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Андрей Червиченко: Дальше некуда падать, Зарема и Попов сами разрушат и добьют «Спартак»
06 августа 15:59
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Андрей Червиченко: Дальше некуда падать, Зарема и Попов сами разрушат и добьют «Спартак»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о войне Заремы Салиховой и Дмитрия Попова, и катастрофических последствиях для клуба.

- Про поражение от «Бенфики» уже забыли. Дмитрий Попов в тот же вечер написал заявление об уходе, обвинив во всем спутницу Леонида Федуна Зарему Салихову. Брат Федуна сказал, что Попов это сделал, будучи нетрезвым.
- Там много странного. Глядя на лицо Попова можно предположить, что он не чужд алкоголя. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Видимо, эти мысли не давали ему покоя. И Попов объявил об уходе, даже не дождавшись поражения от «Бенфики», счет в это время был 0:0.

Все там странно, все высказывания действующих лиц. Федун заявил после поражения, что ничего страшного - мяч круглый, поле квадратное. Объясните ему кто-нибудь, что футбольное поле прямоугольное, а не квадратное! За 20 лет руководства «Спартаком» уже можно было бы это усвоить.

И еще он добавил: ничего страшного – в основное выиграем 2:0, а потом по пенальти пройдем дальше. Но между основным временем и пенальти есть еще дополнительное.

- Попов написал в своем телеграм-канале, что будто бы Федун звонил Тедеско по поводу аргентинского защитника, которого они уже собрались купить по цене ниже рынка, но Тедеско, якобы, забраковал игрока.
- Там столько дури внутри. Но вокруг Попова много странных вещей происходит. Например, он уверял, что Фонсека попросил слишком много денег – 5 млн. Затем Фонсека сказал, что про зарплату он вообще ничего не говорил.

Теперь эти разговоры вокруг этого аргентинского защитника, что уже якобы все на мази. А его агент заявил, что они ни с кем не ведут переговоров. И о продаже игрока за 10-12 млн даже не может быть речи. Сплошные нестыковки, и уже непонятно кому верить.

- Здесь самое интересное, может ли быть правдой, что Федун звонит уволенному тренеру и тот дает консультации по новичкам?
- Возможно, Зарема могла звонить. Но это лишь говорит о том, что этикет там совсем не соблюдается. Как можно людям из руководства клуба озвучивать мнение уволенного человека? Можно интересоваться, брать это на заметку, но никак нельзя выносить это в паблик.

- Сейчас главный спор по поводу Виктора Мозеса. Попов обвиняет Зарему, что она не хочет видеть игрока в «Спартаке», та, наоборот, обвиняет в этом Попова.
- Я все это почитал с утра. Куда дальше падать?! В любом клубе ведутся обсуждения, споры, но это внутренняя кухня. Ее нельзя выносить на обсуждение и об этом не должны знать футболисты. Но то, что они вдвоем сейчас делают, им даже соперники не нужны, они сами все разрушат и добьют.

Теперь все игроки узнают, как их называют руководители клуба. Им как раз этого не хватало в начале сезона.

- Видимо, здесь проблема одна – Федун никак не может успокоить даму, обладающую ядерной энергией.
- Думаю, да. Но все это веселье закончится, когда «Спартак» начнет скатываться во вторую часть турнирной таблицы. Если еще несколько игроков про себя что-то неприятное узнают из этой переписки, все остальные додумают, что же про них говорят. Просто это все еще не опубликовано. Настроение выходить на поле и продлевать контракты у всех будет соответствующее. И если Джикия что-то про себя такое узнает, он колебаться не станет – найдет себе другую команду.

источник: «Советский спорт»
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