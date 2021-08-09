Руй Витория: Завтра мы дадим бой «Бенфике»

- Как «Спартак» начнет матч, учитывая первую встречу? Есть ли в составе травмированные футболисты?

- Перед матчем мы находимся в худшей позиции, но знаем, что нам нельзя сдаваться. Это не входит в наши планы. Мы будем бороться, но игра предстоит тяжелая. Мы постараемся добиться хорошего результата. С нами не приехали Мозес, Промесс и Мелкадзе.

- Чем будете удивлять соперника и продолжите ли работу в «Спартаке», если проиграете?

- Вокруг клуба была суета, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. Нам необходимо продолжать наше дело. У меня контракт со «Спартаком» на два года, и мне в России все нравится. Надо верить, что вещи, которые сейчас не получаются, наладятся в будущем.

- В первом матче «Бенфика» много играла флангами, вас это не удивило?

- Несмотря на то, что соперник создавал моменты, у нас опытная команда, которая хорошо сыграла в первом тайме. Во второй половине матча у нас появились сложности. После гола мы потеряли спокойствие, начали уступать в позиционной игре. Но завтра будет уже другая игра. Команда у соперника сильная, а у нас есть хороший подбор футболистов, но нет опыта выступлений в Лиге чемпионов. Будем стараться изменить ситуацию в свою пользу.

- Как думаете, как вас примут болельщики «Бенфики»?

- Я не думаю об этом. Тут были хорошие моменты для клуба и его истории. Завтра болельщики будут поддерживать свою команду. Я не придаю этому значение и благодарен им, но завтра мы будем защищать свои цвета, ведь «Спартак» тоже хочет пройти дальше. Не считаю, что меня встретят плохо, потому что мы расставались по-доброму.

- Ожидаете изменения в тактике «Бенфики»?

- У «Бенфики» могут быть разные схемы игры: как в три защитника, так и в четыре, но мы готовы к обоим вариантам. Конечно, будем готовы дать им ответ. У нас нет много времени, чтобы переживать о поражениях. Мы должны быть готовы к каждому следующему матчу. Говоря о поражениях, я не хочу искать оправданий. Мы анализируем свою работу и знаем, как исправлять ошибки. Нужно работать дальше и стабилизировать игру. Иногда не все идет так, как хочется, но мы должны найти силы исправить ситуацию. Футболисты – не машины. Они чувствуют и думают. Конечно, они могут думать о чем-то другом, тем не менее, они сконцентрированы на игре. Завтра мы дадим бой.