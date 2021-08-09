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Parimatch и ФК «Челси» стали партнерами
09 августа 12:00

Parimatch и ФК «Челси» стали партнерами

Букмекерский бренд Parimatch и футбольный клуб «Челси», один из самых именитых клубов Англии, действующий обладатель кубка Лиги чемпионов, объявили о начале сотрудничества.

Контракт заключен на три года. По условиям соглашения Parimatch становится официальным беттинг-партнером клуба. Логотип бренда появится на LED-бортах домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж». Кроме всего, Parimatch получит возможности дополнительных интеграций бренда в совместные активности с клубом, включая разработку эксклюзивного мерча. Parimatch также получит право использования образов игроков команды во всех официальных коммуникациях.

Среди действующих партнеров Parimatch в Великобритании – «Лестер» и «Эвертон». Кроме того, Parimatch сотрудничает с другими ведущими клубами, среди которых итальянский «Ювентус», украинский «Шахтер», а также российские команды – «Химки», «Нижний Новгород», «Ахмат» и «Кубань».

Роман Сиротян, со-СЕО Parimatch Tech:

«Уникальный стиль и харизма «Челси» идеально резонируют со страстью Parimatch к спорту и амбициями компании. Стать официальным партнером чемпионов Европы 2020/21 — это нечто очень ответственное и захватывающее. К счастью, Parimatch — это бренд, готовый покорять новые высоты, и мы приятно взволнованы тем, какие результаты принесут нам предстоящие три года партнерства! Наши два бренда привыкли к стильным победам и всегда стремятся к успеху, и мы уверены, что это партнерство принесет удачу, бесчисленные победы и азарт от игры нашей компании, клубу и, конечно, миллионам футбольных фанатов со всего мира».

Гай Лоуренс, генеральный директор ФК «Челси»:

«И «Челси», и Parimatch стремятся к величию. Мы смелы, готовы к инновациям и, самое главное, мы оба рождены, чтобы побеждать. Прошлый год был чрезвычайно успешным для Parimatch — они расширились и открыли новые рынки, а также запустили несколько проектов, в корне изменивших правила игры. «Челси» также показал свое мастерство, во второй раз в истории клуба став чемпионом Европы! Мы гордимся этим партнерством и рады возможностям, которые оно открывает».

Руслан Медведь, СЕО Parimatch Россия:

«Челси» провел прекрасный сезон, выиграв главный европейский клубный турнир. Более того — в составе лондонцев выступают финалисты и победители чемпионата Европы 2020 года. В ДНК аристократов заложен ген триумфатора, а команда ставит перед собой самые высокие цели. Мы рады объявить о старте новой истории — синергии двух близких по ценностям и духу брендов, и приложим все усилия, чтобы оправдать доверие фанатов титулованного клуба и нашей аудитории».

O Parimatch

Parimatch – один из крупнейших в Европе и СНГ беттинг-брендов, который за годы активного развития трансформировался в одного из европейских лидеров индустрии. Команду амбассадоров компании сформировали ведущие атлеты UFC, в частности Конор Макгрегор, а также российские бойцы Петр Ян (экс-чемпион UFC в легчайшем весе), Арман Царукян и сестры Шевченко. Parimatch – титульный спонсор популярных киберспортивных команд Virtus.pro, Team Spirit и HellRaisers – представляет любителям ставок на киберспорт широкий выбор событий. Бренд также обладает внушительным спонсорским портфолио в традиционных видах спорта, сотрудничая с ведущими российскими федерациями (Ассоциация мини-футбола России, Всероссийская федерация волейбола и т.д.) и рядом футбольных клубов в России («Нижний Новгород», «Ахмат», «Химки») и за рубежом («Челси», «Ювентус», «Эвертон» и «Лестер Сити»). В России компания работает по лицензии ФНС, выданной ООО «БЕТРИНГ» – компании, имеющей право на использование бренда Parimatch в России. Parimatch – лауреат множества наград в рамках самых престижных спортивных и отраслевых премий, среди которых: «Лучший онлайн-букмекер» (BR Awards 2019), «Открытие года» (Bispo Awards 2019), «Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний», «Лучшая спонсорская интеграция в киберспорте» (MarSpo Awards 2020), «Спонсорская активация года» (Sport Business Awards 2021), «Социально ответственный букмекер» (BR Awards 2021) и «Бренд года в спорте» (MarSpo Awards 2021). Parimatch – эксклюзивный беттинг-партнер UFC.

О ФК «Челси»

Футбольный клуб «Челси» — один из лучших футбольных клубов мира и действующий обладатель кубка Лиги чемпионов УЕФА. В финале, проходившем в Порту, «Челси» победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

«Челси» основан в 1905 году. Это самый центральный футбольный клуб Лондона, который проводит домашние матчи на культовом стадионе «Стэмфорд Бридж» вместимостью 41,000 человек. «Синие» впервые завоевали кубок Лиги чемпионов в 2012 году. Кроме того, аристократы пять раз выигрывали Премьер-лигу, восемь раз — Кубок Англии, пять раз — Кубок Футбольной лиги, дважды — Лигу Европы УЕФА и Кубок обладателей кубков УЕФА, один раз — Суперкубок УЕФА и Чемпионат Футбольной лиги в 1955 году.

Триумф в Лиге чемпионов 2021 года позволил «Челси» стать первым в истории клубом, дважды выигравшим все три основных турнира УЕФА после предыдущих успехов клуба в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Кубке обладателей кубков.

На базе клуба основаны высококлассные академия и тренировочный центр в Кобхэме, графство Суррей. С момента их открытия в 2007 году клуб выиграл семь Молодежных кубков Англии, титулы Юношеской лиги УЕФА в 2015 и 2016 годах, а также национальные чемпионаты Премьер-лиги U18 в 2017 и 2018 годах.

источник: «Советский спорт»
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