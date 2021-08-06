Сандро Шварц: «Динамо» хочет быть неудобным соперником для всех команд

- Если сегодня будет подтвержден переход Макарова, сможет ли он сыграть с ЦСКА? - Как только официально подтвердим подписание с ним контракта, то примем решение по его участию в матче с армейцами. Он находится в хорошей форме и, вероятно, смог бы принять участие в ближайшем матче.

- Если верить СМИ, на девяносто девять процентов закрыта сделка по Макарову. Можете это подтвердить и дайте характеристику этому игроку? На какой позиции вы его видите? - Я пока не могу подтвердить эту информацию. Ждем окончательного решения и подписанного контракта. Это хороший футболист, который усилит команду. Я надеюсь, что последние шаги к подписанию Макарова будут сделаны.

- В чем изменился ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном? Чем нынешние армейцы могут доставить больше сложностей? - Не стану сравнивать эти команды. Сейчас новый тренер и есть вероятность того, что ЦСКА предстанет с другим лицом. Об игре армейцев у нас есть представление, мы видели их встречу с «Уфой» вживую, а также матч с «Локомотивом». У ЦСКА были моменты. Что касается схемы, то оба матча ЦСКА провел 4-1-4-1. Ту схему, которую они выберут, сложно угадать. Все зависит от стартового состава соперника. Это быстрая команда, которая хорошо играет в переходных фазах.

- Второй раз «Динамо» упускает преимущество. Так было с «Тамбовом» и «Уфой». Как это возможно, и как вы на это влияете? - Я бы не стал сравнивать эти две игры. Это две разные команды по классу. Ели говорить об «Уфе», при счете 2:0 и после красной карточки мы играли в большинстве, но не так активно действовали, а в некоторых моментах были достаточно пассивны. Мы после этого сделали анализ, подумали, что надо улучшить. На протяжении 65 минут мы доминировали. Из того, что можно улучшить, мы можем проводить в одном ритме в одной интенсивности весь матч.

- Мы проведем первую игру дома. Учитывая ситуацию с коронавирусом, она не позволит нам полностью заполнить трибуны. У нас еще свеж тот матч с ЦСКА, который мы закончили в конце прошлого сезона. Это была эмоциональная игра. В воскресенье тоже ждем интенсивный поединок. Сыграют равные команды, но мы постараемся склонить чашу весов в свою пользу.

- Расскажите о травмированных игроках: Лесовом, Грулеве, Слае?

- Грулев хорошо проводит последние тренировки, но он выпадал на две-три недели. Слай частично тренировался в общей группе. Лесовой в ближайшей встрече не сыграет.

- Моро и Фомин надежно сыграли с «Ростовом», но не так надежно с «Уфой». Они выйдут против ЦСКА?

- Не скажу, что они плохо сыграли в Уфе. Вся команда хорошо провела первые 65 минут, но после красной карточки мы ослабили хватку и потеряли контроль. Для нас эти ребята очень важны в построении игры. В матче с ЦСКА оба примут участие.

- Скопинцев с Уфой вышел в атаку на левый фланг. Вам понравилось, как он сыграл на новой позиции?

- Для нас это было сложное решение оставить Скопинцева на скамье запасных, а не выпустить в стартовом составе. Но мы руководствуемся тем, как будет лучше команде. Скопинцев хорошо работает, хорошо провел игровое время, которые ему выпало с «Уфой». Это новая для него позиция. Он обладает высокий атакующим потенциалом. Нам важно было создать конкуренцию на каждой позиции. Вероятно, что Дмитрий выйдет в стартовом составе.

- «Динамо» набрало шесть очков. Ожидали такого старта? В чем еще можно прибавить?

- Мы понимали, что у нас непростое начало сезона – два выездных матча, но попытались в свою копилку положить очки. Стараемся показать лучший результат в каждом матче. Анализируя две встречи, ребята недоработали на 10% от того, что мы требуем. В каких аспектах надо быть лучше? Во владении мячом, в обороне, в игре при потере мяча, в переходных фазах атаки.

- Знаете ли вы, что «Динамо» для ЦСКА неудобный соперник и обращаете внимание на такие факты?

- Мы хотим быть неудобными соперникам для любой команды. Это также относится к ЦСКА. Если говорить о прошлой игре, когда мы заканчивали сезон, мы одержали победу. Теперь предстоит начать сезон с ЦСКА, и хотим показать наш лучший футбол и проявить свои лучше качества.

