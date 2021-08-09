Владимир Федотов: У нас был должок перед «Уралом»

- После матча с «Партизаном» вы хорошо отзывались о работе Заболотного на воротах. Почему решили поменять его на Джанаева?

- Так бывает. Мы провели ротацию, и как показала практика, правильно это сделали, дав проиграть по тайму. Некоторые ребята еще недовосстановились, потому что это уже шестой матч за восемнадцать дней. Так что ротация была необходима. Мы настраивали ребят не дать сопернику переломить ход поединка, но у «Урала» была неделя на подготовку, поэтому в первые минуты второго тайма они владели преимуществом.

- Показалось, что на второй тайм команда вышла уставшей. Что произошло?

- У нас был должок. Мы контролировали ход матча за исключением того момента, когда во втором тайме сами себе привезли момент. Соперник мог все перевернуть. Казалось бы, удачно складывался матч, мы забили быстрый мяч, создали еще несколько опасных моментов, но в такую погоду сложно прибавить. Уральцы, которые приехали из других погодных условия, явно чувствовали себя не в своей тарелке. Нам не хватало координационных вещей, и мы в атаке допускали простые ошибки, не доводя до ума наши быстрые атаки.

- В прошлом сезоне за два матча с «Уралом» «Сочи» ни забил ни одного мяча, а здесь сразу два, - вопрос Федотову.

- Нужна практика всем вратарям. Эта игра была очень важна для Сослана в плане психологии, чтобы начать этот соревновательный цикл. Слишком много он пропустил. Мы говорили с ним об этом и двигались к тому, чтобы он встал в ворота.

- Вы произвели ротации. Довольны теми, кто вышел на поле?

- Доволен. Результат положительный. Мы выиграли, значит, все сделали правильно.

- Как бы оценили форму Джанаева и его первый матч?

- Он был уверен в своих силах. То, что дожжен брать, он брал.

- Связывались ли с Миладиновичем, который в игре с «Нижним Новгородом» получил серьезную травму?

- Я ему сразу написал, и он ответил сегодня, когда ему стало лучше. Мы поддержали его всей командой. Это наш игрок. Мы переживали за него. Желаем скорейшего выздоровления. Он крепкий мужик, и со всем справится.

- Болельщиков было сегодня больше на матче. Что могли бы им сказать?

- Огромная благодарность за поддержку тем, что смог пробраться через все кордоны, и поддержать команду. Мы играем для болельщиков. Иначе очень сложно находить мотивацию для игры.

«Пропустили быстрый мяч и не могли оклематься весь первый тайм»

- Поделитесь впечатлениями от игры, - вопрос Матвееву.

- Начали очень плохо. Пропустили быстрый мяч и не могли оклематься весь первый тайм. В перерыве мы сделали замены, и второй тайм начали активнее, создали моменты, но не смогли забить. Один раз попали в перекладину. Потом было обоюдоострая игра, что у нас были подходы, что у «Сочи». В игру вмешался ВАР и поставили пенальти и мы проиграли.

- У вашей команды возникают моменты, но пока в чемпионате забит всего один гол. Как решается проблемы с атакой?

- Тренировать ее надо. Что-то сдвинуть можно только через работу.

- Что скажете об адаптации Гагнидзе?

- Парень только две недели у нас работает. Мы довольны им. Он технически оснащен, светлая голова. Надеюсь, будет приносить нам пользу.

- В двух последних матчах играл Годзюр. Есть ли шанс у Памазуна?

- Да. У него есть шанс. Просто на этой неделе он пропустил четыре дня тренировок из-за болезни горла, и мы не стали рисковать его здоровьем. Возможно, в следующем матче выйдет он.

- Чего не хватает «Уралу» чтобы начать побеждать?

- Много чего. У нас игра разбивается на отрезки. У нас первый тайм играем в один футбол, второй тайм проводим более агрессивно. Весь матч надо так играть. Мы и с «Нижним Новгородом» вначале второго тайма пропустили, а потом спохватились пропускам, потом спохватываемся. У нас нет стабильности.