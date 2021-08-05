ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига конференций 2-й тайм, 61' Санта-Клара 2 Олимпия Л 0
Россия - М-лига не начался Чертаново-мол. 0 Краснодар-мол. 0
Россия - М-лига не начался ЦСКА-мол. 0 Уфа-мол. 0
Россия - М-лига не начался Нижний Новгоро 0 Динамо-мол. 0
Россия - М-лига не начался Химки-мол. 0 Ростов-мол. 0
Россия - М-лига не начался Академия футбо 0 Рубин-мол. 0
Россия - М-лига не начался УОР №5 0 Ахмат-мол. 0
Россия - М-лига не начался Арсенал-мол. 0 Зенит-мол. 0
Россия - М-лига не начался Локомотив-мол. 0 Сочи-мол. 0
Россия - М-лига не начался Спартак-мол. 0 Строгино-мол. 0
Россия - М-лига не начался Урал-мол. 0 Крылья Советов 0
Олимпийские игры (м) 14:00 Мексика U23 0 Япония U23 0
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0
Товарищеские матчи (клубы) 21:00 Адана Демирспо 0 Бешикташ 0
Англия - Чемпионшип 21:45 Борнмут 0 Вест Бромвич А 0
Франция - Лига 1 22:00 Монако 0 Нант 0
Месси уходит из «Барсы». В Париж уже поздно, в Америку пока рано
05 августа 23:44
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК "Барселона"

Месси уходит из «Барсы». В Париж уже поздно, в Америку пока рано

Вечером 5 августа футбольный мир затрясло. «Барселона» объявила о том, что новый контракт с Лионелем Месси заключен не будет

ЛИГА НЕ ПРОПУСТИТ НОВЫЙ КОНТРАКТ

Клуб и игрок вели непростые переговоры на протяжении долгого времени. В какой-то момент уход аргентинской суперзвезды из «Барса», где Лео провел всю карьеру, казался делом решенным. Но потом стороны подвинулись в своих интересах и нашли общий язык. Не последнюю роль сыграл в этом Жоан Лапорта, вернувшийся на пост президента клуба. И тут случилось непредвиденное. Стало понятно, что, несмотря на договоренности, договор невозможно провести через лигу.

В пятницу 6 августа ориентировочно в 12 часов по московскому времени Лапорта должен выступить с официальном заявлением, в котором объяснит сложившуюся ситуацию. Пока же сайт «Барселоны» сообщил о следующем: «Несмотря на взаимное желание клуба и игрока заключить новый контракт, невозможно сделать это из-за финансовых и организационных проблем. Они связаны с правилами Ла Лиги. Нельзя официально оформить новое соглашение с футболистом».

Отмечается также, что обе стороны испытывают глубокое сожаление по данному поводу. «Барса» благодарит Месси за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего.

ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ?

Правила Ла Лиги обязуют клубы жить по средствам. Тратить можно в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь. В связи жестким финансовым регулированием лига контракт с Лео зарегистрировать не может.

В сезоне-2019/20 «Барселона» выплатила игрокам в качестве зарплаты 671 млн евро. Однако те времена в прошлом, теперь предстоит ужиматься до 383 млн. Это потолок клуба на следующий сезон, у всех он разный в зависимости от доходов.

Лига уже подвергается в комментариях жесточайшей критике. Возможно, именно на это рассчитывают «Барса» и сам игрок. Посмотрим, сможет ли общественное давление перевернуть ситуацию. И заставить Примеру срочно переменить правила, пока она не потеряла свой главный актив. Совсем недавно был прецедент с Суперлигой, которая не простояла двух дней после объявления о запуске нового проекта. Поднявшаяся буря возмущений смела революционеров, в числе которых, кстати, была и «Барса». Теперь становится ясно, почему каталонский клуб был в числе инициаторов Суперлиги и почему до сих пор не отказался от этой идеи.

Это был шанс удержать Лионеля в команде. Лапорта прекрасно знал, с чем столкнется. А потому ратовал за Суперлигу, от вступления в которую получил бы большие деньги. В сложившейся ситуации Жоан пытался по максимуму распродать тех, без кого клуб мог бы обойтись, чтобы снизить финансовую нагрузку. Но тут уже возникало противоречие с желанием Лео играть в сильной команде. Месси было важно, кто его партнеры. Можно продать полсостава, но на что тогда «Барса» сможет претендовать?

