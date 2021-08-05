Борис Игнатьев: Скорость карьерного роста Кержакова удивляет

- Дело не только в турнирной таблице. Даже если турнирной задачи решить не получится, надо смотреть, видна ли тренерская личность. Если у команды появится узнаваемый стиль игры, если тот же Кержаков внедрит в «Нижнем Новгороде» какие-то свои футбольные принципы, тогда и появится повод оценить его работу положительно. А столь быстрый карьерный рост наоборот смущает.

- Но набирает с дебютантом Премьер-лиги в двух матчах четыре очка и занимает пятое место.

- Радость будет, если они себя в РПЛ проявят и чем-то запомнятся. Особенно это касается Кержакова, который в «Нижнем Новгороде» - пока новичок и вообще клубную карьеру только начинает.

- Вы приветствуете футбольный патриотизм – всегда призываете доверять российским игрокам и тренерам. Премьер-лига без пауз дарит новые имена. В прошлом сезоне – Юрий Матвеев и Алексей Стукалов, сейчас – Алексей Березукий, Игорь Осинькин и Александр Кержаков. Повод порадоваться?

Как понимать столь быстрое обновление тренерского корпуса, мы спросили у Бориса Петровича Игнатьева, долго возглавлявшего и сборные разных возрастов, и клубные команды.

- Почему же?

- Наш футбол, к сожалению, устроен так, что порой в нем определяющим фактором становятся связи, чья-то протекция, а не объективные достижения и профессиональные качества. Если тренер столь же талантлив в своей профессии, как поэт Пушкин, и этой работой живет, в такой поддержке ничего плохого нет. Но в большинстве случаев все-таки лучше учиться и набивать шишки на уровне пониже Премьер-лиги.

- Это принципиально важно?

- У нас же было много хорошо продуманных идей в советском футболе. Одна из таких идей – планомерная подготовка тренеров. В СССР даже после блестящей карьеры игрока невозможно было сразу возглавить команду Высшей лиги.

- Исключения случались.

- Да. Например, Никита Симонян сразу возглавил «Спартак». Но такое очень редко случалось. Потому что планомерно работала система: за начинающими тренерами внимательно следили и только после длительной хорошей работы рекомендовали на более высокий уровень. Кто-то начинал помощником, кто-то в низшем дивизионе. Этот путь прошли почти все большие тренеры – Бесков, Семин. Да Валерий Лобановский начинал с «Днепра», который был тогда командой второй лиги!

- Ради объективности надо учесть, что и Александр Кержаков перед назначением в Премьер-лигу работал в «Томи», а до этого - в юношеской сборной.

- Я только порадуюсь, если он доверие оправдает. Но привел вам другие примеры не просто так. Люди, которые тоже были большими игроками, проходили в качестве тренеров на высший уровень какой-то путь. Начинающих тренеров даже в сборную младшего возраста стоит назначать помощниками. А карьера Кержакова развивается на удивление гладко и быстро.

- Это говорит о невидимой авторитетной персоне, которая лоббирует Александра?

- Наверное, да. Закончил играть и уже через год - главный в юношеской сборной. Пришел в команду ФНЛ – через полгода в Премьер-лиге. Можно предположить, что Кержакову кто-то так быстро двигаться помогает. Но если он сейчас докажет, что в тренерской профессии так же талантлив, как стремителен его путь в РПЛ, значит эта поддержка сверху оправдана.