Руй Витория: Для «Спартака» в Лиге чемпионов еще ничего не потеряно

- Первый тайм хорошо сложился у обоих команд, были моменты, подступы к воротам. В перерыве мы скорректировали игру, но пропустили быстрый мяч, который придал спокойствия «Бенфике» и нервозности нам. Но это часть жизни, часть работы и роста команды в еврокубках. Нам противостоял хороший соперник, который должно проводит селекционную политику для игры в еврокубках. Готовимся к следующей игре.

- Вы слышали, что произошло после матча? Спортивный директор Попов завтра покинет клуб. Ваша реакция на это? Насколько вы довольны составом, потому что кажется, что играть в Лиге чемпионов с молодыми ребятами пока рано?

- Насчет спортивного директора знаю. Это случилось после личного разговора с ним. Не знаю в чем причины. Для «Спартака» важна стабильность, коллектив, сплоченность сотрудников клуба. Когда ситуация нестабильна – сложно работать в любых сферах. Если хочешь играть на высоком уровне, важна структура.

Что касается молодых ребят и усиления для таких турниров, это обсуждается. Не буду говорить о деталях. Понятно, что одно дело играть в чемпионате России, другое – в Лиге чемпионов. Мы играли с отличной командой, у которой есть хорошие футболисты. Нам, чтобы выступать на таком уровне, нужна эволюция команды через игры. Такой опыт необходим. Но сейчас мы имеем то, что имеем. Я доволен ребятами. Но мы отдаем отчет в разнице чемпионата и еврокубков. Я хочу поблагодарить болельщиков. Несмотря на то, что разрешили посетить только трем тысячам, поддержка была феноменальна. Был бы полный стадион – был бы ад для соперника.

- Вы сказали про сплоченность в коллективе, но сложилось ощущение, что вы не чувствуете доверия и сплоченности. И просили ли вы усилить команду к Лиге чемпионов? Кажется, что проблема была в отсутствии усиления, которое вы не получили в нужный момент.

- Важно понимать, что мы сегодня проиграли, и надо понимать что мы хотим от клуба и команды. В Лиге чемпионов еще ничего не потеряно. Будет ответный матч. У нас отличная команда, молодые игроки, у которых горят глаза, но мы в начале ее формирования. Если сравнить нас с другими командами в еврокубках, разница большая, но мне нравится, как мы работаем и каким путем идем. Нам противостоял сильный соперник, и вы можете сравнить статистику, чтобы это понять. Мы готовимся сейчас к чемпионату, а потом летим в Лиссабон.

- Попов сказал, что последней каплей, предопределивший его уход, стал отказ приобрести Гонсало Матиейро - аргентинского защитника, и сказал, что кандидатура была вами одобрена. Нет ли у вас опасений за свою судьбу после его ухода?

- Что касается ухода Попова, это не те вещи, которые обсуждаются публично. Это внутренние вопросы клуба.