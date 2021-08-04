Евгений Томашевский: Все банально – просто «Спартак» и «Бенфика» команды разного уровня

- Как говорится, блондин играет сильнее брюнета, и здесь ничего не сделаешь, - говорит Евгений Томашевский. – Все банально – просто уровень команд разный. И все мое боление тут не помогло бы.

И если в первом тайме на энтузиазме еще сохранялось видимое равенство, то второй тайм все расставил по своим местам. По такой игре 0:2 еще не самый плохой счет для «Спартака». Был бы ВАР, все было бы гораздо печальней.

- Да, один пенальти точно был, когда в своей вратарской Айртон и еще кто-то сыграли руками.

- Один – минимум, но, возможно, и два. Тогда было бы совсем печально. «Бенфика» была гораздо ближе к крупной победе, чем «Спартак», чтобы размочить счет. Но в целом, счет по делу.

- Да, шансов на проход нет.

- Практически нет. Из плюсов могу выделить, что старались прессинговать высоко, что не бросили играть. Это те немногие плюсы, а в остальном – встречались команды разного уровня.

Справедливости ради, нужно сказать что у «Бенфики» сильная команда Обычно португальские клубы в квалификации еврокубков не так хорошо выглядят. Потому что в межсезонье продают лидеров, но на этот раз «Бенфика», наоборот, сохранила всех лидеров.