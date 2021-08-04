Семин сменил в «Ростове» Карпина, чтобы затем повторить этот ход в сборной России?

Конечно, никто даже в мировом спорте не сравнится с двукратным олимпийским чемпионом, 11-кратным чемпионом СССР и 14-кратным чемпионом России Николаем Карполем. В 83 года колосс отечественного волейбола по-прежнему возглавляет екатеринбургскую «Уралочку»!

Но футбол с хоккеем – все-таки отдельная песня, а главное – Палыч окунулся в неизведанную среду. Это не с родным, можно сказать, «Локомотивом» титулы добывать, где с деньгами под крылом мегамонополиста проблемы исключены по определению.

Тем интереснее! Блестящий пиар-ход менеджмента «Ростова»! Браво! Теперь к этой вроде как заурядной команде, начавшей сезон с двух оплеух с общим счетом 2-6, будет приковано внимание всей страны.

Юрий Семин начал беспримерную войну с врагом, которого победить невозможно - со временем. Но и - с недругами и скептиками. Пленных тут точно брать не будут. Даже Виктора Васильевича с его многочисленными регалиями в ЦСКА не пощадили. Вон экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская уже успела высказаться:

- У Семина не получится в «Ростове». Всему свое время, а его время уже ушло.

А я хочу – мечтаю! - чтоб все у Палыча на новом месте сложилось. Чтобы позже… И потом - меня всегда забавляют категоричные выхлопы дилетантов. А вот большой друг «Советского спорта» Евгений Ловчев и экс-наставник нашей национальной команды Борис Игнатьев убеждены, что Семин вполне был готов принять у Станислава Черчесова даже сборную России.

Да, в нашем футболе прецедентов 74+ не было. Но ведь испанец Луис Арагонес выиграл Евро-2008 в 70 лет. Свой последний Кубок Стэнли-2002 Скотти Боумен взял, когда ему шел 69-й год.

Только услышал новость о преемнике Валерия Карпина, сразу захотелось посмотреть календарь РПЛ. Докладываю:

8 августа (воскресенье). «Химки» - «Ростов»;

14 августа (суббота). «Ростов» - ЦСКА;

22 августа (воскресенье). «Нижний Новгород» - «Ростов»;

29 августа (воскресенье). «Урал» - «Ростов».

Далее 1 сентября россиян ждет ключевой домашний матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии, с которой после трех туров мы с 6 очками делим первое место в группе «Н». Затем, через три дня, визит на Кипр и снова на своем поле играем с Мальтой 7 сентября. Вполне возможно, что после трех этих поединков прояснится ситуация в нашей шестерке вкупе с дальнейшими перспективами тренера-дебютанта сборной Карпина.

И тогда – чем черт не шутит! – в РФС вспомнят об Юрии Павловиче.

Но теперь все внимание ближайшим четырем играм «Ростова». Особняком стоит, разумеется, гастроль на Дон ЦСКА, который тоже начал чемпионат неубедительно.

P.S. Коллеги мне тут оперативно подсказали. Как же я забыл возвращение в «Динамо» Константина Ивановича в 73 года? А в 74 Бесков в 1995 году выиграл с бело-голубыми последний Кубок страны в истории клуба. Так что новому тренеру «Ростова» есть с кого брать пример.