Кержаков побеждал «Спартак» как игрок. Теперь он сделал это как тренер «Нижнего Новгорода»

Красно-белые ответили опасными атаками, которые завершали Соболев и Мозес. На 32-й минуте последний из них в столкновении с Ткачуком получил травму и на поле вышел Бакаев.

Потом голевое дело продолжил другой защитник гостей – Козлов. Тот самый, который в матче с Алжиром на ЧМ-2014 привез штрафной, позволивший сопернику сквитать счет (1:1) и закрыть нашей сборной дорогу в плей-офф. Козлов забил головой в ближний угол, воспользовавшись длинным кроссом от правого углового флага. Защитник Кутепов в этот момент оставил зону своей ответственности и сместился на фланг. Где-то в стороне гулял Айртон.

На 16-й минуте лицо Карпина излучало изумление. Гости вели 2:0, забив оба мяча из центральной зоны. Счет открыл защитник-гренадер Гоцук, подкараулив отскок после углового. Мяч по низкой траектории просвистел по волосам Мирзова, угодил в бедро Масоэро, зацепил Айртона и срикошетил на ногу тому самому Гоцуку, который отправил его под перекладину.

Валерия Карпина жиденькая зрительская аудитория «Открытие Арены» встретила овацией. Новоиспеченный главный тренер сборной смотрел матч клуба, где он сделал себе имя, в компании молодой супруги и… монитора. По его словам, с его помощью лучше всего следить за кандидатами в национальную команду.

А главный тренер хозяев Руй Витория решил прибегнуть к «голубиной почте» и передал записку Айртону на дальний край. Что в ней? Можно лишь предположить: «Что же ты не упал, когда тебя в штрафной площади прихватили за руку?».

Бразилец и впрямь изменил себе. Обычно в подобных ситуациях он падает. Поступи он так сейчас, быть пенальти.

В последние пять минут первой половины счет не раз мог измениться. В обе стороны. Максименко выручил, парировав мяч в ближнем углу. Форвард Балай по-хоккейному замыкал прострел с правого фланга. А после подачи корнера албанец пробил головой в сантиметрах от стойки ворот. Вратарь проводил мяч глазами.

Вскоре штангу замыкал уже Соболев - не головой, ногой, но с тем же «успехом». Наконец, включил фирменную скорость Ларссон. Швед на боковой линии оббежал одновременно соперника и лайнсмена, ворвался в штрафную и пробил на силу в дальнюю девятку. Промахнулся совсем чуть-чуть. А ведь мог, наверное, исполнить на технику, как в дерби с ЦСКА (1:0).

После перерыва на поле вышли Понсе и Зобнин. Аргентинец, вернувшийся с Олимпиады из Токио, сразу едва не сломался. В борьбе на втором этаже в штрафной гостей он столкнулся с защитником Миладиновичем. Оба упали на газон. Спартаковцу приложили лед к ушибленной голове, серба с залитым кровью лицом же пришлось транспортировать с поля на электромобиле. Потребовалась замена. Лавка же волжан насчитывала всего пять человек – вратаря и четверых полевых игроков.

Пришедший в себя Понсе на 69-й минуте простил нижегородцев, не сумев добить мяч в абсолютно пустые ворота в двух метров. Каким-то расчудесным образом ему помешал находившийся позади защитник.

Карпин к тому моменту забыл про монитор и обсуждал события на поле (или не только их?) с женой. «Нижний», забыв у чужих воротах, отчаянно оберегал свои. Главный тренер Александр Кержаков, выпустил на поле всех полевых резервистов. На лавке остался один запасной вратарь Анисимов.

Витория дал шанс Ломовицкому, а потом Игнатову. Но они не выступили спасителями «Спартака».

Вся игра шла близи штрафной гостей. Понсе конвертировал гигантское территориальное преимущество в гол. Аргентннец все сделал сам: в окружении соперников развернулся в чужих владениях и хлестко пробил низом метров в пятнадцати. Вратарь с бешенными глазами среагировал с опозданием.

В добавленные к основному времени семь минут голевых моментов мы не увидели. «Нижний Новгород» и Керажаков одержали историческую победу. «Спартак» летит в Лиссабон на ответный отборочный матч ЛЧ с «Бенфикой» очень злым.

СТАТИСТИКА

«Спартак» - «Нижний Новгород» - 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 Гоцук (4), 0:2 Козлов (16), 1:2 Понсе (86).

Судья: Сухой (Люберцы).

7 августа. Москва. «Открытие Арена». 500 зрителей.