Андрей Червиченко: Дальше некуда падать, Зарема и Попов сами разрушат и добьют «Спартак»

- Про поражение от «Бенфики» уже забыли. Дмитрий Попов в тот же вечер написал заявление об уходе, обвинив во всем спутницу Леонида Федуна Зарему Салихову. Брат Федуна сказал, что Попов это сделал, будучи нетрезвым.

- Там много странного. Глядя на лицо Попова можно предположить, что он не чужд алкоголя. А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Видимо, эти мысли не давали ему покоя. И Попов объявил об уходе, даже не дождавшись поражения от «Бенфики», счет в это время был 0:0.

Все там странно, все высказывания действующих лиц. Федун заявил после поражения, что ничего страшного - мяч круглый, поле квадратное. Объясните ему кто-нибудь, что футбольное поле прямоугольное, а не квадратное! За 20 лет руководства «Спартаком» уже можно было бы это усвоить.

И еще он добавил: ничего страшного – в основное выиграем 2:0, а потом по пенальти пройдем дальше. Но между основным временем и пенальти есть еще дополнительное.

- Попов написал в своем телеграм-канале, что будто бы Федун звонил Тедеско по поводу аргентинского защитника, которого они уже собрались купить по цене ниже рынка, но Тедеско, якобы, забраковал игрока.

- Там столько дури внутри. Но вокруг Попова много странных вещей происходит. Например, он уверял, что Фонсека попросил слишком много денег – 5 млн. Затем Фонсека сказал, что про зарплату он вообще ничего не говорил.

Теперь эти разговоры вокруг этого аргентинского защитника, что уже якобы все на мази. А его агент заявил, что они ни с кем не ведут переговоров. И о продаже игрока за 10-12 млн даже не может быть речи. Сплошные нестыковки, и уже непонятно кому верить.