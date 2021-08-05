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Владимир Федотов: Секундное замешательство позволило сопернику сравнять счет
05 августа 22:09
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Федотов: Секундное замешательство позволило сопернику сравнять счет

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после игры 3-го квалификационного раунды Лиги Конференций с «Партизаном» (1:1) поделился впечатлениями от матча.

- Как вам игра?

- Что ожидали, то и получили. «Партизан» - хороший, организованный соперник, который приехал и закрылся. Мы контролировали ход поединка. Но не реализовали в первом тайме пару моментов и подходов с фланга, и не отдали точную передачу когда была возможность. Затем усилили игру, забили логичный мяч, но потеряли бдительность и соперник забил. Тот эпизод и моментом назвать нельзя - залетело на дальнюю штангу. Хотя мы говорили ребятам, что Маркович мастер таких передач, он выжидал эпизод и сделал пас куда нужно. Секундное замешательство позволило сопернику сравнять счет. Затем мы владели преимуществом, создавали моменты, но не хватало точности передач.

- Вы говорили, что Джанаев восстановился, но играл Заболотный. Это значит, что в «Сочи» нет разделения вратарей на первого и второго?

- Коля находится в игровом тонусе, и мы его оставили в воротах. Джанаеву придет время играть, когда он наберет кондиции.

- Ничья в домашнем матче – это хороший результат?

- Мы не рассчитывали пропускать. Для гола у соперника не было предпосылок. Ничья – это тот результат, который дает нам такие же шансы как сопернику пройти дальше.

- Вы уже наверняка видели повтор. Судья поставил правильно пенальти?

- Ничего не смотрели еще. Там было на усмотрение арбитров. С нашей позиции сложно понять, мы далеко были от эпизода. Мы здесь бессильны на что-то повлиять. А так судейство было объективным. Арбитр позволял бороться, показывал желтые карточки за то, что было.

- Соперник чем-то удивил?

- Мы сыграли 1:1. Они получили то, что хотели, сыграв строго в обороне. Мы говорили, что это опытный кубковый боец, который ставит на попадание в основную сетку турнира. Они и график выбрали такой, что играют в чемпионате через два дня на третий. Ребята выложились без остатка. Все хотели победить. Мы напрягали соперника. Моменты были у Терехова. «Партизан» играл самоотверженно.

- Сильно ли ничья усложнила шансы «Сочи» на выход в следующую стадию, ведь в Сербии матч пройдет при поддержке местных болельщиков?

- Мы провели на стадион активную группу фанатов, которые организовали шумовую поддержку. Но если представить, что у «Партизана» трибуны будут забиты до отказа, то понимаешь, что такая поддержка дорогого стоит. Это двенадцатый игрок. Только в этом у соперника будет преимущество. Все еще впереди. А пока нам надо готовиться к матчу с «Уралом».

- Как объясните гол в ворота «Сочи»?

- Когда мяч летит в зону и отсутствует подсказ, так и выходит. Просто не сыграли по мячу. Это сложно объяснить почему. Возможно, повлиял гол, который снизил концентрацию. Мы говорили, что нужно быть внимательными.

- Какой был ваш план на игру и почему произвели замены лотералей во втором тайме?

- Когда мы готовимся к игре, на что-то рассчитываем. Это группа футболистов за короткий срок провела пятый матч. Нам была нужна ротация. Во втором тайме мы усилили игру двумя инсайдами. Имея пять замен, было бы кем менять ребят. Восстановился Юсупов, Заика, и вышедшие на замену усилили игру. Мы на это и рассчитывали.

источник: «Советский спорт»
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