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Красно-белые страсти - Зарема против Попова: так кто же хотел «зачехлить» Мозеса?
06 августа 16:50
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Спартак"

Красно-белые страсти - Зарема против Попова: так кто же хотел «зачехлить» Мозеса?

Болельщикам «Спартака» не дают скучать. Безнадежное поражение от «Бенфики» уже ушло на второй план. Информпространство заполнил новый скандал в красно-белой семье.

Спортивный директор клуба Дмитрий Попов написал заявление об уходе прямо во время матча с «Бенфикой» и обвинил во всех грехах супругу Леонида Федуна Зарему Салихову.

А той палец в рот не клади. Энергичная дама тут же ответила мощным ракетно-ядерным ударом.

Но вначале о том, что написал Попов.

«Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдёт. Всё, что Газизов натворил, одним махом», — написано от лица Салиховой.

«Это переписка с Заремой Равильевной после Кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Мозеса, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить. Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещё раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», — написал Попов в своем телеграм-канале.

Попов недавно создал телеграм-канал «Аудитор из МГИМО».

За Заремой, как говорится, не заржавеет, она давно и активно пишет в своем телеграм-канале.

«Я не буду больше отвечать на Ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А еще лучше полиграф. Посмотрим, кто врет. И про ТД (Доменико Тедеско. - Прим. ред.) тоже на пресс-конференции совместно поговорим. Протоколы пятничные захватим только», - написала Салихова.

Что ж, запасаемся попкорном и ждем развития событий. Но вся эта история точно не идет на пользу клубу, нервирует игроков и тренерский штаб, и уж точно не радует болельщиков.

Шансы «Спартака» на выход в групповой этап Лиги чемпионов стремятся к нулю. В РПЛ тоже все не так радужно: два натужных матча с далеко не грандами лиги и одна вымученная победа с помощью неочевидного пенальти. Бить стекла и ломать мебель в доме в такой ситуации – явно не лучшее решение.

источник: «Советский спорт»
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