Руй Витория: Не хочу ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба

- Мы потеряли так нужные нам три очка. Дали в начале первого тайма сопернику фору в два гола. Не хватило концентрации. Хотели отыграться, было много моментов, но в последних фазах атаки мяч не шел в ворота, - сказал Витория.

- Несколько дней назад вы говорили, что важно сплочение. Вам не кажется, что происходящее вокруг клуба - война Заремы и Попова влияет на игроков, поэтому сегодня мы не увидели такой «Спартак», который болельщики хотят видеть?

- Я предпочитаю оставить эти истории и аналитику ситуации для вас. Я не хочу ни перед кем извиняться за то, что происходит за пределами клуба. Когда команда и люди сосредоточены на одной цели – проще работать и играть. Это истории не для меня. Моя задача – работать с командой, я концентрируюсь на ней.

- В чем проблема? Четыре матча провел «Спартак» и забил только один мяч с игры. Лидеры не показывают того футбола, который от них ждут. Если проблема не в психологии, то в чем?

- Я не говорю, что проблем нет. Но не хочу говорить, что мы потеряли три очка из-за тех проблем, которые вы озвучили. Понятно, что ситуация вокруг клуба не совсем нормальная, но в коллективе с атмосферой все хорошо. Сегодня не хватило спокойствия и вдохновения. Футболисты – люди, а не машины. Не хватило внимания и концентрации когда пропустили два мяча. Потом взяли игру в свои руки, но было уже поздно.

- Насколько серьезна травма Мозеса?

- Пока не могу дать четкий ответ. Не было возможности поговорить с врачами. Надеюсь, травма не серьезная.

- Что касается стартового состава, Умяров был одним из лучших во встрече с «Бенфикой», а сегодня он не появился на поле. Почему? И почему в стартовом составе не было Зобнина с Джикией? С кем вы обсуждаете вопросы команды, поскольку нет спортивного директора?

- Касаемо изменений в стартовом составе, те, кто вышел на поле с первых минут, имели все качества чтобы победить в этой игре, потому что когда плотный график, ротация неизбежна. К тому же игроки сборных присоединились к команде позже: Джикия, Зобнин, Понсе. Сегодня вышли Крал, Мирзов, Кутепов и Мозес. Если не доверять таким игрокам, тогда кому доверять? У Джикии недавно было небольшое повреждение, и нужно быть аккуратными в этих ситуациях. Касаемо усиления состава, хотел бы, чтобы все было более ясно. Надеюсь, в ближайшее время все исправится. У нас есть президент, директор. Нам остается только адаптироваться к обстоятельствам.