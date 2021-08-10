Евгений Томашевский: Шансов на проход «Бенфики» нет, задача «Спартака» – вылететь не с позором

- Что происходит со «Спартаком»?

- Происходит классическая вещь – когда в товарищах согласия нет. Когда непонятно, кто в клубе рулит трансферами, спортивной политикой. Если менеджмент клуба находится в таком состоянии, как сейчас, эта ситуация отражается на игре.

Даже в этих проигранных матчах, кроме игры с «Бенфикой», «Спартак» имел преимущество по многим показателям и по игре в том числе. И даже пропустив два гола от «Нижнего», минимум этот матч точно можно было не проигрывать.

Когда тренер не знает, купят ли ему игроков или нет, а игроки думают, будут они дальше работать с этим тренером, это все отвлекает и сказывается на результате. Но эти же футболисты, как только будет внутри клуба порядок, смогут вполне себе бороться за тройку. Как мы это видели в прошлом сезоне.

- Сегодня матч в Лиссабоне. Объективно, шансы стремятся к нулю.