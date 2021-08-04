ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Нефтяник 0 Ак Барс 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:00 Фенербахче 0 Динамо К 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Хетафе 0 Бешикташ 0
Лига чемпионов 20:00 Спартак М 0 Бенфика 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Ред Булл Зальц 0 Барселона 0
Лига чемпионов 21:00 Ференцварош 0 Славия П 0
Лига чемпионов 21:00 Динамо З 0 Легия 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Кадис 0 Атлетико М 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:15 Аякс 0 Лидс Юнайтед 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:30 Валенсия 0 Милан 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:45 Челси 0 Тоттенхэм Хотс 0
За кого будут болеть в Черкизове, когда в гости приедет «Ростов» Палыча?
04 августа 16:41
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: "Советский спорт"

За кого будут болеть в Черкизове, когда в гости приедет «Ростов» Палыча?

74-летний Юрий Семин вернулся к тренерской деятельности, сменив в «Ростове» Валерия Карпина.

Недолго думал «Ростов» с назначением нового главного тренера. 2 августа Валерий Карпин объявил об уходе и желании сосредоточиться на сборной. Два дня спустя президент клуба Арташес Арутюнянц в присутствии экс-наставника уже представлял команде Юрия Семина.

На переговоры, по словам президента, ушло пять минут. Это означает, что больших финансовых запросов у Семина не было. Да и откуда им взяться. У человека, которому в мае исполнилось 74 года, сегодня есть главное – желание работать. Время летит, оно точно не помощник Палычу, который оставался без работы с мая 2020-го, когда его грубо и некрасиво выпихнули из «Локомотива».  

Еще есть понимание того, что в Ростове-на-Дону тренеру доверяют. Арутюнянц признался, что с другими кандидатами не говорил. Хотя СМИ перебирали ряд известных фамилий, все это, судя по всему, было ерундой и слухами. В такой ситуации, в какой оказался «Ростов», клубу действительно нужен не модный иностранец и не молодой да перспективный россиянин. Нужен тот, кто за плечами имеет богатый опыт вывода российских команд из кризиса. То, что у «Ростова» именно такой период, очевидно. Как и то, что Семин с этой задачей способен справиться на отлично.

Не хотелось бы потерять «Ростов». Не так много у нас в стране клубов, которые без больших денег ставят серьезные цели перед собой. На Дону как раз такой - амбициозный и дерзкий. Два года назад команда была пятой. В прошлом чемпионате свои позиции сдала, распродав полсостава. Жить на что-то надо, тут ничего не поделаешь. Но Семину есть на кого в новом коллективе опереться. Мамаев, Комличенко, Полоз, Песьяков, Байрамян. Палыч сможет сделать из них боеспособный коллектив. Поправится еще лучший легионер Норманн – совсем другая житуха будет.

Палыча уже представили футболистам. Он отметил, что для него работа в «Ростове» - большая честь. Город футбольный. Обещал с каждым из игроков поговорить, выслушать. То, что найдет с ними общий язык – сомнений нет.

«Ростов» сегодня являет образец того, как могут выстраиваться отношения в нашем футболе с учетом интересов всех сторон. Можно ведь было обидеться на Карпина, который поставил клуб перед фактом, убежав из него после двух домашних поражений с общим счетом 2:6. Но в «Ростове» Валерия Георгиевича поняли.

Арутюнянц заявил, что с ним не прощается. Команда накануне всем составом приехала к экс-тренеру домой, сделав сюрприз. Привезли торт с изображением Карпина, устроили небольшое фаер-шоу, растрогали. И заодно пропиарили на всю страну. Стало понятно, что в сборную пришел хороший человек. Какой из него там получится специалист – посмотрим. Но нездоровой атмосферы ожидать не стоит, уже классно.

Можно не переживать и за клуб. Очень быстро в нем сориентировались, и очень грамотно поступили. Семин из футбольных дел не выбывал. Все время следил за чемпионатом, был на виду и на слуху. Постоянно давал экспертные оценки. Это важно, нельзя выпадать из информационного поля в наше время, тем более в таком солидном возрасте.

Уже 6 августа «Ростову» играть в Уфе гостевой поединок. После двух поражений необходимо брать очки. Башкирский клуб сегодня сосед дончан по турнирной таблице с двумя баранками на старте. Третья больно ударит по обеим командам, а потому дебют у Палыча будет сложнейшим.

 

Далее у «Ростова» домашняя встреча с ЦСКА – тоже не подарок. Но главный матч в году Семин сыграет 2 октября. Его новая команда отправится в гости к «Локомотиву», матчи с которым отныне приобретут статус «повышенной важности». Вот интересно, за кого трибуны в Черкизове будут болеть? За тренера-легенду или за свою команду, над которой не прекращают эксперименты очередные менеджеры? Эта будет крутая интрига.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Mitsubishi скоро представит гибридную модификацию Outlander EvolutionРоссийские гандболистки узнали соперника по полуфиналу Олимпиады"Ростов" нашёл нового главного тренераЖурова не смолчала о скандале с Тимановской: рубанула всю правдуПоднялась на пьедестал посмертноНе поверите, что сделал муж Тимановской после скандала в Токио
Наши русалки — космос! Как Светлана Ромашина стала шестикратной чемпионкой Олимпиады
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио, а Ромашина стала единственной в мире обладательницей шести золотых медалей Олимпиад в синхронном плавании.
Последний проект Палыча? Чего ждать от назначения Семина главным тренером «Ростова»
«Ростов» объявил о назначение на место ушедшего в сборную Валерия Карпина 74-летнего тренера Юрия Семина.
Трефилова не порадовала победа над Черногорией. Как гандболистки России вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России в четвертьфинале гандбольного турнира на Олимпийских играх в Токио победила команду Черногории (32:26), но по игре не всегда выглядела убедительно.
Карпин может быть доволен. У Головина голевая передача в важнейшем матче Лиги чемпионов
В третьем квалификационном ранде Лиги чемпионов «Монако» выиграл в гостях у пражской «Спарты» (2:0) при активном участии Александра Головина.
Олимпиада-2020: главные события 04.08.2021
4 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 23 видам спорта и будут разыграны 17 комплектов медалей.
Шубенков «загадочно» снялся, Малком вышел в финал, сидящая на препаратах американка Байлз вернулась за бронзой. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 3 августа на Олимпийских играх в Токио.
Золото Евлоева вызвало бурю в армянских соцсетях. Там уверены, что россиянин победил Алексаняна нечестно
Муса Евлоев принес сборной России 13-е золото на Олимпиаде. Это позволило нашей команде вернуться на пятое место в медальном зачете.
«Он поступил честно». Балахнин — о решении Карпина бросить «Ростов» после двух поражений ради сборной
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Валерия Карпина из клуба в разгар сезона.
Ну и правильно! Карпин отказался делить сборную России с «Ростовом», поняв, что дело пахнет керосином
Главный тренер сборной России Валерий Карпин все-таки не будет совмещать работу в клубе и сборной.
Так у России украли золото Олимпиады в опорном прыжке или не украли? Мнения разделились
Эмоциональную реакцию вызвали итоги выступления гимнастов в опорном прыжке. Наш Денис Аблязин оказался на втором месте, набрав равное количество баллов с корейцем Чо Хван Шином.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика