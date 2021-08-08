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Урок Шварца для Березуцкого. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА
08 августа 22:18
автор: Владислав Домрачев

Урок Шварца для Березуцкого. «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА

Хозяева, пропустив быстрый гол, перехватили инициативу и после перерыва перевернули игру. Армейцев хватило минут на полчаса. Травма Антона Заболотного зачехлила их атаку.

Александр Овечкин, Дмитрий Яшкин, Иван Скобрев, герои Токио-2020 Евгений Рылов в своей фирменной маске с котиком и Артур Далалоян, а также Валерий Карпин с супругой. Это далеко не все гости на «ВТБ Арене», пожелавшие в живую посмотреть дерби и первый домашний матч одного из лидеров чемпионата. Напомним, на старте «Динамо» одержало две победы в гостях.

Армейцы после натужной победы над «Уфой» (1:0) уступили «Локомотиву» (1:2) и оставили странное впечатление трусливой тактикой в первой половине матчей. Против бело-голубых новый главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий выставил состав, заточенный на атаку. Впервые в старте вышли Влашич и Эджуке, на левый фланг обороны переместился Обляков. Эта позиция капитану молодежной сборной России на Евро-2020 знакома, но в схеме с тремя центральными.

Чалову отвели роль помощника Заболотного в атаке, а техничный Ахметов с правого фланга полузащиты опустился в опорную зону.

Номинальные гости презентовали новую форму в честь 100-летнего юбилея клуба. История ЦСКА очень пестрая и лоскутная. Как, впрочем, и динамовская.

Хозяева не стали менять победный состав, но на разминку вышли в тренировочных футболках с 19-м номером и фамилией Лесовой. В знак поддержки кандидату в сборную, которому на днях сделали операцию. Восстановление займет полгода.

Первый тайм заставил вспомнить последнее дерби этих соперников на финише прошлого сезона (3:2). Тогда армейцы начали за здравие и увенчали преимущество голом Тикнизяна, который недавно перешел в «Локомотиве», но дебютировал в игре с «Уфой» на лавке.

Тревожный звоночек от Заболотного, едва не вколотившего гвоздь в ближний угол ворот Шунина на 4-й минуте, бело-голубые проигнорировали. И спустя такой же временной отрезок получили гол от Эджуке. Заболотный головой скинул ему мяч в свободную зону. Защитник Паршилюк настиг нигерийца, но не стал пласироваться, а попытался ногой выбить мяч. Не получилось, армеец с правой пробил с угла вратарской. Мяч, облизав ногу бросившегося под удар Паршивлюка, вонзился под перекладину.

Опешившие хозяева огрызнулись только на 20-й минуте. «Двоечка» молодых Захарян – Тюкавин завершилась опасным ударом низом сына чемпиона мира по бенди, мяч просвистел под ногой защитника Дивеева, но рядом с дальней от Акинфеева штангой.

Думается, Карпину комбинация понравилась. Валерий Георгиевич, прибывший в Петровский парк из Химок с матча с «Ростовым», убивал двух зайцев – просматривал не только кандидатов в сборную России, но и ее ближайшего и главного соперника в отборочном цикле ЧМ-2022. В лице Влашича. За хорватом хозяева устроили охоту. Новичок Лаксальт дважды бесцеремонно врезался в лидера красно-синих.

Тоже дважды мог сравнять счет Нжи. В первом случае камерунец с центра штрафной пробил мимо, а перед перерывом головой замыкал прострел Захаряна, но на его удар метров с 16-17 среагировал Акинфеев. А незадолго до этого сэйва армейцы лишились Заболотного. На ровном месте он схватился за левое бедро и попросил замену. Вышел Бохинен, начинавший матч с «Уфой» в стартовом составе. Спрашивается, а почему не вернувшийся из Токио Гайч? Видимо, на аргентинского нападающего в ЦСКА не рассчитывают.

После перерыва у гостей пропала атака. Чалов на острие растворился и был заменен на Бистровича, автора волшебного гола «Локомотиву». К тому времени хозяева сравняли счет с пенальти, который на Евро-2020 ни за что не поставили. Рефери Безбородов сделал это с подсказки VAR и после личного визита в монитору. Захарян, упустив мяч за лицевую линию, споткнулся о ногу постелившегося в подкате Бийолу. Фомин, натренировавший пенальти в Уфе (забил два!), не промахнулся.

Бело-голубые безраздельно властвовали на поле. Их наставник Сандро Шварц бросил в бой злых гениев ЦСКА – новичка Макарова и мощного форварда Грулева, отметившегося дублем в последней встрече этих соперников. Да и бывший форвард «Рубина» огорчал Акинфеева в Москве, забив победный гол дальним ударом.

Вот и теперь Макаров подтвердил свой статус: мяч после его удара из-за штрафной парировал перед собой вратарь (показалось, хотел поймать), а Фомин первым оказался на отскоке – 2:1. Грулев не последовал примеру Макарову, но, отправленный Зазаряном на рандеву с Акинфеевым, послал мяч точно мимо стойки ворот.

Первой звездой дерби признали Захараяна, на счету которого заработанный пенальти и несколько острых передач. А в мае он, кстати, забивал Акинфееву победный гол. Думается, Карпину понравился юный кандидат в сборную, не попавший в заявку на Евро-2020 по медицинским причинам.

За четверть часа до финального свистка силы окончательно покинули гостей. Первый во второй половине удар в створ они нанесли на 80-й минуте – Эджуке отправил мяч в руки заскучавшему Шунину.

Березуцкий попытался было усилить увядшую атаку Кучаевым и молодым Яковлевым, убрав Ахметова и Влашича. Это было сродни белому флагу.

В концовке начал чудить чувствовавший свою вину за второй гол Акинфеев - в безобидной ситуации он отправил мяч за боковую линию.

ЦСКА опять удивил трусливой тактикой. Только теперь не в первом тайме, а после перерыва, в попытке сохранить минимальный перевес в счете. Попав под прессинг команды Шварца, армейцы попросту рассыпались. Предвкушаем острые вопросы Березуцкому.

СТАТИСТИКА

«Динамо» - ЦСКА – 2:1 (0:1). 8 августа. «ВТБ Арена». 3000 зрителей. Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Голы: 0:1 Эджуке (8), 1:1 Фомин (58, пен.), 2:1 Фомин (73).

Лучший игрок: Захарян («Динамо»).

источник: «Советский спорт»
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