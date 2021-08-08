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Юрий Семин: У нас было желание удержать счет и это неправильно
08 августа 20:30
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Ростов"

Юрий Семин: У нас было желание удержать счет и это неправильно

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин после ничьи 1:1 в матче 3-го тура чемпионата России ответил на вопросы журналистов.

- Поделитесь впечатлениями от игры, - вопрос Семину.

- Первый тайм получился хорошим, мы имели в нем преимущество, хорошо владели мячом, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Так было минут сорок. Мы не реализовали хороший эпизод, который имел кто-то из наших футболистов. Но начало второго тайма было проведено неправильно. Мы сели в оборону, хотя нужно было продолжать в таком же ритме, но не получилось. Странный пенальти, не к чему не обязывающий, игроки провел удар, но было какое-то касание. Закономерная ничья, хотя у нас был хороший момент, когда попали в штангу.

- Команда сегодня играла в схему 4-1-4-1 или 4-2-3-1. Для игроков это новая расстановка. Как ребята справились с задачами и как вам их перестроение на поле?

- Единственный момент, который мы не очень хорошо решали, это подключение крайних защитников. Они шли до конца, фактически до линии наших ворот. Было много прострелов. Это единственное, с чем не справились. А остальное ребята выполняли так, как и требовалось.

- Во втором тайме у ворот «Ростова» стало больше моментов. Ваша команда подсела физически или «Химки» прибавили?

- У нас было желание удержать счет. Это желание неправильное, надо было играть как в первом тайме. Хороший контроль мяча, игра в пас. За это и поплатились.

- Что произошло в эпизоде с желтой карточкой, показанной вам? Вы с ней согласны?

- Это нормальная ситуация. Просто эмоции. Наверное, неправильные. Справедливо мне показали желтую карточку.

«В ПЕРВОМ ТАЙМЕ МЫ ПРОИГРАЛИ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ»

- Довольны ли вы игрой Себаи? Было ощущение, что он еще в первом тайме своими фолами мог заработать удаление, - вопрос Черевченко.

- Я его давно знаю, иногда он грубит. Но это футбол. Такое бывает. Он у нас единственный форвард. Его игрой доволен, и не только сегодняшней. В Краснодаре он хорошо сыграл.

- Как вам новичок Давидян? На какой позиции планируете его использовать?

- Тяжело говорить, потому что он короткое время находится в тренировочном процессе. Будем с ним разговаривать.

- Что случилось с центром обороны? «Ростов» Был довольно активен в этой зоне.

- Мы проиграли в первом тайме среднюю линию.

- Есть вопросы по судейству?

- Не обсуждал никогда эту тему, и не буду обсуждать.

источник: «Советский спорт»
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