ПАРИЖ ВЫБРАЛ МБАППЕ, А ВОТ «СИТИ» МОЖЕТ УХВАТИТЬСЯ ЗА ЛЕО

Еще недавно главным претендентом на аргентинца считался «ПСЖ». Но затем, после объявления о том, что Месси хочет остаться в своем родном клубе, от этой идеи парижане решили отказаться. Все усилия они сосредоточили на удержании Килиана Мбаппе. В их планах уже не значится подписание Лео. Во Франции ничего не знали о бомбе, которая была заложена в Испании.

Кроме того, экономическая ситуация в «ПСЖ» не слишком радужная, как может показаться. У клуба дефицит в 200 млн евро, ему надо бы кого-то продать. Тут не до больших покупок. Да и налоги во Франции кусачие. Чистая зарплата в 30 млн означает для клуба все 70.

Кто способен ухватить Лео, так это «Ман Сити». «Горожане» были нацелены на Гарри Кейна, но ситуация с Месси может все изменить. Тем более там работает тренер, с которым Лионель многое выиграл. Гвардиола был бы рад приходу суперигрока.

Вариант с американской MLS также нельзя сбрасывать со счетов. Но Месси собирался в Штаты через пару лет. Как знать, может теперь его планы переменятся и один из лучших футболистов в истории игры покинет Европу?

Судя по всему, 6 августа даст на это ответ.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Реал Мадрид" представил новую выездную форму на сезон-2021/22UFC 267: Александр Волков выйдет на ринг с поляком Марчином ТыбуройРоссийские пляжные волейболисты вышли в полуфинал ОлимпиадыГлава WADA: «90% американских спортсменов вне юрисдикции WADA»"Делаем, а потом думаем": Тимановская ошарашила новым заявлениемПоднялась на пьедестал посмертно
А упала, Б пропала, что осталось на спине? Старт «Рубина» в еврокубках больше запомнился конфузом с формой, а не футболом
В первых матчах третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Рубин» и «Сочи» добились ничьих соответственно против «Ракува» в Польше (0:0) и сербского «Партизана» на берегу Черного моря (1:1).
Олимпиада-2020: главные события 06.08.2021
6 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 23 комплекта медалей.
Исинбаева не вдохновила Сидорову, у России сразу два волейбольных финала, французы не пустили Дончича к дрим-тим. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 5 августа на Олимпийских играх в Токио.
«В конце концов в «Спартаке» останутся только те, кто смотрит в рот Зареме». Червиченко — о цирке в народной команде
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» очередные кадровые перестановки в стане красно-белых, которых неожиданно покинул спортивный директор Дмитрий Попов.
Афоризм украинца Бубки нашей Анжелике не помог. Как Россия получила серебро вместо золота на Олимпиаде
Российская чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не сумела выиграть турнир на Олимпиаде в Токио, неожиданно уступив американке Кэти Нэйджотт.
«Спартак» — это наши сливочные. Только, в отличие от «Реала», не по цвету формы, а по менталитету
Говорят, у «Спартака» самые преданные и фанатичные болельщики. А где они, почему молчат и чего ждут в ситуации, когда надо караул кричать?
«Только волейбольные люди поймут, в чем мы превзошли Бразилию». Автор победного мяча сборной России — о выходе в финал Олимпиады
Доигровщик Егор Клюка по горячим следам прокомментировал «Плеймейкеру» победу над бразильцами в полуфинале Игр в Токио.
Камбэк по-русски! Как наши волейболисты одержали выдающуюся победу над Бразилией и вышли в финал Олимпиады
В полуфинальном поединке олимпийского турнира в Токио российские волейболисты под руководством главного тренера Туомаса Саммельвуо снова обыграли Бразилию (первый раз – в групповом турнире) и теперь попробуют повторить золотой успех Лондона-2012.
Как Зарема выиграла войну у Попова, а «Спартак» попал на деньги
Уже после первого матча квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) красно-белые почти лишились шансов на успех. И угодили в очередной скандал.
С VAR был бы разгром. «Спартак» по всем статьям проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Красно-белые уступили 0:2 и стоят на грани вылета из турнира на стадии квалификации.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика