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Анзор Кавазашвили: Ждать от «Спартака» победы над «Бенфикой» было смешно, но это улыбка сквозь слезы
05 августа 12:11
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Анзор Кавазашвили: Ждать от «Спартака» победы над «Бенфикой» было смешно, но это улыбка сквозь слезы

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР, прославленный ветеран футбола Анзор Кавазашвили высказал свое мнение о поражении «Спартака» от «Бенфики» в первом матче 3-го квалификационного ранда Лиги чемпионов (0:2).

- Как вам игра «Спартака» с «Бенфикой»?

- Как болельщик красно-белых я разочарован. Но у меня была какая-то надежда, что наши ребята дома смогу выиграть. Последние матчи под руководством Витории показали, что команда стала перестраиваться на агрессивный атакующий футбол. Но это возможно только в нашем чемпионате, потому что он находится не на высоком уровне. А ждать победы в игре с такими асами, как «Бенфика», немного смешно. Но это улыбка сквозь слезы. Я все-таки надеюсь, что «Спартак» когда-нибудь заиграет в тот футбол, который хотят видеть болельщики.

- Многие отмечают, что «Спартаку» еще повезло, что ему не назначили два пенальти за игру рукой в своей штрафной. Согласны?

- Да, конечно. Там была рука у Айртона и Жиго. Мы пока никак не можем наладить оборону. Вы посмотрите, какие у команды провалы в центральной зоне защиты. Это жуть просто. Ни в сборной не сумели навязать ребятам игру в зонную защиту, ни в клубе. А это прекрасный вариант, которого придерживаются сегодня все ведущие клубы Европы. Когда соперник атакует, команда должна быть выстроена на линии. Это дает вратарю возможность спокойно готовиться к дальнему удару. А если наши защитники начинают в спешке отходить назад и доходят до отметки пенальти или вратарской линии, голкипер закрыт. Он не видит ни удар, ни перемещение соперника, ни где находится мяч, потому что все смешиваются в кучу: и наши защитники, и нападающие соперника. У голкипера закрыт обзор. Поэтому наши вратари и горят. Здесь надо навести порядок и тогда «Спартак» перестанет пропускать такие легкие мяч.

- К Александру Максименко есть вопросы по двум пропущенным мячам?

- Я ему просто посочувствую, потому что его расстреливали. Но я заметил, что на выходах он стал играть очень удачно. Александр стал хозяином вратарской площадки. Вчера он снимал верховые мячи и отбивал почти до точки пенальти. Меня это радует, потому что когда голкипер становится хозяином во вратарский площадке, команда играет по-другому. Защита ему доверяет и больше внимания уделяет атакующим действиям.

- С такой игрой, которую мы увидели в первом матче, есть ли шансы у «Спартака» в ответной встрече?

- Если наши ребята будет играть в таком же темпе, как они играли первые 15 минут, я думаю, что шансы есть. Но они физически не смогут держать такой темп, какой предложили «Бенфике» в начале встречи. Но в техническом плане каждый футболист «Спартака» намного уступает игрокам «Бенфики». Португальцы не катают мяч в своей штрафной, а перепасовкой резко атакуют. А у нас игроки отдают пасы назад, мы катаем мяч. Это неправильно. Надо забивать мячи.

источник: «Советский спорт»
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