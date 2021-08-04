Евгений Ловчев: Карпин – понтовщик, все делает для рекламы, у Семина «Ростов» будет биться от ножа

- Итак, ваш старый друг Юрий Палыч Семин возглавил «Ростов».

- Я уже написал ему: «Удачи!». Палыч пока не ответил, видимо, не до этого сейчас. Он покажет, как надо работать.

- Я, правда, во всей этой истории не понял одного: вроде бы Карпин должен был до Нового года совмещать сборную и клуб, и вдруг ушел.

- Честно говоря, достал Карпин своими понтами. Как он разговаривает с журналистами… То заявляет, что до Нового года будет совмещать. Потом проигрывает два матча и говорит, что совмещать неправильно. А до этого он не понимал, что это неправильно?

Это не тренер, а понтовщик, все делает для рекламы самого себя.

- Жестко вы прошлись по Карпину…

- Тренером сборной должен быть человек, который сам чего-то добился в футболе. Все говорят, что Карпин был очень хорошим футболистом. В той команде, где играли Мостовой, Черенков, он был весьма средним игроком.

И дело даже не в этом, чего он добился как тренер? Проиграл два матча с Ростовом» и прозрел – совмещать нельзя. А если б выиграл – не прозрел?