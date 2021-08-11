Месси, Рамос, Неймар и Мбаппе: «ПСЖ» не замечает ФФП. УЕФА так мстит основателям Суперлиги?

Эту трансферную кампанию уже называют лучшей в истории, ведь в сумме парижане заплатили за игроков другим клубам всего 76 млн – в три раза меньше, чем когда-то за одного Неймара. Вот только это, конечно, иллюзия. Денег потрачено во много раз больше. Во-первых, подписание свободных агентов никогда не бывает бесплатным. Ну, то есть в теории такое может быть, но на практике всегда появляется агент игрока и говорит: «Этот футболист стоит 50 млн, и раз вам все равно не придется за него платить клубам, переведите на его счет…» А дальше все зависит от степени его наглости – эта сумма может равняться и половине трансферной стоимости, и даже больше. Намного больше.

Все дело в том, что в лиге 1 нет таких жестких экономических правил, как ла лиге. Точнее, там нет вообще никаких ограничений, что позволяет «ПСЖ» в одно трансферное окно забрать капитанов «Реала» и «Барселоны», самого перспективного вратаря планеты Джанлуиджи Доннарумму, основного полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума и еще накинуть 60 млн евро за великолепного в свои 22 года Ашрафа Хакими (выкуп Данилу Перейры за 16 млн на этом фоне выглядит шуткой).

Начнем с того, что Месси был вынужден покинуть «Барселону» против воли обеих сторон. Просто потому, что ла лига так жестко ограничила сине-гранатовых в зарплатах, что Лео оказалось просто невозможно втиснуть. Отчасти это вина предыдущих руководителей клуба в лице Жозепа Бартомеу, насыпавшего игрокам и другим клубам столько, сколько они смогут унести. Однако ведь и парижане не жадничают и не торгуются, а теперь еще и зазывают к себе самых дорогостоящих звезд. Как же так могло получиться, что одним по силам то, что недоступно другим?

Оно и неудивительно. С приездом аргентинца «ПСЖ» окончательно превратился в самый могущественный клуб, по крайней мере по степени звездности состава: Месси, Килиан Мбаппе, Неймар, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария. Такого грандиозного по именам подбора исполнителей нет ни у кого. Но вместо радости (это же футбольный аналог «Неудержимых» от Сильвестра Сталлоне, где собраны главные герое боевиков трех последних десятилетий) сей факт вызывает больше негатива, чем позитива.

У многих до последнего момента были сомнения в том, что Лионель Месси покинет Каталонию, ведь он и есть «Барселона». Всерьез рассуждали, что объявление о расставании – шантаж со стороны клуба в адрес ла лиги, и надеялись, что хотя бы Могучий Мышонок проведет всю свою карьеру в одной команде. Такое это редкое явление в современном футболе. Но чуда не произошло – во вторник Лео прилетел в Париж, где его встречали, как президента Франции.

Во-вторых, существует агентская комиссия, и у таких именитых футболистов с высокими окладами она составляет она составляет не 100 евро. Например, прошлым летом Жорже Мендеш заработал на переходах своих клиентов 20 млн, из которых 6,8 млн – переход Рубена Диаша из «Бенфики» в «Манчестер Сити». Неужто за Месси, Рамоса и Доннарумму их агенты не слупили еще больше?

В-третьих, есть еще зарплатная ведомость, и представление о ее размере у парижан вызывает трепет. Достаточно сказать, что один только Месси будет получать по 35 млн в год в качестве оклада и еще около 15 млн различными бонусами. Один только он. Представьте, сколько нулей в день в зарплатах всех футболистов видят парижские бухгалтера. Их больше, чем металлических балок на Эйфелевой башне.

Впрочем, создается твердое впечатление, что катарских владельцев сей факт совсем не смущает. Во Франции никаких ограничений нет, а финансовый фэйр-плей… Похоже, с ним разобрались еще при переходе Неймара из «Барселоны» за 222 млн. Теперь это некогда грозное оружие УЕФА, пытавшегося оздоровить европейский футбол, превратилось в водяной пистолет, которым можно напугать лишь детишек (читай – клубы победнее). Те, кто готов тратить миллиарды, всегда сумеют договориться.

