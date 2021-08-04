Владимир Федотов: Постараемся воспользоваться ошибками «Партизана»

- Вы уже изучали игру соперника. Кого отметите у «Партизана» и стоит ли ждать глобального перестроения сочинцев на этот матч?

- Конечно. На чемпионате Европы мы увидели, насколько меняется антураж и просто зрелище превращается в грандиозное событие. Ощущать болельщиков на стадионе – совсем другая энергетика. Это ни с чем не сравнимые эмоции.

- «Партизан» - это европейский кубковый боец, один из флагманов сербского футбола. Команда сбалансированная, забивает, и на этом отрезке ничего не пропускает. Это говорит о балансе, как в игре обороны, так и атаки. Нас ждет очень интересный, содержательный матч. Нам придется непросто. Снова надо будет доставать из себя все. Единственное, что портит впечатление от противостояния – мы опять оказываемся без зрителей и своих фанатов. Это очень обидно, потому что мы не получаем серьезную поддержку – своего двенадцатого игрока. Когда мы готовились к матчу с «Партизаном» и смотрели его игры, то увидели, что в Белграде нас будет ожидать полный стадион. Мы знаем, как там болеют. Это будет неистовая поддержка, поэтому мы находимся в неравных условиях.

- Чего вы ожидаете от этого противостояния, в котором придется соперничать с более серьезным клубом?

- Конечно. Весь мир уже делает анализ соперника. Мы знаем, что и на игре «Сочи» с «Ахматом» в Грозном были скауты «Партизана». Эта команда – опытный турнирный боец. Мы выделили то, что нам необходимо, и то, что принесет нам пользу. Здесь можно назвать любого футболиста: Натхо, Гомеса, Марковича. Команда сбалансирована. Мы отметили хорошее командное взаимодействие, как в атаке, так и в обороне.

- «Сочи» в каждом матче забивает, а гости уже в пяти играх не пропускают. У вас есть средства для взлома обороны соперника?

- Нет таких команд, где все идеально. Везде люди делают ошибки. Наша задача этим воспользоваться, заставить соперника ошибаться. Завтра мы предъявим «Партизану» свои козыри, найдем бреши в обороне, и реализуем те моменты, которые будем создавать.

- Каково состояние Жоаозиньо и Джанаева? Можем их завтра увидеть на поле?

- У нас все ребята в строю. Жоаозиньо набирает форму и уже ездил с нами на выезд в Грозный. При благоприятных обстоятельствах он может появиться на поле. Он на завтрашний поединок в общей обойме. Для нас это подспорье. Также вернулись в строй Юсупов и Джанаев. Все здоровы, все готовятся и ждут с нетерпением предстоящего матча.

- Часто звучат слова о сложности игры на два фронта. Насколько для «Сочи» это тяжело и успевают ли игроки прийти в себя после матчей?

- Единственный недостаток в том, что у нас был тройной выезд. Слава богу, у нас чартерные рейсы и мы быстро возвращаемся, после чего сразу приступаем к восстановлению. Как показывает анализ, в этом отношении все хорошо. Вопрос только в эмоциях и моментальном переключении с одного турнира на другой. Это опыт и мы его приобретаем по ходу участия в двух турнирах.

- Довольны ли вы игрой Воробьева? Можно ли сказать, что парень уже адаптировался к команде и требованиям РПЛ?

- Дима на правильном пути. Единственное, иногда он выпадает из тонуса. У него была ротовирусная инфекция. Но парень с характером. Работает через не могут. После первого тайма матча с «Ахматом» было видно, насколько ему тяжело. У него была температура. Из-за этого его пришлось поменять. Мы разбираемся, откуда растут эти ноги в виду таких непонятных состояний изменения здоровья. Медицинский штаб разберется, и я надеюсь, что завтра Дима будет в строю. Он хорошо воспринимает наши требования, футбольное мировоззрение. Процесс адаптации у него еще не полностью закончен, и много в каких аспектах ему надо прибавлять. Воробьев трудолюбивый, старательный, и дело только во времени.

- Дает ли преимущество «Партизану» то, что он постоянно участвует в еврокубках, и в чем преимущество «Сочи»?

- Он хорош, как команда. Там квалифицированные футболисты и тренер. Не случайно они на старте сезона много забили. Будет непростой поединок, но нам есть, что показать сопернику.

- В предыдущей стадии дело не дошло до того, что правило гостевого гола как-то действовало. Как относитесь к тому, что это правило отменили?

- Любой мяч, забитый на выезде, всегда давал преимущество. Было столько трагедий, когда в последний момент забивался мяч, и сопернику нужно было забивать уже два. А теперь все по-честному. Без этого эффекта.

- Маммана не сыграл с «Ахматом». Ждать ли его завтра на поле?

- С ним все в порядке. Он адаптируется к нашим нагрузкам. Он не был на сборах с «Зенитом», а тренировался с «Зенитом-2», но находится в хорошей форме, и его появление вполне возможно.