Красно-белые страсти - Зарема против Попова: так кто же хотел «зачехлить» Мозеса?

Спортивный директор клуба Дмитрий Попов написал заявление об уходе прямо во время матча с «Бенфикой» и обвинил во всех грехах супругу Леонида Федуна Зарему Салихову.

А той палец в рот не клади. Энергичная дама тут же ответила мощным ракетно-ядерным ударом.

Но вначале о том, что написал Попов.

«Дима, правда, давайте сейчас от Мозеса избавимся. Прямо сейчас самое время. Истерику Тедди возьму на себя. Сейчас прямо это решение на ура пойдёт. Всё, что Газизов натворил, одним махом», — написано от лица Салиховой.

«Это переписка с Заремой Равильевной после Кубка с «Динамо». Более того, мне было дано указание не заявлять Мозеса, а заявить Рошу. Не хватило характера выполнить. Я не хочу ничего сливать. Поэтому ещё раз повторяю. Не будет потока дерьма в сторону клуба, не будет доказательств лжи и лицемерия здесь. Выбор за Вами, уважаемая Зарема», — написал Попов в своем телеграм-канале.