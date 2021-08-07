У «Зенита» новый лидер и будет три олимпийских чемпиона

«Зенит» начал новый сезон столь же уверенно, как завершал предыдущий. В Суперкубке России был разгромлен «Локомотив» (3:0), а затем случились две выездные победы. Правда, игры проходили практически без зрителей, но все же не на родном стадионе. «Химки» и «Ростов» против чемпиона трех последних лет не устояли – 1:3 и 2:4 соответственно. Единственное, что могло настораживать Сергея Семака, это три пропущенных мяча в двух матчах. Многовато для «Зенита».
В то же время атака питерцев не дает сомнений в своем превосходстве над соперниками по лиге. «Краснодар» также не привык играть в закрытый футбол. Потому от встречи соперников на «Газпром Арене» ждали искрометной игры. Особенно припоминая последнюю встречу клубов в РПЛ.
18 апреля в Краснодаре команды выдали великолепный матч. Настоящее Winline Derby. Как известно, появилось в нашем футболе оно в прошлом сезоне и сразу прижилось. Уникальный проект запустила букмекерская компания Winline. Под этим названием объединены матчи между клубами-партнерами компании - «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром».
Так вот, возвращаясь к апрельскому матчу, стоит напомнить, что «Зенит» тогда чудом унес ноги, сведя поединок вничью. Проигрывая 0:2 к 75-й минуте, гости смогли перевернуть ход игры. Это был один из первых матчей Виктора Гончаренко в новом клубе после его отставки из ЦСКА. И точно одна из лучших игр в чемпионате-2020/21. На дубль Ионова главный тренер гостей ответил четверной заменой, которая стала решающим фактором. Азмун и Мостовой двумя мячами внесли перелом в концовке.
С тех пор чемпион почти не изменился. Практически все ключевые фигуры по-прежнему в составе. Уехал аргентинец Дриусси в Америку, нет больше в составе Жиркова, да Малком с олимпийской сборной Бразилии играл 7 августа финал на Играх в Токио. Полузащитник сине-бело-голубых вышел в игре с испанцами на замену на 90-й минуте, отыграл полчаса дополнительного времени (основное – 1:1) и стал автором победного мяча.
С этим крутым достижением Малкома поздравлял диктор в перерыве. Правда, стадион был почти пустой, слышали это в основном телезрители. По требованию Роспотребнадзора на игру разрешили запустить не больше тысячи человек. А жаль. Там точно не опаснее, чем в метро или ином общественном транспорте. Игра то была замечательная.
Голов в ней было пять. Это засчитанных. Но случился еще и мяч Сперцяна. Удар у игрока «Краснодара» со штрафного вышел классный – мяч от штанги влетел в ворота Кержакова. Но VAR это взятие ворот посоветовал арбитру в поле Алексею Амелину отменить. Спайич, которого «быки» вернули из аренды в «Фейеноорд», зачем-то пристроился в последний момент в зенитовскую стенку, а по правилам, о которых не все помнят, должен был находиться в метре от нее. Гол в итоге отменили, и счет остался 1:0. К тому моменту Азмун уже забил после выхода один на один с Сафоновым. Пас вразрез выдал ему на блюдечку Вендел, который прибавляет на глазах.
«Краснодар» все же вскоре отыгрался – колумбиец Кордоба забил свой второй мяч в РПЛ. Но через несколько минут гости развалились. На перерыв они уходили при 1:3. Азмун оформил дубль, а следом забил Ерохин. Александр отличается в каждом матче, стал твердым игроком основы и наверняка получит вызов в сборную от Валерия Карпина.
А вот прежний лидер национальной команды Дзюба как-то закис на старте сезона. То ли переживает уход из сборной Станислава Черчесова, то ли пока форму не набрал. Но явно не в своей тарелке Артем. Не феерит как минимум.
После перерыва «Зенит» обороты сбавил, но для победы этого хватило. Ближе к концу матча Спайич исправился за ошибку в первом тайме, из-за которой отменили чистый и красивый гол партнера, и забил сам. На финальный штурм гостей не хватило. Да и не наиграли они на ничью.
«Зенит» набрал максимум очков в трех турах, уже замахнулся на новый титул и ждет подкрепления из Токио. Приедет в Питер не только Малком, но и его партнер по золотой олимпийской сборной Клаудиньо. 24-летний форвард обойдется сине-бело-голубым в 12 млн евро.
Чемпионат России
3-й тур
«Зенит» – «Краснодар» - 3:2 (3:1)
Голы: Азмун, 9 – 1:0. Кордоба, 24 – 1:1. Азмун, 35 – 2:1. Ерохин, 44 – 3:1. Спайич, 76 – 3:2.
«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 81), Ловрен, Ракицкий (Круговой, 89), Дуглас Сантос, Кузяев (Мостовой, 88), Вендел, Ерохин, Барриос, Дзюба (Сутормин, 66), Азмун.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Сорокин (Панталеао, 46), Вильена, Ионов (Сулейманов, 70), Крыховяк (Ильин, 87), Кабелла (Классон, 70), Черников (Газинский, 70), Сперцян, Кордоба.
Предупреждения: Кузяев (13), Вендел (27), Рамирес (79).