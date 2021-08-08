Юрий Семин: У нас было желание удержать счет и это неправильно

- Поделитесь впечатлениями от игры, - вопрос Семину.

- Первый тайм получился хорошим, мы имели в нем преимущество, хорошо владели мячом, хорошо вступали в борьбу после потери мяча. Так было минут сорок. Мы не реализовали хороший эпизод, который имел кто-то из наших футболистов. Но начало второго тайма было проведено неправильно. Мы сели в оборону, хотя нужно было продолжать в таком же ритме, но не получилось. Странный пенальти, не к чему не обязывающий, игроки провел удар, но было какое-то касание. Закономерная ничья, хотя у нас был хороший момент, когда попали в штангу.

- Команда сегодня играла в схему 4-1-4-1 или 4-2-3-1. Для игроков это новая расстановка. Как ребята справились с задачами и как вам их перестроение на поле?

- Единственный момент, который мы не очень хорошо решали, это подключение крайних защитников. Они шли до конца, фактически до линии наших ворот. Было много прострелов. Это единственное, с чем не справились. А остальное ребята выполняли так, как и требовалось.

- Во втором тайме у ворот «Ростова» стало больше моментов. Ваша команда подсела физически или «Химки» прибавили?