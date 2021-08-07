Руй Витория: Не хочу ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (клубы) 2-й тайм, 49' Бетис 2 Рома 1
Аргентина - Примера 1-й тайм, 11' Уракан 0 Ланус 0
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 12' Атлетико Паран 0 Сан-Паулу 0
Аргентина - Примера 02:15 Годой-Крус 0 Ривер Плейт 0
Бразилия - Серия А 03:00 Палмейрас 0 Форталеза 0
Бразилия - Серия А 03:00 Куяба 0 Баия 0
Португалия - Сегунда 13:00 Эштрела 0 Мафра 0
Франция - Лига 1 14:00 Ренн 0 Ланс 0
Англия - Чемпионшип 15:30 Фулхэм 0 Мидлсбро 0
Франция - Лига 1 16:00 Ницца 0 Реймс 0
Португалия - Сегунда 16:00 Риу Аве 0 Академика 0
Франция - Лига 1 16:00 Сент-Этьен 0 Лорьян 0
Товарищеские матчи (клубы) 16:00 Тоттенхэм Хотс 0 Арсенал 0
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Клермон 0
Франция - Лига 1 16:00 Страсбург 0 Анже 0
Россия - Премьер-Лига 17:30 Химки 0 Ростов 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Фейеноорд 0 Атлетико М 0
Франция - Лига 1 18:00 Метц 0 Лилль 0
Товарищеские матчи (клубы) 18:00 Ливерпуль 0 Атлетик Б 0
Англия - Чемпионшип 18:30 Ковентри Сити 0 Ноттингем Форе 0
Аргентина - Примера 19:30 Химнасия и Эсг 0 Атлетико Тукум 0
Товарищеские матчи (клубы) 19:30 Реал Мадрид 0 Милан 0
Кубок Италии 19:30 Тернана 0 Авеллино 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Динамо М 0 ЦСКА 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Рубин 0 Ахмат 0
Кубок Италии 20:00 Перуджа 0 Зюйдтироль 0
Товарищеские матчи (клубы) 20:00 Парма 0 Интер М 0
Кубок Италии 21:30 Падова 0 Алессандрия 0
Франция - Лига 1 21:45 Монпелье 0 Марсель 0
Аргентина - Примера 21:45 Велес Сарсфилд 0 Колон 0
Руй Витория: Не хочу ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба
07 августа 23:04
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

Руй Витория: Не хочу ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба

После матча 3-го тура РПЛ «Спартак» - «Нижний Новгород» (1:2) своими впечатлениями поделились главные тренеры команд Руй Витория и Александр Кержаков.

- Мы потеряли так нужные нам три очка. Дали в начале первого тайма сопернику фору в два гола. Не хватило концентрации. Хотели отыграться, было много моментов, но в последних фазах атаки мяч не шел в ворота, - сказал Витория.

- Несколько дней назад вы говорили, что важно сплочение. Вам не кажется, что происходящее вокруг клуба - война Заремы и Попова влияет на игроков, поэтому сегодня мы не увидели такой «Спартак», который болельщики хотят видеть?
- Я предпочитаю оставить эти истории и аналитику ситуации для вас. Я не хочу ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба. Когда команда и люди сосредоточены на одной цели – проще работать и играть. Это истории не для меня. Моя задача – работать с командой, я концентрируюсь на ней.

- В чем проблема? Четыре матча провел «Спартак» и забил только один мяч с игры. Лидеры не показывают того футбола, который от них ждут. Если проблема не в психологии, то в чем?
- Я не говорю, что проблем нет. Но не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за тех проблем, которые вы озвучили. Понятно, что ситуация вокруг клуба не совсем нормальная, но в коллективе с атмосферой все хорошо. Сегодня не хватило спокойствия и вдохновения. Футболисты – люди, а не машины. Не хватило внимания и концентрации когда пропустили два мяча. Потом взяли игру в свои руки, но было уже поздно.

- Насколько серьезна травма Мозеса?
- Пока не могу дать четкий ответ. Не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, травма не серьезная.

- Что касается стартового состава, Умяров был одним из лучших во встрече с «Бенфикой», а сегодня он не появился на поле. Почему? И почему в стартовом составе не было Зобнина с Джикией? С кем вы обсуждаете вопросы команды, поскольку нет спортивного директора?
- Касаемо изменений в стартовом составе, те, кто вышел на поле с первых минут, имели все качества чтобы победить в этой игре, потому что когда плотный график, ротация неизбежна. К тому же игроки сборных присоединились к команде позже: Джикия, Зобнин, Понсе. Сегодня вышли Крал, Мирзов, Кутепов и Мозес. Если не доверять таким игрокам, тогда кому доверять? У Джикии недавно было небольшое повреждение, и нужно быть аккуратными в этих ситуациях. Касаемо усиления состава, хотел бы, чтобы все было более ясно. Надеюсь, в ближайшее время все исправится. У нас есть президент, директор. Нам остается только адаптироваться к обстоятельствам.

