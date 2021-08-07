У «Зенита» новый лидер и будет три олимпийских чемпиона

«Зенит» начал новый сезон столь же уверенно, как завершал предыдущий. В Суперкубке России был разгромлен «Локомотив» (3:0), а затем случились две выездные победы. Правда, игры проходили практически без зрителей, но все же не на родном стадионе. «Химки» и «Ростов» против чемпиона трех последних лет не устояли – 1:3 и 2:4 соответственно. Единственное, что могло настораживать Сергея Семака, это три пропущенных мяча в двух матчах. Многовато для «Зенита».

В то же время атака питерцев не дает сомнений в своем превосходстве над соперниками по лиге. «Краснодар» также не привык играть в закрытый футбол. Потому от встречи соперников на «Газпром Арене» ждали искрометной игры. Особенно припоминая последнюю встречу клубов в РПЛ.

18 апреля в Краснодаре команды выдали великолепный матч. Настоящее Winline Derby. Как известно, появилось в нашем футболе оно в прошлом сезоне и сразу прижилось. Уникальный проект запустила букмекерская компания Winline. Под этим названием объединены матчи между клубами-партнерами компании - «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром».

Так вот, возвращаясь к апрельскому матчу, стоит напомнить, что «Зенит» тогда чудом унес ноги, сведя поединок вничью. Проигрывая 0:2 к 75-й минуте, гости смогли перевернуть ход игры. Это был один из первых матчей Виктора Гончаренко в новом клубе после его отставки из ЦСКА. И точно одна из лучших игр в чемпионате-2020/21. На дубль Ионова главный тренер гостей ответил четверной заменой, которая стала решающим фактором. Азмун и Мостовой двумя мячами внесли перелом в концовке.

С тех пор чемпион почти не изменился. Практически все ключевые фигуры по-прежнему в составе. Уехал аргентинец Дриусси в Америку, нет больше в составе Жиркова, да Малком с олимпийской сборной Бразилии играл 7 августа финал на Играх в Токио. Полузащитник сине-бело-голубых вышел в игре с испанцами на замену на 90-й минуте, отыграл полчаса дополнительного времени (основное – 1:1) и стал автором победного мяча.