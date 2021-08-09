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В Барселоне пытаются заблокировать переход Месси в «ПСЖ». Жалоба подана в еврокомиссию
09 августа 10:18
автор: Иван Сергеев
автор фото: Инстаграм Лионеля Месси

В Барселоне пытаются заблокировать переход Месси в «ПСЖ». Жалоба подана в еврокомиссию

Сосьос подали заявление в апелляционный суд.

Лионель Месси в воскресенье давал прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу». И даже пустил по этому поводу не одну слезу. Лео расплакался перед своей речью, а присутствовавшие в зале стоя ему аплодировали.

Аргентинец признался, что в Барселоне ему и его семье было очень хорошо. И рассказал, что послужило причиной расставания. Он пошел на 50-процентное сокращение зарплаты, но этого оказалось недостаточно, чтобы его новый контракт клуб смог зарегистрировать в Ла Лиге. Жесткие финансовые ограничения не позволили это сделать.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Месси назвал «ПСЖ», но подчеркнул, что официально ничего не подписано, говорить о переезде в Париж рано, так как много других клубов выходили на него со своими предложениями. Тем не менее слухи отправили его в столицу Франции уже в понедельник. Инсайдеры утверждают, что 9 августа Лео пройдет медосмотр для «ПСЖ». А в это время в Барселоне не утихают страсти вокруг неожиданного ухода своего кумира. Дело приобретает интересный поворот.

В Европейскую комиссию была подана жалоба о том, что возможный контракт Месси с «Пари Сен-Жермен» нарушает финансовый фэйр-плей. Сосьос каталонского клуба направили заявление в апелляционный суд. Документ оказался у испанского издания Marca. По сведениям источника, акцент в нем делается на том, что в сезоне-2019/20 «ПСЖ» тратил на зарплаты 99 процентов от доходов, а «Барселона» всего 54 процента. Из чего сделан вывод, что «ПСЖ» относится к финансовому фэйр-плей куда хуже, чем сине-гранатовые. Кроме того, в документе отмечается, что большие расходы «ПСЖ» ослабляют конкуренцию в чемпионате Франции. А потому парижане не могут на Лео претендовать.

Жалобу подготовила фирма Barca Social Хуана Бранко.  Истец требует заблокировать вероятный трансфер Месси в Париж. И отмечает также в заявлении тот факт, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта не смог продлить контракт с Месси при сокращении зарплаты игрока на 50 процентов, потому как платежка клуба в этом случае превысила бы установленные требования. То есть акцент делается на том, что «Барса» ведет себя по правилам, а вот с французским суперклубом надо бы разобраться.

Непонятно, правда, что сосьос предлагают делать Месси, если в «ПСЖ» он не окажется. Уезжать куда-то еще или оставаться в Барселоне? Но так он и хотел остаться, однако испанские законы по сути вытолкнули аргентинца из страны.

«Барселона» тем временем выиграла у «Ювентуса» (3:0) в матче Кубка Жоана Гампера. Это была первая игра каталонцев без Месси. Голы на счету Депая, Брейтуэйта и Пуча. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе «Юве», но отыграл всего тайм.

источник: «Советский спорт»
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