеска «Краснодар» против «Зенита» — бренд нашей лиги. Эти игры всегда стоят особняком от остальных матчей чемпионата, отличаясь своей принципиальностью, амбициями, эмоциональностью и зрелищностью. Можно не сомневаться, что так будет и на этот раз.

источник: «Советский спорт»
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