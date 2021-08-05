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Тренеры эпохи лоббизма. В нашем футболе ничего не меняется
05 августа 11:41
автор: Максим Михалко

Тренеры эпохи лоббизма. В нашем футболе ничего не меняется

Тридцатый в российской истории футбольный сезон подтверждает правоту Ксенофонта, утверждавшего, что история развивается по спирали. Вот и любимый миллионами в нашей стране вид спорта вернулся туда, где уже бывал.

Лет этак двадцать с гаком назад элита российского футбола была плотно заколочена от начинающих тренеров. Стояла эпоха тренеров-общественников, ловко совмещавших работу со свистком и деловые достоинства, позволяющие добывать на комфортную вкусную жизнь своим командам. Спустя примерно четверть века понимаешь, что стали эти фигуры героями своего времени – люди то хваткие, талантливые, знающие. Виртуозно ориентировались в реалиях того футбола. Вреда или пользы больше ему принесли – вопрос дискуссионный, но ту нишу в конкретном историческом моменте занимали справедливо. То было время связей. Для новичков профессии элитная лига выглядела закрытым клубом. Поговаривали, что за его созданием те самые общественники и стояли. Поддерживая друг друга, и деловые связи прокладывая так глубоко, чтоб других система отбрасывала. Исключения, конечно, случались. Шло время – такие исключения преумножались, новые лица в Премьер-лиге замелькали все чаще, эпоха общественников сверкнула пятками.

Вскоре талантливых тренеров-романтиков забеспокоила другая тенденция. Среди мигрировавших по футбольной элите иностранцев тоже зачастили давно знакомые фамилии. Даже принципиально наивные признавали: не просто так. Но время и эту тенденцию съело с потрохами. Двери Премьер-лиги для новых тренерских талантов открывались все шире, теперь что ни сезон, то новая на тренерской скамейке фигура. На радость, требующих новизны болельщиков, в очередную аналитическую папку нам, журналистам. Теперь имеющих удовольствие обсуждать модных, образованных, тактических гиков и полиглотов. Но если декорации изменились, то суть осталась прежней. Ее еще пару лет назад озвучил в приватном разговоре весьма известный тренер, ныне подрабатывающий экспертом. Феномен чудного явления, которое порой внезапно одаривает престижной тренерской должностью годами безработного вдруг отправляет обратно в эксперты вроде как успешного, этот собеседник объяснил до банальности просто. Даже цинично. «Твоя востребованность во многом зависит от того, кто тебя лоббирует». Честно, понятно, исчерпывающе. Плохо ли это? Во-первых, воспринимать признание тренера с абсолютной буквальностью все же не стоит. Смешно ведь воображать, что дух лоббистов окутал кабинет главного зенитовского начальника. Или что Виктор Гончаренко был назначен Сергеем Галицким, впечатлившийся мнением стороннего интерессанта. Еще смешнее представлять впавшего в гипноз от рассуждений лоббистов Бориса Ротенберга, и потому решившего в «Сочи» поставить на Владимира Федотова.

Но слова из песни не выкинешь – лоббизм есть. А единой правды в футболе, как повторяют мудрые ветераны, - нет. Ведь когда-то кто-то лоббировал и Слуцкого, доросшего за 16 лет до чемпиона общественного мнения. Когда-то где-то наверху отмечали Семина, рекомендовали Семака. Но у них всех тренерская карьера двигалась вперед плавно, логично, даже предсказуемо. Нынче же моду набирают спринтерские забеги до Премьер-лиги. Хорошо ли это?

источник: «Советский спорт»
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