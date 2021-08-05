Месси уходит из «Барсы». В Париж уже поздно, в Америку пока рано

В сезоне-2019/20 «Барселона» выплатила игрокам в качестве зарплаты 671 млн евро. Однако те времена в прошлом, теперь предстоит ужиматься до 383 млн. Это потолок клуба на следующий сезон, у всех он разный в зависимости от доходов.

Правила Ла Лиги обязуют клубы жить по средствам. Тратить можно в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь. В связи жестким финансовым регулированием лига контракт с Лео зарегистрировать не может.

Отмечается также, что обе стороны испытывают глубокое сожаление по данному поводу. «Барса» благодарит Месси за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего.

В пятницу 6 августа ориентировочно в 12 часов по московскому времени Лапорта должен выступить с официальном заявлением, в котором объяснит сложившуюся ситуацию. Пока же сайт «Барселоны» сообщил о следующем: «Несмотря на взаимное желание клуба и игрока заключить новый контракт, невозможно сделать это из-за финансовых и организационных проблем. Они связаны с правилами Ла Лиги. Нельзя официально оформить новое соглашение с футболистом».

Клуб и игрок вели непростые переговоры на протяжении долгого времени. В какой-то момент уход аргентинской суперзвезды из «Барса», где Лео провел всю карьеру, казался делом решенным. Но потом стороны подвинулись в своих интересах и нашли общий язык. Не последнюю роль сыграл в этом Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента клуба. И тут случилось непредвиденное. Стало понятно, что, несмотря на договоренности, договор невозможно провести через лигу.

Лига уже подвергается в комментариях жесточайшей критике. Возможно, именно на это рассчитывают «Барса» и сам игрок. Посмотрим, сможет ли общественное давление перевернуть ситуацию. И заставить Примеру срочно переменить правила, пока она не потеряла свой главный актив. Совсем недавно был прецедент с Суперлигой, которая не простояла двух дней после объявления о запуске нового проекта. Поднявшаяся буря возмущений смела революционеров, в числе которых, кстати, была и «Барса». Теперь становится ясно, почему каталонский клуб был в числе инициаторов Суперлиги и почему до сих пор не отказался от этой идеи.

Это был шанс удержать Лионеля в команде. Лапорта прекрасно знал, с чем столкнется. А потому ратовал за Суперлигу, от вступления в которую получил бы большие деньги. В сложившейся ситуации Жоан пытался по максимуму распродать тех, без кого клуб мог бы обойтись, чтобы снизить финансовую нагрузку. Но тут уже возникало противоречие с желанием Лео играть в сильной команде. Месси было важно, кто его партнеры. Можно продать полсостава, но на что тогда «Барса» сможет претендовать?

ПАРИЖ ВЫБРАЛ МБАППЕ, А ВОТ «СИТИ» МОЖЕТ УХВАТИТЬСЯ ЗА ЛЕО

Еще недавно главным претендентом на аргентинца считался «ПСЖ». Но затем, после объявления о том, что Месси хочет остаться в своем родном клубе, от этой идеи парижане решили отказаться. Все усилия они сосредоточили на удержании Килиана Мбаппе. В их планах уже не значится подписание Лео. Во Франции ничего не знали о бомбе, которая была заложена в Испании.

Кроме того, экономическая ситуация в «ПСЖ» не слишком радужная, как может показаться. У клуба дефицит в 200 млн евро, ему надо бы кого-то продать. Тут не до больших покупок. Да и налоги во Франции кусачие. Чистая зарплата в 30 млн означает для клуба все 70.

Кто способен ухватить Лео, так это «Ман Сити». «Горожане» были нацелены на Гарри Кейна, но ситуация с Месси может все изменить. Тем более там работает тренер, с которым Лионель многое выиграл. Гвардиола был бы рад приходу суперигрока.

Вариант с американской MLS также нельзя сбрасывать со счетов. Но Месси собирался в Штаты через пару лет. Как знать, может теперь его планы переменятся и один из лучших футболистов в истории игры покинет Европу?

Судя по всему, 6 августа даст на это ответ.