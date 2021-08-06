Спартаковский дух здесь больше не живет. Если, конечно, кто-то еще помнит что это такое

- Ждать победы в игре с такими асами, как «Бенфика», немного смешно. Но это улыбка сквозь слезы, - это не я сказал. Это мнение в интервью Sovsport.ru Анзора Кавазашвили, моего кумира детства. Да, когда-то я реально болел за «Спартак», с которым великий вратарь на моих глазах выиграл чемпионство в 1969 году и Кубок СССР в 1971-м.

Вообще не понимаю, как можно всерьез обсуждать то, чего в РФ нет и никогда не будет?! Пусть мне кто-нибудь попробует объяснить, почему в Бразилии нет всеобщего помешательства вокруг хоккея, а в Канаде – вокруг футбола?! Чем провинилась наша северная страна, где мяч можно гонять на траве от силы пять месяцев в году.

«Камеди клаб»? Конечно! Ну а как иначе относиться к тому, что происходит в последние годы в некогда народной команде? Там вроде как специально все это креативят на потеху почтенной публики. Это вне газона. А по поводу самого предмета исследования я сразу так и написал: отечественный футбол в международных стыках – клоунская вершина, о которой и не мечтали Олег Попов и Юрий Никулин на пару с Карандашом.

Чтоб навсегда закрыть вопрос с моими университетами, у меня двойное высшее – техническое и гуманитарное, факультет журналистики МГУ. По поводу художниц – я почти 55 лет живу в хоккее, что меня вполне устраивает.

Посетители Sovsport.ru, как всегда, ничего мне не предъявили по сути. Зато посоветовали автору зачем-то смотреть художественную гимнастику, поинтересовались его образованием и предположили, что уважаемое издание превратилось в филиал «Камеди клаба».

Вся моя проблема, в отличие от выкидышей ЕГЭ, в том, что мне элементарно есть с чем сравнивать. Я видел в красно-белой форме глыб. Таких людей, из которых можно было не то что гвозди делать – бронебойные снаряды ковать и атомные станции заряжать! А ныне вечное шоу комедиантов – каждый день на манеже. Все для вас! Любуйтесь! Глотайте! В том – моем! - «Спартаке» не было случайных людей. Сейчас, у меня такое впечатление, они там все такие.

Вот и вся разница!

Даже когда мои любимцы вылетели из высшей лиги в тот год, когда мои поклонники еще не родились, обвинить команду в безразличии было невозможно. Тем более что поговаривали, мол, «Арарат» и «Торпедо» сгоняли в Ереване в последнем туре договорку.

Стартовал в первой лиге «Спартак» под руководством динамовца Бескова корявенько. Помню, весной смотрел с полупустых трибун «Динамо» игру с «Кривбассом» - хозяева еле на ничью 2:2 уползли! Булгаков тогда, кажется, пенальти не забил, разбежавшись от центра. Михаил так всегда делал, чем и прославился.

Однако уже осенью на стадионе «Локомотив», где пятое колесо в столичной футбольной телеге в лучшем случае две тысячи зрителей собирало, на каждом матче окрепших красно-белых фиксировали аншлаг! Хидиятуллин, Ярцев, Гаврилов, Романцев, Шавло, Ловчев громили всех подряд. Кроме, естественно, «Кузбасса» Виталия Раздаева. А после каждого такого феерического представления в Черкизове 40 тысяч болельщиков устраивали марш победы с песнями и кричалками до метро «Преображенская площадь». Меня еще в институте преподаватель по начертательной геометрии постоянно донимал: ну как там наши сыграли?

Такого восторга и ажиотажа не было даже в 1969 и 1971 годах. Но как забыть победный гол Николая Осянина в Киеве. Или удар отчаяния Геннадия Логофета в Лужниках метров с 30 сбоку на последней минуте при счете 1:2 – защитник вырвал из рук СКА уже добытый было Кубок СССР, чтобы на следующий день в переигровке Николай Киселев забил единственный гол. СКА опять же в моем присутствии реабилитировался десять лет спустя в тех же Лужниках в День победы, когда Александр Мирзоян с пенальти влепил в штангу, а Сергей Андреев после виртуозного прохода Александра Заварова закатил в ворота Дасаева победный мяч. После игры подошел к раздевалке ростовчан – так их бодрые песни были слышны всей улице!

Вот времечко-то было! Настоящее. Без картонных и пошлых героев, дурацкого закулисья и отвратительного шуршания банкнот. Сейчас они затмили все человеческие ценности, которые отличают нас от зверей в лесу-джунглях. Уже и не очень-то верится, что когда-то было иначе. Да, мне есть с чем сравнивать.

Но что я вижу в XXI веке? Мало того, что лица в штабе «Спартака» меняются как в детском калейдоскопе. Чехарда с тренерами наблюдалась и в первой половине 70-х. Из-за чего, в частности, москвичи и вылетели, когда их возглавил неопытный Крутиков. Но все это в основном были СВОИ люди, тем или иным образом связанные с Ширяевым полем.

Ну а как могло быть иначе, если с 1955 по 1995 год рулил всем Николай Старостин, который играл за клуб, когда он еще «Промкооперацией» назывался. Какие в те 40 лет, к черту, дилетанты в руководстве или иностранцы в составе?! Под финиш карьеры Николая Петровича «Спартак» Романцева – без единого легионера! – добился уникального достижения в групповом этапе Лиги чемпионов. Этот результат можно только повторить: шесть викторий в шести матчах!

Вот и сравните:

- Старостин и глава нефтяной компании с гиперактивной супругой;

- Квашнин/Соколов/Гуляев/Симонян/Бесков/Романцев/Ярцев и Скала/Лаудруп/Эмери/Якин/Рианчо/Тедеско/Витория;

Дасаев и Максименко, Ловчев и Айртон, Романцев и Рассказов, Хидиятуллин и Жиго, Нетто и Ларссон, Гаврилов и Хендрикс, Титов и Мозес, Амбарцумян и Крал, Симонян и Понсе, Родионов и Соболев. Никого не забыл из Василиев Пупкиных и Джонов Смитов?

Невероятно, но после этого кто-то мне еще смеет предлагать к сегодняшним «гладиаторам» относиться всерьез?! Человеку, который, как это ни странно, помнит, что такое спартаковская погода и через себя пропустил тот самый легендарный спартаковский дух.

От которого не осталось ровным счетом ничего в камеди-филиале углеводородного гиганта.