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Руй Витория: Для «Спартака» в Лиге чемпионов еще ничего не потеряно
05 августа 00:01
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

Руй Витория: Для «Спартака» в Лиге чемпионов еще ничего не потеряно

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после матча с «Бенфикой» (0:2), прошедшего в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2), ответил на вопросы журналистов.

- Первый тайм хорошо сложился у обоих команд, были моменты, подступы к воротам. В перерыве мы скорректировали игру, но пропустили быстрый мяч, который придал спокойствия «Бенфике» и нервозности нам. Но это часть жизни, часть работы и роста команды в еврокубках. Нам противостоял хороший соперник, который должно проводит селекционную политику для игры в еврокубках. Готовимся к следующей игре.

- Вы слышали, что произошло после матча? Спортивный директор Попов завтра покинет клуб. Ваша реакция на это? Насколько вы довольны составом, потому что кажется, что играть в Лиге чемпионов с молодыми ребятами пока рано?
- Насчет спортивного директора знаю. Это случилось после личного разговора с ним. Не знаю в чем причины. Для «Спартака» важна стабильность, коллектив, сплоченность сотрудников клуба. Когда ситуация нестабильна – сложно работать в любых сферах. Если хочешь играть на высоком уровне, важна структура.

Что касается молодых ребят и усиления для таких турниров, это обсуждается. Не буду говорить о деталях. Понятно, что одно дело играть в чемпионате России, другое – в Лиге чемпионов. Мы играли с отличной командой, у которой есть хорошие футболисты. Нам, чтобы выступать на таком уровне, нужна эволюция команды через игры. Такой опыт необходим. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Я доволен ребятами. Но мы отдаем отчет в разнице чемпионата и еврокубков. Я хочу поблагодарить болельщиков. Несмотря на то, что разрешили посетить только трем тысячам, поддержка была феноменальна. Был бы полный стадион – был бы ад для соперника.

- Вы сказали про сплоченность в коллективе, но сложилось ощущение, что вы не чувствуете доверия и сплоченности. И просили ли вы усилить команду к Лиге чемпионов? Кажется, что проблема была в отсутствии усиления, которое вы не получили в нужный момент.
- Важно понимать, что мы сегодня проиграли, и надо понимать что мы хотим от клуба и команды. В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно. Будет ответный матч. У нас отличная команда, молодые игроки, у которых горят глаза, но мы в начале ее формирования. Если сравнить нас с другими командами в еврокубках, разница большая, но мне нравится, как мы работаем и каким путем идем. Нам противостоял сильный соперник, и вы можете сравнить статистику, чтобы это понять. Мы готовимся сейчас к чемпионату, а потом летим в Лиссабон.

- Попов сказал, что последней каплей, предопределивший его уход, стал отказ приобрести Гонсало Матиейро - аргентинского защитника, и сказал, что кандидатура была вами одобрена. Нет ли у вас опасений за свою судьбу после его ухода?
- Что касается ухода Попова, это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это внутренние вопросы клуба.

- Показалось, что сегодня одним из позитивных моментов была игра Умярова. Вы ему доверяете с самого начала, ставите в состав. Можете рассказать, что вас привлекло в нем?
- Умяров - молодой игрок, который отлично себя зарекомендовал в работе, прошел с нами все сборы. Наиль был с первого дня с нами, он быстро адаптировался к нашим идеям. Его ждет хорошее будущее, он молодой, перспективный, у него есть все задатки для роста. Он не единственный талантливый молодой игрок в команде. Работа с ними должна идти планомерно и целенаправленно. Умяров – пример такой работы.

- Если бы была возможность переиграть матч, что бы вы поменяли в составе команды и схеме игры? Матч показал, что «Спартак» и «Бенфика» – разные уровни. Как оцениваете шансы в Лиссабоне?
- Когда мы готовимся к игре – проводим большую аналитическую работу прежде, чем определиться с составом и схемой на игру. Поэтому решение перед каждый матчем осознанное. Футбол таков, что когда-то получается, а когда-то нет. В первом тайме играли здорово, были подходы, нами было принято верное решение о стартовом составе. У нас прекрасные игроки, есть опытные, которые имеют за плечами матчи в Лиге чемпионов и еврокубках. Надо понимать, что чем больше играешь, тем больше опыта становится, и он должен быть постоянным. Еще ничего не закончено. Мы едем в Лиссабон с надеждой, рук не опускаем. В помощь нам будет то, что отменили гостевые голы. Поэтому мы продолжаем работу, построение команды. Если бы «Спартак» был сильнее, у него было бы больше игр в еврокубках. Нужно набраться терпения и идти дальше.

- Комфортно ли вам работать в «Спартаке»? Жезуш сказал, что ваши ребята в каких-то моментах играл в гандбол. Вы согласны, что в каких-то моментах вам повезло?
- У меня контракт на два года, и я очень доволен созданными в клубе условиями. Буду работать здесь независимо от того, кто будет рядом. Здесь есть все условия, чтобы заниматься футболом на высоком уровне. Если мы хотим чего–то добиться, то нам нужна стабильность. Я полон желания работать здесь, добиться чего-нибудь хорошего для «Спартака». Не хочу комментировать слова коллег и решение арбитров, потому что эти эпизоды, которые назвали гандболом, я не видел.

источник: «Советский спорт»
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