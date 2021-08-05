«Спартак» провалился в Лиге чемпионов, в клубе скандал, «Ростов» назначил Семина вместо Карпина

У «Спартака» не играли из-за травм Промес, Маслов и Мелкадзе, а Мозес вышел только во втором тайме, не до конца восстановившись после повреждения. За весь матч красно-белые не создали реальных голевых моментов, а после игры в клубе разразился скандал.

Помимо этого, арбитр не усмотрел три явных нарушения правил со стороны хозяев в их штрафной. Серб Срджан Йованович получил назначение прямо перед игрой после отстранения испанской бригады из-за случаев контактов с больным коронавирусом. Во время матча судья не обращал внимания на игру рукой спартаковцев в нескольких эпизодах, а система VAR в квалификации ЛЧ не применяется. Так что подсказки от видеоассистентов последовать не могло.

Оба гола были забиты после перерыва из одной зоны. Атаки лиссабонцев начинались на правом фланге, следовал проникающий пас в штрафную и удар с близкого расстояния. В первом случае гол на счету Рафы Силвы, во втором отличился Жилберто.

«Спартак» провалил первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, проиграв дома «Бенфике» - 0:2. Удручает не только результат, но и качество игры москвичей. Португальский клуб был сильнее соперника по всем статьям.

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР КРАСНО-БЕЛЫХ ПОПОВ УХОДИТ, УСТАВ ОТ ОБВИНЕНИЙ ЗАРЕМЫ

Спортивный директор Дмитрий Попов заявил СМИ, что 5 августа собирается написать заявление об уходе. По его словам, последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем, которого хотели привезти в клуб за деньги ниже рыночных. Аргентинца забраковал босс клуба Леонид Федун, сославшись на мнение бывшего тренера команды Доменико Тедеско, и этот факт консультации с экс-наставником вызвал резкую негативную реакцию спортдира.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему. При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой», - объяснил Попов свое желание покинуть «Спартак». Добавив, что устал от постоянных унижений со стороны супруги Федуна Заремы Салиховой, которая нещадно критиковала Попова и его коллег в своем телеграм-канале Zarema. Федун якобы обещал Попову решить вопрос, но не исполнил обещаний.

В свою очередь Леонид Арнольдович заявил, что Попов поступает не по-мужски, убегая в сложной ситуации. И сказал, что российский футбол деградирует. Брат Федуна – Андрей предположил, что Попов в момент принятия решения был нетрезв. Главный тренер «Спартака» Руй Витория, пришедший в клуб с подачи Попова, полагает, что у команды еще есть шансы на успех перед ответным матчем и что она находится в стадии формирования. Но мало кто может поверить в хороший исход для красно-белых после игры в Тушине.

СЕМИН БЫЛ ЕДИНСТВЕННЫМ КАНДИДАТОМ В «РОСТОВЕ»

Юрий Семин возглавил «Ростов». Пост главного тренера команды оставался вакантным всего два дня. 2 августа Валерий Карпин объявил об уходе из клуба и желании сосредоточиться на работе в сборной. А вчера президент дончан Арташес Арутюнянц в присутствии теперь уже экс-наставника представлял игрокам Палыча.

В сообщении для СМИ было подчеркнуто, что Семин был единственным кандидатом и что все переговоры заняли не более пяти минут. 74-летний тренер оставался без работы после окончания контракта с «Локомотивом» в мае 2020 года.

Напомним, что уход Юрия Павловича из столичной команды был обставлен прежним руководством железнодорожников крайне некрасиво. Его выпихнули из клуба по ходу сезона, который был растянут из-за пандемии. На тот момент «Локо» шел на второй строчке таблицы и в итоге завоевал и серебро чемпионата, и место в Лиге чемпионов.

Теперь же Палыч принял клуб, который идет на предпоследнем месте в РПЛ после двух домашних поражений на старте. В новый тренерский штаб вошли многолетний помощник Семина Юрий Батуренко и Виталий Кафанов, работавший вместе с Карпиным.