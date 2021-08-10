Евгений Томашевский: Шансов на проход «Бенфики» нет, задача «Спартака» – вылететь не с позором

- Что происходит со «Спартаком»?
- Происходит классическая вещь – когда в товарищах согласия нет. Когда непонятно, кто в клубе рулит трансферами, спортивной политикой. Если менеджмент клуба находится в таком состоянии, как сейчас, эта ситуация отражается на игре.
Даже в этих проигранных матчах, кроме игры с «Бенфикой», «Спартак» имел преимущество по многим показателям и по игре в том числе. И даже пропустив два гола от «Нижнего», минимум этот матч точно можно было не проигрывать.
Когда тренер не знает, купят ли ему игроков или нет, а игроки думают, будут они дальше работать с этим тренером, это все отвлекает и сказывается на результате. Но эти же футболисты, как только будет внутри клуба порядок, смогут вполне себе бороться за тройку. Как мы это видели в прошлом сезоне.
- Сегодня матч в Лиссабоне. Объективно, шансы стремятся к нулю.
- Шансов на проход «Бенфики», конечно, нет. Задача на этот матч – вылететь не с позором.
- А опусы Заремы в телеграм-канале сильно повлияли на результаты?
- Дело не только в Зареме, и даже далеко не в ней, а в том, что нет порядка. Если мы хотим что-то показать в Лиге чемпионов, где новички? Если мы три года не можем купить правого защитника, о чем тут говорить?
- Я думаю, что до иностранцев какая-то информация доходит о писанине Заремы, но вряд ли это их сильно нервирует.
- Это тоже имеет значение, люди ведь не в вакууме живут. Но дело не в Зареме, а в общем положении дел внутри клуба. Я уже привел пример по поводу правого защитника, А ведь это важнейшая проблема, но она не решается несколько лет. Кто у нас только не играл на этой позиции? Осталось Соболева туда поставить.
Например, при Тедеско команда объединилась вокруг тренера, но в итоге ему все равно никого не купили. И это продолжается много лет. Общий процесс управления клубом не на самом высоком уровне.