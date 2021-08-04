Орлы! Увы, не красно-белые. «Спартак» в одни ворота уступил «Бенфике»

Разница в классе между вице-чемпионами России и Португалии была видна невооруженным глазом. 10 августа в Лиссабоне «Спартаку» неплохо бы сохранить, как говорил основатель общества Николай Старостин, хотя бы честь. Терять-то уже нечего – Лиги Европы красно-белых никто не лишит.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория выпустил в стартовом составе 7 (!) россиян. На скамейке запасных остались Мозес и Крал. А Промес пропускал матч из-за травмы.
Выход Хендрикса в опорную зону – мера вынужденная. Получивший повреждение в Самаре Мозес пока не готов провести на поле все 90 минут, однако на него рассчитывали как на игрока замены.
Красно-белые попытались захватить середину поля за счет прессинга, однако этот план гости разрушили благодаря высокому исполнительскому мастерству. Португальцы быстро выбегали в атаку и за счет перевода мяча с фланга на фланг растягивали оборону москвичей, в которой обнаружились бреши в центральной зоне. Фирменная схема 4-3-3 от Витории не работала.
Дважды гости наносили удары из центра штрафной площади: в первом случае блок капитану Пицци поставил капитан Джикия, а во втором – сам Пицци пробил мимо ворот. Максименко, для которого это был дебют в Лиге чемпионов, словно заговорил рамку.
Вскоре голкипер москвичей блистательно отразил мяч, пущенный Гонсалвешем головой в противоход. К исходу десятой минуты гости создали три жирных момента – такого дерзкого дебюта от команды, не сыгравшей в этом сезоне ни одного официального матча, не ожидал никто.
Хозяева ответили острой атакой по левому флангу, организованной Бакаевым и загубленной бестолковым ударом с острого угла Ларссоном. Плотно приложился к мячу опорник Умяров, но летевший на удобной высоте мяч парировал в броске вратарь. Не везет молодому спартаковцу! Прошлым летом его выстрел в дерби с ЦСКА (0:2) отразил Акинфеев и штанга.
Растворился в борьбе на втором этаже Соболев, так мечтавший дебютировать в Лиге чемпионов. Кандидат в сборную нервничал, схватил предупреждение, потом получил от защитника Лукаса рукой по голове. Увы, безнаказанно.
Когда на 35-й минуте поле хромая покинул швейцарский форвард-бомбардир Сеферович, затеплилась надежда. Красно-белым удалось отодвинуть игру от своих ворот. Но лишь до перерыва.
Во втором тайме «Бенфика» перешла в тотальное наступление. И на 51-й минуте открыла счет. Разорвав оборону москвичей буквально на носовом платке в штрафной площади. Рафа Силва, сыграв в стенку, пробил с угла вратарской под перекладину. Но его партнер Пицци, находясь в пассивном офсайде, перебежал дорогу Джикии, не пустив спартаковского капитана к бьющему. Разве это не «вне игры»?
Кстати, VAR в третьем квалификационном раунде ЛЧ нет. Так что рефери все решения принимает сам, без подсказок и «киносеансов». Впрочем, это, может, и к лучшему. Несколько раз мяч попадал в руки спартаковцев. Если в случае с Айртоном это был рикошет, то за гандбол в исполнении Жиго и вышедшего на замену Игнатова судья из Сербии вполне мог назначить пенальти. Но рефери не опускал высоко задранную планку жесткости. Давал бороться на грани фола, игнорировал руки, полагая, что у соперников по четыре ноги.
Появление Мозеса и Крала не спасло положения. Второй гол гостей, забитый бразильцем Жилберто с разрезающей передачи в коридор, который освободили Джикия и Айртон, развеял последние сомнения в победе «орлов».
Теперь болельщикам красно-белых только и остается, что вспоминать о победе над «орлами» в Лиге чемпионов десятилетней давности (2:1).Причем не в Тушине, а в Лужниках. Кстати, ответный матч москвичи проиграли 0:2.
СТАТИСТИКА
«Спартак» - «Бенфика» - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 Рафа Силва (51), 0:2 Жилберто (73).
Судья: Йованович (Сербия).
4 августа. Москва. «Открытие Арена». 3000 зрителей.