И где вы теперь, пролетарские воины, сражавшиеся с Суперлигой против «зажравшихся богачей, убивающих европейский футбол? Ау! Как ваше настроение?

Всем очевидно, что «ПСЖ» не может зарабатывать самостоятельно столько, сколько тратит. Победитель последней Лиги чемпионов «Челси» получил за участие в турнире 120 млн, а парижане – и того меньше. Какие у клубов еще есть доходы? За телеправа. В Англии и почти наверняка в Испании они выше, чем в той же Франции, где почти не бывает чемпионской интриги, а клубы в разы уступают по популярности даже немецким. Match Day – здесь тоже речь явно не о сотнях миллионов.

Что еще? Спонсоры. Вот здесь катарские владельцы могут выдумывать схемы любой сложности, чтобы переводить своему детищу столько, сколько заблагорассудится. Некогда УЕФА боролся с этой порочной практикой, но видимо, европейские футбольные чиновники замечают не всех. Во всяком случае, в отношении избранных они слепы, как новорожденные щенки.

А «ПСЖ» явно относится к числу избранных. Слишком уж тесные связи у владельца клуба Нассера Аль-Хелаифи с мировым футболом, ведь он не только входит в оргкомитет клубного чемпионата мира и является членом исполкома УЕФА от Европейской ассоциации клубов, но и один из тех, кто зубами вырывал право для Катара провести ЧМ-2022. Ведь это его beIN Media Group приобрела права трансляции Лиги чемпионов. Ведь это он встал на сторону УЕФА, когда другие топ-клубы (кроме «Баварии») договорились о создании Суперлиги. Ведь это он может выронить чемодан с десятком миллионов евро прямо в багажник Александеру Чеферину и не заметить потери.

Все это выглядит, как история про деньги, деньги и еще раз деньги, которых у Аль-Хелаифи больше, чем песчинок в катарской пустыне. Вложившись в имеющуюся футбольную структуру (ФИФА и УЕФА от этого явно не остались внакладе), он встал на защиту не нынешней пирамиды, а собственных инвестиций. И теперь пожинает плоды, ведь «Реал» и «Барселона» не только были одними из основателей Суперлиги, но и по сей день не отказываются от этой грандиозной идеи.

И УЕФА, такое впечатление, руками своего доверенного лица просто мстит грандам, загоняя их в каменный век. Чем иначе объяснить тот факт, что самые популярные и доходные клубы мира не могут позволить себе то, что может команда без единой (!) победы в Лиге чемпионов? Все это выглядит как месть «отщепенцам», в которой с удовольствием принимает участи и глава ла лиги Хавьер Тебас, давно и окончательно разругавшийся с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Да и новый президент «Барсы» Жоан Лапорта его явно разочаровал тем, что продолжает линию своего предшественника. Тебасу не выгодно полностью громить грандов, которые приносят ему львиную долю дохода, но приструнить и лишить козырей (Рамоса, Месси) очень полезно для переговоров. С чем теперь революционерам идти в Суперлигу?

А «ПСЖ» своей лояльностью и сотнями миллионов просто «покупает» Лигу чемпионов. И знаете, вполне может позволить себе сделать в Катаре чемпионом мира Аргентину. Судьи организаторам мундиалей не подчиняются, но с ФИФА и УЕФА в этом аспекте парижанам договориться будет несложно – связи налажены, схемы отработаны.

Так что в новом евросезоне все болельщики разделятся на два непримиримых лагеря – фанатов Месси, Неймара, Рамоса и прочих, которые будут «топить» за первый триумф «ПСЖ» в европейском футболе, и всех остальных, желающих парижанам ни в коем случае не дотянуться до «ушастого». Потому что это будет означать, что деньги и взаимные интересы победили футбол, а покупка успеха – лишь вопрос цены. И кто после этого сможет спорить с теми, кто кричит, что «УЕФА – это мафия»?