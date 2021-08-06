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Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+2' Монако 1 Нант 1
Первая победа Карпина. Уговорил Марио не бросать игру за нашу сборную, и это очень круто
06 августа 23:18
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: osnmedia.ru

Первая победа Карпина. Уговорил Марио не бросать игру за нашу сборную, и это очень круто

Вопреки слухам, Фернандес не отказывается от выступлений за Россию

Карпин одержал свою первую победу на посту тренера сборной, уговорив Марио Фернандеса продолжить выступления за национальную команду.

По словам Валерия Георгиевича, сначала он с защитником ЦСКА созвонился и не услышал никаких заявлений о том, что со сборной игрок завязал. Об этом ходили слухи сразу после окончания Евро-2020. В четверг появилась информация, что игрок вроде бы отказался от вызова, но от самого Марио никаких официальных заявлений не было.

Зато теперь есть они от Карпина. После личной встречи тренер подтвердил: Фернандес в сборной остается. И это очень круто. С таким футболистом можно строить игру в защите. Без него было бы очень плохо. Почти безнадежно.

Армеец закрывает весь правый фланг. На левом может успешно действовать Вячеслав Караваев, хотя в «Зените» он выходит справа. Но сборная не от хорошей жизни занимается рокировочками. Нет для нее достойного выбора в оборону. Отказал бы Марио, и кого тогда ставил бы Карпин?

Правые защитники-россияне у нас примерно такие: Петров из «Краснодара» привлекался в общей сложности на 5 матчей, есть Паршивлюк из «Динамо», с которым Карпин пересекался в «Ростове», но Черчесов его не замечал. Есть Смольников, перебравшийся летом из «Краснодара» в «Арсенал». Про спартаковца Рассказова давайте лучше не будем вспоминать.

При переходе Караваева на правый фланг возникает брешь слева. Там был Жирков, но сколько можно было эксплуатировать ветерана. Кудряшов уже не молод, да и лучшие его годы позади. Самошников из «Рубина», у которого нет опыта больших матчей, или Щенников из ЦСКА? Не фонтан, если честно.

Все эти люди не чета Фернандесу, без обид. Марио даже не в лучшей форме лучше вышеназванных кандидатов. Бразилец сдал за последние пару лет. От того, кстати, и армейская игра потускнела. Фернандес уже не так полезен в атаке, и сам очевидно это чувствует. Его замучили травмы. Он явно устал морально и физически. Поражения не добавляют сил, а неудачи преследуют в последнее время и ЦСКА, и сборную. Его раздумья — продолжать ли далее играть за Россию — наверняка были вызваны пониманием того, что он уже не дает того футбола, который был ранее. А подводить, слышать критику в свой адрес он не хочет.

Это понятное желание натурализованного спортсмена. У него все оценочные категории обострены. Он чувствует, что играет в общем-то за чужую страну. А потому готов делать это в том случае, когда нет достойной замены.

Тогда он понимает, что очень нужен. Именно это — можно не сомневаться — он лишний раз услышал на встрече с Карпиным. Кто общался хоть раз с Валерием Георгиевичем, знает, что человек он в общении приятный, обаятельный. Если захочет, то обязательно расположит собеседника к себе. Интересно только, чем убедил Фернандеса в спортивном плане?

Марио ведь прекрасно понимает, что сборная времен Евро-2020 была жалкой копией команды, которая выступала на ЧМ-2018 и в которой он был ключевым игроком. Чемпионат Европы Россия завалила. После таких выступлений необходимо постараться найти новую мотивацию. Как-то смог уговорить его в этом Карпин. Молодец, ничего не скажешь.

Может, напомнил армейцу его гол хорватам в четвертьфинале ЧМ-2018, который до сих пор стоит перед глазами. Забить в концовке дополнительного времени такой классный мяч, сравняв счет в, казалось бы, безнадежной ситуации — это мог сделать только игрок с приставок супер. Но он такой и есть - СуперМарио. А играть Карпину со сборной первый матч как раз с Хорватией, 1 сентября. Ностальгия могла сработать.

Но одного этого, конечно, мало. Достучался, видимо, тренер до сердца бразильца, а тот в свою очередь почувствовал нотки перемен, которые произойдут в команде при Карпине. Мы все на это очень надеемся. Веры в чудесное преображение стало немного больше после сегодняшних новостей.

источник: «Советский спорт»
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