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Кержаков побеждал «Спартак» как игрок. Теперь он сделал это как тренер «Нижнего Новгорода»
07 августа 22:04
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Спартак»

Кержаков побеждал «Спартак» как игрок. Теперь он сделал это как тренер «Нижнего Новгорода»

Репетиция перед ответным матчем квалификации ЛЧ с «Бенфикой» красно-белым не удалась. «Спартак» проиграл «Нижнему Новогороду» 1:2, пропустив два мяча в первые 16 минут.

Валерия Карпина жиденькая зрительская аудитория «Открытие Арены» встретила овацией. Новоиспеченный главный тренер сборной смотрел матч клуба, где он сделал себе имя, в компании молодой супруги и… монитора. По его словам, с его помощью лучше всего следить за кандидатами в национальную команду.

На 16-й минуте лицо Карпина излучало изумление. Гости вели 2:0, забив оба мяча из центральной зоны. Счет открыл защитник-гренадер Гоцук, подкараулив отскок после углового. Мяч по низкой траектории просвистел по волосам Мирзова, угодил в бедро Масоэро, зацепил Айртона и срикошетил на ногу тому самому Гоцуку, который отправил его под перекладину.

Потом голевое дело продолжил другой защитник гостей – Козлов. Тот самый, который в матче с Алжиром на ЧМ-2014 привез штрафной, позволивший сопернику сквитать счет (1:1) и закрыть нашей сборной дорогу в плей-офф. Козлов забил головой в ближний угол, воспользовавшись длинным кроссом от правого углового флага. Защитник Кутепов в этот момент оставил зону своей ответственности и сместился на фланг. Где-то в стороне гулял Айртон.

Кутепов, к слову, вышел в стартовом составе вместо капитана команды Джикии. Его повязку унаследовал Жиго.

Красно-белые ответили опасными атаками, которые завершали Соболев и Мозес. На 32-й минуте последний из них в столкновении с Ткачуком получил травму и на поле вышел Бакаев.

А главный тренер хозяев Руй Витория решил прибегнуть к «голубиной почте» и передал записку Айртону на дальний край. Что в ней? Можно лишь предположить: «Что же ты не упал, когда тебя в штрафной площади прихватили за руку?».

Бразилец и впрямь изменил себе. Обычно в подобных ситуациях он падает. Поступи он так сейчас, быть пенальти.

В последние пять минут первой половины счет не раз мог измениться. В обе стороны. Максименко выручил, парировав мяч в ближнем углу. Форвард Балай по-хоккейному замыкал прострел с правого фланга. А после подачи корнера албанец пробил головой в сантиметрах от стойки ворот. Вратарь проводил мяч глазами.

Вскоре штангу замыкал уже Соболев - не головой, ногой, но с тем же «успехом». Наконец, включил фирменную скорость Ларссон. Швед на боковой линии оббежал одновременно соперника и лайнсмена, ворвался в штрафную и пробил на силу в дальнюю девятку. Промахнулся совсем чуть-чуть. А ведь мог, наверное, исполнить на технику, как в дерби с ЦСКА (1:0).

После перерыва на поле вышли Понсе и Зобнин. Аргентинец, вернувшийся с Олимпиады из Токио, сразу едва не сломался. В борьбе на втором этаже в штрафной гостей он столкнулся с защитником Миладиновичем. Оба упали на газон. Спартаковцу приложили лед к ушибленной голове, серба с залитым кровью лицом же пришлось транспортировать с поля на электромобиле. Потребовалась замена. Лавка же волжан насчитывала всего пять человек – вратаря и четверых полевых игроков.

Пришедший в себя Понсе на 69-й минуте простил нижегородцев, не сумев добить мяч в абсолютно пустые ворота в двух метров. Каким-то расчудесным образом ему помешал находившийся позади защитник.

Карпин к тому моменту забыл про монитор и обсуждал события на поле (или не только их?) с женой. «Нижний», забыв у чужих воротах, отчаянно оберегал свои. Главный тренер Александр Кержаков, выпустил на поле всех полевых резервистов. На лавке остался один запасной вратарь Анисимов.

Витория дал шанс Ломовицкому, а потом Игнатову. Но они не выступили спасителями «Спартака».

Вся игра шла близи штрафной гостей. Понсе конвертировал гигантское территориальное преимущество в гол. Аргентннец все сделал сам: в окружении соперников развернулся в чужих владениях и хлестко пробил низом метров в пятнадцати. Вратарь с бешенными глазами среагировал с опозданием.

В добавленные к основному времени семь минут голевых моментов мы не увидели. «Нижний Новгород» и Керажаков одержали историческую победу. «Спартак» летит в Лиссабон на ответный отборочный матч ЛЧ с «Бенфикой» очень злым.

СТАТИСТИКА

«Спартак» - «Нижний Новгород» - 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 Гоцук (4), 0:2 Козлов (16), 1:2 Понсе (86).

Судья: Сухой (Люберцы).

7 августа. Москва. «Открытие Арена». 500 зрителей.

источник: «Советский спорт»
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