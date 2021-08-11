Руй Витория: На исход двух матчей с «Бенфикой» повлиял первый гол, пропущенный в Москве

- Вы должны были давать ответ сопернику после первого поражения. Что об этом скажете?

- Да, так можно сказать. Мы контролировали соперника и действовали агрессивнее, но при отборе мяча не хватало агрессии для построения атаки. Необходимо, чтобы команда снова почувствовала себя сплоченным коллективом. Забей мы мяч, могли бы прибавить в агрессии. «Бенфика» забила дважды, ударив в створ ворот всего несколько раз. Нам нужно больше скорости в атаке. В плане перехода из обороны в атаку не хватило решений.

- Была сложная встреча. Мы должны были контролировать игру соперника в первом тайме. Нам не хватило хладнокровия для выхода в атаку. «Бенфика» была фаворитом встречи. Теперь нам нужно побыстрее возвращаться к чемпионату России. В августе «Спартаку» предстоят три игры, и будет время подготовиться к ним.

- Первая игра была очень важная, и мы волновались. На исход двух матчей повлиял первый гол, пропущенный дома. После этого мы потеряли спокойствие. Это был решающий момент. Играть на поле сильного соперника всегда сложно. Мы старались дать должный ответ. Вместо того, чтобы без оглядки бежать в атаку, мы старались играть сбалансировано. Но футболисты - не машины. Мы будем искать решение, чтобы исправить эту ситуацию.

- Почему «Спартак» буксует вначале сезона? Куда делась та легкость, которая была в предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер»?

- С «Бенфикой» мы провели две встречи высокого уровня. Они были сложные, с интересной динамикой. После поражения в Москве играть было труднее. Но не надо связывать эти факты. У нас есть все возможности, чтобы встать на правильный путь. В начале чемпионата у нас были не лучшие результаты, в Лиге чемпионов «Спартаку» также не повезло. Надо проанализировать эти матчи, оставить их позади и двигаться дальше.

- Вы старались контролировать крайних защитников «Бенфики», но при этом терялся контроль в других зонах. Почему?

- Конечно, мы не планировали играть в шесть защитников, а хотели действовать в пять, чтобы быстрее разворачивать атаку по флангам и выходить в контратаку. Но «Бенфика» сыграла очень высоко на флангах, поэтому в плане перехода из обороны в атаку нужны были точные передачи, а этого нам не хватало. Надо играть стабильно и компактно, подсказывать друг другу.

- Каково для вас было вернуться на этот стадион?

- Нормальное возвращение. Я приехал туда, где прожил часть своей жизни. Мы хотели одержать победу. Хочу пожелать удачи «Бенфике», и попадания в группу Лиги чемпионов, но следующий раунд будет для нее очень непростым.

- Жезуш сказал, что «Спартак» был уставшим. Согласны с этим мнением?

- Да. Усталость была вызвана несколькими факторами. Не все привыкли играть через два дня на третий. Не все у нас получилось, сложный график. Также есть психологическая нагрузка, вызванная результатами. Лига чемпионов завершена, впереди матчи чемпионата и Лиги Европы. Надо бороться дальше.

- Не боитесь, что по команде будет нанесен психологический удар? Что надо сделать, чтобы избежать его в будущем?

- Вылет из Лиги чемпионов, конечно, неприятен. Необходимо анализировать ситуацию. Грустно проигрывать. Футболисты и тренерский штаб несут ответственность, несмотря на то, что происходит в клубе. Если мы пройдем эти ситуации, то станем сильнее. Надо восстановиться и возвращаться в чемпионат более сильными.

- Что скажете о доверии к вам со стороны владельца клуба Леонида Федуна? Он не раз высказывал доверие тренерам публично, но вскоре после этого наставники уходили.

- Не хочу говорить о том, о чем разговариваю с владельцем «Спартака».