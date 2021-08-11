Лионель Месси: Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

- Все болельщики Парижа ждали вас в аэропорту три дня. - Я признателен за такой прием. Благодарен за теплые отзывы со стороны «Барселоны». Приятно было это читать. Все хорошо отнеслись к моему решению. Буду рад увидеться со всеми на стадионе.

- Вам было сложно уходить из «Барселоны»? Какое самое яркое чувство вы испытываете сейчас: счастье или грусть? - Все, что произошло со мной в последнее время – нечто странное. Все происходило быстро. Конечно, нельзя забыть то, что я пережил в «Барселоне», но я ждал этого поворота в жизни - перехода в «ПСЖ». Это важно и для моей семьи. Мы двигаемся дальше. Каждый день делаем небольшой шаг вперед.

- Когда вы сможете сыграть в чемпионате? - Не знаю. У меня был отпуск, а потом пришла такая новость. Вчера разговаривал с техническим штабом. Мне нужно подготовиться. Начну тренироваться и постараюсь выйти на поле как можно скорее. Как только тренерский штаб сочтет, что я готов – выйду на поле.

- Каково вам будет играть с Мбаппе? - Я этому очень рад. Будем тренироваться и играть с ним в «ПСЖ». Хочу играть с лучшими футболистами. Это невероятный опыт.

- Очень рад быть в «ПСЖ». Для многих мой приезд в Париж был сюрпризом. Я покинул «Барселону», и это непростой момент. Я столько лет провел в этом клубе, мне было непросто уходить, но уверен, что в «ПСЖ» мне и моей семье будет комфортно. Поскорее хочу приступить к тренировкам с новой командой. Мне здесь оказали теплый прием. Благодарю за быстрый ход переговоров, они шли продуктивно. Ситуация была непростая, но мы из нее достойно вышли. Уже хочу выйти на поле. Мне по-прежнему хочется играть и побеждать. В «ПСЖ» прекрасный тренерский штаб. Это клуб, который сможет завоевать титулы, поэтому я сюда и пришел. Мы сделаем это реальностью.

- Вы четыре раза побеждали в Лиге чемпионов. Что нужно «ПСЖ», чтобы выиграть этот турнир?

- Иногда команда может быть лучшей в мире, но побед в Лиге чемпионов у нее нет. Есть тонкости и детали. Могут быть потрясения. Тут участвуют лучшие клубы Европы, и победить очень сложно. Команда должна быть очень сплоченной, но помимо этого нужна удача. Да и то не всегда побеждает самая сильная команда. Бывает по-разному. Но мы тоже хотим победить в Лиге чемпионов.

- Что представляет собой «ПСЖ», на ваш взгляд?

- Считаю, команда уже готова к победам. Были важные трансферы, что приближает клуб к цели. Я только пришел и постараюсь сделать все, что в моих силах. Моя мечта – снова выиграть Лигу чемпионов, и Париж – лучшее место для решения такой задачи.

- Четыре года назад, в «ПСЖ» пришел Неймар. Это одна из причин, по которой вы выбрали данный клуб?

- Конечно. Неймар тоже сыграл важную роль. У меня уже есть друзья в раздевалке. Когда видишь такую команду, сразу хочется в ней играть. Она может добиться любых целей. Наши цели совпадают. Мы вместе воссоединились: я, Неймар, другие ребята. Знаю всех игроков, с кем буду в раздевалке.

- Что вам известно о французском футболе?

- Мне известна лига 1. Следил за матчами и могу сказать, что чемпионат сильно вырос. С учетом всех трансферов лига стала более конкурентной. Команды усиливаются. Это будет для меня новый опыт. Появятся новые конкуренты, и я с уверенностью смотрю в будущее и на перспективы.

- Когда вы в Барселоне несколько дней назад давали пресс-конференцию, было понятно, что болельщики клуба сожалеют о вашей уходе, им не хотелось бы играть против вас.

- Решение об уходе из «Барселоны» было непростым для меня, ведь неизвестно было, куда я отправляюсь. Барселона - мой дом. Теперь я присоединился к сильной команде. Задача – победить в Лиге чемпионов. Это важная цель. Мы хотим добиваться амбициозных задач. Не знаю, встретимся ли мы с «Барселоной», но мне было бы приятно. Хотя и очень странно было бы играть против «Барселоны».

- Люди всегда думали, что вы никогда не выйдете из зоны комфорта и не смените клуб. Почему решились на это?

- С тех пор многое изменилось. Я играл в Аргентине. У меня в жизни было много хороших и неприятных событий. Сегодня у меня такая же воля к победе, как в юные годы. Буду выкладываться в «ПСЖ» по полной.

- Насколько повлиял звонок Почеттино лично вам в принятии решения перейти в «ПСЖ»?

- Как я уже говорил, все игроки члены штаба повлияли на мое решение. Мы знакомы с Почеттино давно. Мы оба аргентинцы. Нам проще работать вместе, потому что у нас общая родина. Мы пообщались, и это было очень просто с самого начала.

- Вы говорили, что хотите завершить карьеру в «Барселоне», но потом сказали, что новый вызов вас не пугает. Вы сейчас в другой стране. Что для вас самое трудное в переезде в Париж с семьей?

- Надеюсь, что моей семье будет комфортно жить здесь. Это новый опыт для меня, и я к этому готов. Это футбол. Уверен, что смогу быстро привыкнуть к новым условиям, сработаться с игроками. У меня есть контакты со всеми. Ждут тренировок, хочется побыстрее приступить к ним. Я готов ко всему. Париж - город красивый, и, думаю, все в моей семье будут рады пожить здесь.