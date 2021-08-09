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Руй Витория: Завтра мы дадим бой «Бенфике»
09 августа 20:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Спартак"

Руй Витория: Завтра мы дадим бой «Бенфике»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».

- Как «Спартак» начнет матч, учитывая первую встречу? Есть ли в составе травмированные футболисты?
- Перед матчем мы находимся в худшей позиции, но знаем, что нам нельзя сдаваться. Это не входит в наши планы. Мы будем бороться, но игра предстоит тяжелая. Мы постараемся добиться хорошего результата. С нами не приехали Мозес, Промесс и Мелкадзе.

- Чем будете удивлять соперника и продолжите ли работу в «Спартаке», если проиграете?
- Вокруг клуба была суета, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. Нам необходимо продолжать наше дело. У меня контракт со «Спартаком» на два года, и мне в России все нравится. Надо верить, что вещи, которые сейчас не получаются, наладятся в будущем.

- В первом матче «Бенфика» много играла флангами, вас это не удивило?
- Несмотря на то, что соперник создавал моменты, у нас опытная команда, которая хорошо сыграла в первом тайме. Во второй половине матча у нас появились сложности. После гола мы потеряли спокойствие, начали уступать в позиционной игре. Но завтра будет уже другая игра. Команда у соперника сильная, а у нас есть хороший подбор футболистов, но нет опыта выступлений в Лиге чемпионов. Будем стараться изменить ситуацию в свою пользу.

- Как думаете, как вас примут болельщики «Бенфики»?
- Я не думаю об этом. Тут были хорошие моменты для клуба и его истории. Завтра болельщики будут поддерживать свою команду. Я не придаю этому значение и благодарен им, но завтра мы будем защищать свои цвета, ведь «Спартак» тоже хочет пройти дальше. Не считаю, что меня встретят плохо, потому что мы расставались по-доброму.

- Ожидаете изменения в тактике «Бенфики»?
- У «Бенфики» могут быть разные схемы игры: как в три защитника, так и в четыре, но мы готовы к обоим вариантам. Конечно, будем готовы дать им ответ. У нас нет много времени, чтобы переживать о поражениях. Мы должны быть готовы к каждому следующему матчу. Говоря о поражениях, я не хочу искать оправданий. Мы анализируем свою работу и знаем, как исправлять ошибки. Нужно работать дальше и стабилизировать игру. Иногда не все идет так, как хочется, но мы должны найти силы исправить ситуацию. Футболисты – не машины. Они чувствуют и думают. Конечно, они могут думать о чем-то другом, тем не менее, они сконцентрированы на игре. Завтра мы дадим бой.

- Как футболисты пережили критику после поражений?
- Когда проигрываешь, начинаешь искать ошибки. Мы всегда стараемся делать лучшее для команды и верим в ребят. У нас не просто одиннадцать игроков в обойме. У нас все готовы играть на 100%. На каждый матч мы выбираем оптимальный стартовый состав. Когда проигрываешь, ситуация всегда не очень хорошая, прежде всего, в эмоциональном плане. Нам необходимо сохранять хладнокровие. Все чувства должны быть сбалансированы. Нельзя, чтобы эмоции перевешивали. Наши ребята - бойцы, и они будут работать строго.

- Ваша адаптация в «Спартаке» уже прошла?
- Такие вопросы быстро не решаются. В процессе работы появились нюансы, которые важны. Мы хотим улучшить психологию. Иногда нужно много времени, чтобы команда перестроилась. Ребята стараются, работают.

- В первом тайме с «Нижним Новгородом» вы перешли на игру в три защитника. Вы так никогда не играли. Почему приняли такое решение?
- Мы хотели атаковать шире. Команда создала много моментов, но когда ты начинаешь полировать, приходит волнение. Мы поменяли схему для того, чтобы вскрыть соперника, используя ширину поля.

- Не кажется ли вам, что лучше было не менять тактику в этом сезоне и начать играть в три защитника?
- Это не самый главный вопрос. Нам надо строже и активнее обороняться, агрессивнее атаковать, больше работать впереди. Нужно отталкиваться от базовых вещей, а не смотреть на схему. Мы всегда находимся в поиске лучшего решения. Независимо от схемы у нас могут быть проблемы в обороне или в атаке.

источник: «Советский спорт»
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