- Сегодня вы получили желтую карточку. Как вам судейство?
- Это были эмоции. Может быть, я выразил свой протест в том эпизоде слишком импульсивно. Просто хотел донести до арбитра, что нужно чувствовать ритм игры, не надо ломать ее большим количеством пауз и остановок. За последние матчи по работе арбитров у меня не было претензий в плане технической составляющей. Просто я хотел донести все это со всем уважением.

«РАД, ЧТО МОЙ ДЕБЮТ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА ПРОТИВ «СПАРТАКА» ОКАЗАЛСЯ УДАЧНЫМ»

- Матч сложился сложно для нас, и я благодарен ребятам, что они выдержали ту модель, которую мы планировали использовать во время подготовки, - рассказал Кержаков. - Результатом я доволен. Мне приятно, что мой дебют в роли главного тренера против «Спартака» оказался удачным, как и дебют в качестве игрока против красно-белых. Спасибо нашим болельщикам, которые сюда приехали. Их было хорошо слышно.

- У Милодиновича травма. Что с ним случилось?
- Пока у меня есть информация только о том, что у него рваная рана головы. Надеюсь, она не серьезная, и он скоро к нам присоединится.

- Для вас сегодня было принципиально обыграть «Спартак», учитывая зенитовское прошлое?
- Мы не разделяем команды на тренеров, игроков и персонал. Мы все - одна команда. Для нас, как новичка РПЛ, каждый матч очень важен. Мы не делим соперников на сильных и слабых. Каждый - это что-то запоминающееся для нас. Мы делаем первые шаги в элите российского футбола. Для нас любой соперник серьезный, и все игры – счастье и значимое событие для города и наших болельщиков.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дина Аверина: Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судействоMean Metal Motors – первый Индийский электрический гиперкарУ игроков "Рубина" по ходу матча отклеились фамилии и номераДина Аверина разнесла судей и спрятала серебро в карманВайцеховская не считает, что сестёр Авериных засудили в финале ОИОценки, стоившие золота: кто судил сестер Авериных на Олимпиаде
«Спартак» — у пропасти. «Нижний» сделал с красно-белыми в Москве примерно то же, что и «Бенфика»
Команда Руя Витории после трех туров РПЛ набрала всего три очка, на этот раз уступив дома «Нижнему Новгороду» (1:2).
«Мафия» против Авериных, подвиг Ласицкене и золотой гол Малкома. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 7 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 08.08.2021
8 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 8 видам спорта и будут разыграны 13 комплектов медалей.
«Зенит» везде успел. Забил три «быкам», поздравил с золотым голом Олимпиады Малкома, купил его партнера Клаудиньо
Чемпион России трех предыдущих сезонов выиграл третий матч кряду, победив «Краснодар» - 3:2, и продолжает лидировать в РПЛ.
Догнали, обогнали и… проиграли. Как наши бойцы-волейболисты остановились в шаге от золота Олимпиады
В финале олимпийского турнира в Токио мужская волейбольная сборная России проиграла французам два первых сета, потом выиграла два, но самым обидным образом упустила победу в пятой партии.
Наша легкая атлетика жива! Как Ласицкене совершила золотой прыжок на Олимпиаде
В турнире по прыжкам в высоту на Играх-2020 в Токио россиянка Мария Ласицкене была в шаге от катастрофы, едва не прекратив борьбу на отметке 1,96, но сумела переломить себя и стала первой, прыгнув на 2,04.
Ромашина — семикратная, сестра Нюши — двукратная! Как состоялся очередной олимпийский триумф России в синхронном плавании
Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде и принесли сборной России 18-е золото Токио.
Господа, вам не стыдно? Как судейский беспредел лишил Россию золота Олимпиады в художественной гимнастике
Личное многоборье в художественной гимнастике должно было принести золотую олимпийскую медаль Дине или Арине Авериной, однако арбитры вывели на первое место израильтянку Линой Ашрам.
«ПСЖ» предложил Месси 50 миллионов, Карасева назначили на Суперкубок УЕФА, дрим-тим взяла золото Олимпиады
«Плеймейкер» подводит итоги минувших вечера и ночи в мировом спорте.
Льюис — Ган и другие бои UFC 265. Расклад и лучшие ставки
Утром 8 августа по московскому времени в Хьюстоне состоится грандиозный турнир UFC 265, в главном бою которого Деррик Льюис и Сирил Ган поспорят за временный титул в тяжелом весе. «Плеймейкер» представляет этот и другие поединки бойцовского вечера.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика