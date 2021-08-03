Жорже Жезуш: У меня нет зависит к Рую Витории из-за того, что он был успешным в «Бенфике»

- Что вы думаете об отмене правила гола в гостях в еврокубках. и будете ли вы играть завтра с тремя центральными защитниками, как в прошлом году?

- Да. Мы хорошо готовились к сезону, проделали большую работу. Это первый официальный матч, к которому подходим со всей ответственностью. От этой игры многое будет завеситесь, но мы верим в свои силы, и в том, что сможем завтра показать достойный футбол, несмотря на то, что это будет дебютная игра сезона.

- У нас амбициозная команда, которая хочет попасть в основную сетку Лиги чемпионов, и мы сделаем все для этого. Соперник не менее амбициозен, и провел уже две игры в этом сезоне, поэтому находится на ходу. Не мое дело рассуждать о том, что покажет «Спартак». Это дело тренера соперника.

- Стратегически отмена этого правила для меня не имеет большого значения. Было бы странно выходить на матч, надеясь забить гол в гостях. Мы выходим побеждать. Для меня мало что меняет в отмене этого правила. А что касается центральных защитников, мы в прошлом году играли в три центральных защитника. Это были самые ответственные матчи. Но не обязательно, что мы так сыграем завтра. На предсезонке мы тренировали и игру с четырьмя защитниками. Мы хотим сохранить структуру футбола, чтобы три защитника играли впереди.

- «Бенфика» в пошлом году не прошла отбор в Лигу чемпионов, проиграв «ПАОКу», который возглавлял португальский специалист. Сейчас вы попали на «Спартак», где тоже работает португальский тренер. Это является преимуществом соперника?

- Нет. Мы живем в такое время, когда трудно утаить игру и тренировки, потому что легко посмотреть матчи. Если преимущество и есть, то оно минимальное, потому что это португальский тренер, который знает психологию игроков, и с некоторыми из них сам работал. Но не думаю, что это завтра отразиться.

- Не коснулась ли команды отставка президента «Бенфики»?

- Для нас это стало неожиданностью. Мы не были к этому готовы. Мы работали все вместе, и я всегда был открыт по переговорам по игрокам и игре команды. Но так случилось. Это не повлияло на процесс подготовки команды к сезону. Я чувствую себя в своей тарелке, даже несмотря на такие изменяя.

- Как вы относитесь к подписанию Романа Яремчука?

- Мы дано искали нападающего с такими качествами. Я доволен его приобретением, но завтра он не сможет сыграть, потому что не заявлен на Лигу чемпионов. Ставку придется делать на тех игроков, с кем тренировались в предсезонке. У нас есть несколько молодых ребят, которые неплохо проявляли себя, и они будут поддерживать атаку команду, надеюсь, на должном уровне.

- Как вы относитесь к тому, что у вас и Витории не самые лучше отношения?

- Я бы так не сказал. То, что имеется в виду, произошло около шести лет назад. Это уже забыто. Я с большим уважением отношусь к «Спартаку», и его тренеру, но буду рассчитывать, что мы победим в этом противостоянии.

- Присутствие на ответном матче зрителей на вашем стадионе поможет команде?

- Конечно, зрители будут влиять на игру, потому что у «Бенфики» особенные болельщики. Они гонят нас в атаку и помогают побеждать. Я рад, что мы, наконец, сыграем при болельщиках, чего давно не было.

- Так как встреча будет против вашего старого знакомого Руя Витории, считаете ли вы свою карьеру успешнее, чем у коллеги?

- Витория был успешным тренером в «Бенфике». У него было два чемпионства. Но у меня зависти к нему нет. Я желаю ему таких же больших успехов со «Спартаком», как с «Бенфикой». Пусть выиграет здесь титулы, и в Европе тоже. Я буду этому только рад.