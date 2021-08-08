Сандро Шварц: В раздевалке сказали, что будем биться за Лесового

- Он хорошо вошел в игру. Макаров с пятницы находится в команде. Мы провели для него индивидуальную теорию, и обратили внимание на аспекты игры, которые для нас важны. Сегодня он хорошо себя проявил, создавал опасные моменты и цепко играл в обороне.

- Сегодня была интенсивная игра. Вначале мы не смогли войти в игру, допускали много ошибок, и пропустили мяч. Но во втором тайме внесли коррективы, пас стал более точный, увеличили скорость передачи, играли смело, в высокий прессинг, заслуженно забили два мяча и победили.

- Он вариативный футболист, и может сыграть на многих позициях. Важно, что он на поле. Он всегда создает опасные моменты. Захарян очень много трудится и делает, чтобы развиваться.

- Последний матч на этом стадионе был против ЦСКА. Чем прошлогодняя команда отличается от этой?

- Не стал бы сравнивать. Это не моя задача. Сегодня в перерыве мы поговорили с ребятами и отметили, что игра в прошлом сезоне проходила в том же ключе. Мы проигрывали в первом тайме 1:0, затем внесли корректировки и смогли перевернуть встречу.

- Почему пропустили мяч? Это адаптация к российскому футболу или системная ошибка?

- Не стал бы сравнивать эту ошибку с той, что была в матче с «Уфой». Сегодня проблема в том, что мы в первом тайме вошли недостаточно сконцентрированными. Было много потерь у себя на половине поля.

- Сегодня команда вышла на матч в футболках посвященных Лесовому. Чья это была идея?

- На этой неделе мы получили не особо радостную весть. Лесовому предстояла операция на колене. В раздевалке мы сказали, что сегодня будем за него биться. Все его поддерживают. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Понимаем, что лечение занимает много времени, но команда с ним.

«СТИЛЬ РАБОТЫ АРБИТРА БЕЗБОРОДОВА МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ»

- В первом тайме мы играли неплохо, особенно стартовые тридцать минут. Было несколько хороших моментов. Во втором тайме играли неважно, - сказал Березуцкий.

- Почему такая хорошая игра в первом тайме сменилась невыразительной во втором?

- Произошли изменения в составе. Плюс травму получил Заболотный. Это потеря для нас. Мы перестали контролировать мяч. Первый тайм был хорошим, а во втором мы практически не создали моментов, и подходов к воротам «Динамо» было мало.

- Что с Заболотным?

- Пока нет информации. Когда пройдут все процедуры, сделают МРТ, можно будет сказать.

- После матча вы два раза прошли мимо арбитра Безбородова и не пожали ему руку. Есть претензии по судейству?

- Да. Я не смотрел момент с пенальти, но не хочу говорить глобально о судействе. Его стиль работы мне не очень понравился.

- Как оцените игру в обороне? Сможет ли схема перестроиться, когда вернется Фукс?

- Она может перестроиться в любой момент. Мы ждем Фукса. В первом тайме игра в обороне была хорошей, даже практически на пять с минусом. Во втором тайме мы играли очень нервно, совершали много неоправданных и глупых ошибок.

- Почему не вышел на замену Дзагоев и объясните выход Бистровича вместо Чалова?

- Федя уже отыграл достаточно много времени и уже подустал. Что касается Алана, он испытывает небольшой дискомфорт с ахиллом. Ждем его возвращения к следующей игре.

- В чем вы видите усиление игры команды?

- За счет организации, работы, анализа, чего и будем ждать в следующем матче. По самоотдаче ни к одному игроку у меня нет претензий, и это радует.