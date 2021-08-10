Борис Игнатьев: Будет хорошо, если «Спартак» сыграет вничью с «Бенфикой» в Лиссабоне

- Есть ли у «Спартака» шансы хотя бы на ничью в матче с «Бенфикой»?

- Шансы есть в любой игре, в том числе и сегодняшней. Сейчас не нужно думать о каких-то закономерностях, о том, что результат предельно ясен. Поэтому люди и будут смотреть этот матч и переживать за «Спартак», приводить свои доводы в пользу красно-белых. Уверен, что многие болельщики будут рассчитывать даже на победу. Всякое бывает в футболе. Может, у «Бенфики» будет неудачный день или наши будут очень хороши. Я не считаю, что все так безнадежно. Если абстрагироваться от того, что показывал «Спартак» в начале сезона, а отталкиваться от предсезонного турнира «Кубок Париматч Премьер», были бы совсем другие доводы и расклады. Понятно, что подопечные Руя Витории слабо начали чемпионат с точки зрения того, что команда играет бессвязно. Много эмоционального начала, но нет компоновки в групповых связях на поле. Поэтому футболисты допускают ляпы в обороне и не могут ничего показать в атакующих действиях.

- По четырем стартовым матчам сложилось впечатление, что у «Спартака» нет ярко выраженного лидера. Кто, на ваш взгляд, сейчас лидер на поле?

- Я считал лидером Джикию. Не знаю, почему он не играл в последнем матче. Это дело тренера, который хочет как лучше. По человеческим качествам и умению выстраивать вокруг себя командное единение, это Георгий. Все остальное – это люди сами по себе. Но так часто бывает. Много лидеров в команде быть не должно.

- «Спартаку» в Лиссабоне практически нечего терять и это наверняка раскрепостит футболистов. Мы увидим более смелую игру, чем в первом матче?