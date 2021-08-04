За кого будут болеть в Черкизове, когда в гости приедет «Ростов» Палыча?

Недолго думал «Ростов» с назначением нового главного тренера. 2 августа Валерий Карпин объявил об уходе и желании сосредоточиться на сборной. Два дня спустя президент клуба Арташес Арутюнянц в присутствии экс-наставника уже представлял команде Юрия Семина.

На переговоры, по словам президента, ушло пять минут. Это означает, что больших финансовых запросов у Семина не было. Да и откуда им взяться. У человека, которому в мае исполнилось 74 года, сегодня есть главное – желание работать. Время летит, оно точно не помощник Палычу, который оставался без работы с мая 2020-го, когда его грубо и некрасиво выпихнули из «Локомотива».

Еще есть понимание того, что в Ростове-на-Дону тренеру доверяют. Арутюнянц признался, что с другими кандидатами не говорил. Хотя СМИ перебирали ряд известных фамилий, все это, судя по всему, было ерундой и слухами. В такой ситуации, в какой оказался «Ростов», клубу действительно нужен не модный иностранец и не молодой да перспективный россиянин. Нужен тот, кто за плечами имеет богатый опыт вывода российских команд из кризиса. То, что у «Ростова» именно такой период, очевидно. Как и то, что Семин с этой задачей способен справиться на отлично.

Не хотелось бы потерять «Ростов». Не так много у нас в стране клубов, которые без больших денег ставят серьезные цели перед собой. На Дону как раз такой - амбициозный и дерзкий. Два года назад команда была пятой. В прошлом чемпионате свои позиции сдала, распродав полсостава. Жить на что-то надо, тут ничего не поделаешь. Но Семину есть на кого в новом коллективе опереться. Мамаев, Комличенко, Полоз, Песьяков, Байрамян. Палыч сможет сделать из них боеспособный коллектив. Поправится еще лучший легионер Норманн – совсем другая житуха будет.

Палыча уже представили футболистам. Он отметил, что для него работа в «Ростове» - большая честь. Город футбольный. Обещал с каждым из игроков поговорить, выслушать. То, что найдет с ними общий язык – сомнений нет.