- Почему игроки часто передерживают мяч? Вместо ударов по воротам футболисты стараются улучшить свои позиции и просто теряют время.

- Мы просматриваем статистику сыгранных матчей. «Динамо» находится в верхней части статистики. Речь не о скорости принятия решения, а о точности удара. Стоит отметить точность и хладнокровие. Это касается и передач. Мы должны это подтянуть. За два матча ребята забили пять мячей, и нам надо улучшить последний пас.

- Понятно, что вы анализировали игру с «Уфой». Пропущенные мячи получились довольно типичными. В этих ошибках была какая-то системность?

- Это хороший вопрос. Нам надо обратить внимание, что при пропущенных мячах у нас было очень больше расстояние между игроками обороны и нам нужно это поправить. Нужно жестче и плотнее вступать в единоборства. Мы легко дали сопернику распорядится мячом, как при передаче, так и тому игроку, который забил нам второй мяч. Это касается не только игроков обороны, но и атаки, и полузащиты. Если говорить о втором мяче, который мы пропустили, в том моменте футболистов «Динамо» было больше в нашей штрафной, и нам надо было играть плотнее и жестче, персонально с нападающими «Уфы», а мы легко дали распорядиться мячом. Мы можем говорить об ошибках, но когда повели в счете 2:0 и случилось 2:2, были и наши ошибки. Но мы смотрим позитивно на то, как команда сумела дать отпор и отреагировала на этом счет. Выделил бы Шиманьски, и гол, который позволил нам победить, а также характер, который проявила команда. У нее есть характер, и ребята показала превосходство над соперником и качество игры в этом матче.

- «Динамо» ищет нападающего, а Месси официально покинул «Барселону». Вам было бы интересно с ним поработать? Может клуб уже начал с ним переговоры?

- Насколько я знаю, он со вчерашнего дня в Москве, и уже встречался с Бувачем. Посмотрим, что из этого выйдет. Это шутка. Если серьезно, то, вероятно, у него уже есть понимание, где он продолжит карьеру.

- Вы исповедуете активный атакующий футбол. Насколько такой игрок, как Месси подошел бы вашей команде?

- Не будем так много говорить о Месси. У меня нет мыслей, что он присоединится к «Динамо». Он выиграл много титулов, но я не думаю, что сейчас Месси будет разговаривать с Бувачем. Об этом речь не ведется.

- Наши клубы не слишком хорошо сыграли в еврокубках – поражение и две ничьи. Есть мысли, почему российские команды так плохо выступают на европейской арене?

- Не стану оценивать игру других клубов, я не их тренер. Важно комплексно и многогранно подойти к ответу. Важны такие факторы, как футбольное образование молодых игроков и то, какое получают тренеры, которые тут работают и развивают своих игроков. Важно насколько компетентны судьи. Это три основных фактора, по которым надо ориентироваться на лучшие лиги, чтобы сделать вывод и понять, на каком этапе развития мирового футбола мы находимся. Для этого надо время и терпение.

- Представьте, что после победы в дерби над ЦСКА «Динамо» становится чемпионом, но в первом тайме «Динамо» проигрывает. Готовы ли вы передать капитанскую повязку полевому игроку в перерыве матча в качестве дополнительной мотивации, например Шиманьски?

- У меня не было такого опыта. Мы можем поменять капитана в случае травмы. Но я бы не стал говорить о замене капитана между таймами, чтобы не вторгаться во внутреннюю атмосферу команды. Команда - это некий организм, и я бы не стал пытаться в нем что-то поменять. Речь не ведется, что мы сможем принять такое решение, что передадим повязку кому-то другому. В перерыве обычно идет эмоциональна установка, мы разбираем моменты и думаем, что можем улучшить и исправить.

- Необычная дисквалификация будет в игре с ЦСКА – врач Родионов. Было ли у вас когда-то такое в практике, чтобы главного врача дисквалифицировали? Станет ли это проблемой? И как вписался в команду новый начальник «Динамо» Сергей Якунчиков?

- У меня был опыт, когда физиотерапевт команды получил карточку. И я тоже получал красную карточку. Но главный врач – такое впервые. Мы доверяем тому доктору, который дисквалифицированного. Что касается нового начальника команды, отмечу для начала Удальцова. Мы с ним хорошо поработали. А с Сергеем Павловичем у нас было общение. Это компетентный человек.