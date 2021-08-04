Орлы! Увы, не красно-белые. «Спартак» в одни ворота уступил «Бенфике»

Разница в классе между вице-чемпионами России и Португалии была видна невооруженным глазом. 10 августа в Лиссабоне «Спартаку» неплохо бы сохранить, как говорил основатель общества Николай Старостин, хотя бы честь. Терять-то уже нечего – Лиги Европы красно-белых никто не лишит.

Главный тренер «Спартака» Руй Витория выпустил в стартовом составе 7 (!) россиян. На скамейке запасных остались Мозес и Крал. А Промес пропускал матч из-за травмы.

Выход Хендрикса в опорную зону – мера вынужденная. Получивший повреждение в Самаре Мозес пока не готов провести на поле все 90 минут, однако на него рассчитывали как на игрока замены.

Красно-белые попытались захватить середину поля за счет прессинга, однако этот план гости разрушили благодаря высокому исполнительскому мастерству. Португальцы быстро выбегали в атаку и за счет перевода мяча с фланга на фланг растягивали оборону москвичей, в которой обнаружились бреши в центральной зоне. Фирменная схема 4-3-3 от Витории не работала.

Дважды гости наносили удары из центра штрафной площади: в первом случае блок капитану Пицци поставил капитан Джикия, а во втором – сам Пицци пробил мимо ворот. Максименко, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, словно заговорил рамку.