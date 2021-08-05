Анзор Кавазашвили: Ждать от «Спартака» победы над «Бенфикой» было смешно, но это улыбка сквозь слезы

- Как вам игра «Спартака» с «Бенфикой»?

- Как болельщик красно-белых я разочарован. Но у меня была какая-то надежда, что наши ребята дома смогу выиграть. Последние матчи под руководством Витории показали, что команда стала перестраиваться на агрессивный атакующий футбол. Но это возможно только в нашем чемпионате, потому что он находится не на высоком уровне. А ждать победы в игре с такими асами, как «Бенфика», немного смешно. Но это улыбка сквозь слезы. Я все-таки надеюсь, что «Спартак» когда-нибудь заиграет в тот футбол, который хотят видеть болельщики.

- Многие отмечают, что «Спартаку» еще повезло, что ему не назначили два пенальти за игру рукой в своей штрафной. Согласны?

- Да, конечно. Там была рука у Айртона и Жиго. Мы пока никак не можем наладить оборону. Вы посмотрите, какие у команды провалы в центральной зоне защиты. Это жуть просто. Ни в сборной не сумели навязать ребятам игру в зонную защиту, ни в клубе. А это прекрасный вариант, которого придерживаются сегодня все ведущие клубы Европы. Когда соперник атакует, команда должна быть выстроена на линии. Это дает вратарю возможность спокойно готовиться к дальнему удару. А если наши защитники начинают в спешке отходить назад и доходят до отметки пенальти или вратарской линии, голкипер закрыт. Он не видит ни удар, ни перемещение соперника, ни где находится мяч, потому что все смешиваются в кучу: и наши защитники, и нападающие соперника. У голкипера закрыт обзор. Поэтому наши вратари и горят. Здесь надо навести порядок и тогда «Спартак» перестанет пропускать такие легкие мяч.

- К Александру Максименко есть вопросы по двум пропущенным мячам?