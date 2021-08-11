Леонид Слуцкий: Деспотович выбыл на несколько недель, остальные готовятся к матчу с «Ракувом»

- Какое состояние у игроков? Всех волнует травма Деспотовича, как у него дела перед игрой?

- У него повреждение, и он выбыл на несколько недель. Тут не произойдет никакой сенсации со знаком плюс. Все остальные игроки здоровы и готовятся к игре.

- Чем вчера закончилась встреча на стадионе по состоянию поля, как оцените нынешнее состояние газона?

- Поле мы видели. Сложно его изменить за два дня. На это требуются недели или даже месяцы, а в нашем случае годы. Я не принимал участия в этой встрече, но, насколько знаю, она закончилась тем, что было принято решение больше на поле стадиона «Казань Арена» не проводить никаких мероприятий.

- Как меняется подготовка из-за такого состояния поля? Какие травмы могут получить игроки?

- А как мы можем изменить подготовку? Если только сделать такое же поле на базе, но это почти невозможно. Поэтому наша подготовка никак не поменялась.

- Вы уже общались с новичком – тунисским защитником Талби, как оцените его перспективы в «Рубине»?

- Мы не могли с ним пообщаться живьем, потому что он еще не прилетел. А по телефону, конечно, разговаривали. Ждем, когда он прибудет в расположение нашей команды для более близкого общения.

- Уже известно в каком статусе Талби переходит в команду: для дополнения Уремовичу или для ротации? Когда он сможет дебютировать?

- Как только Талби прибудет в команду, тогда и сможет дебютировать. Он еще должен получить визу. Есть специальная процедура, которая от нас не зависит. Когда он приедет, мы оценим его состояние. Он проходил предсезонную подготовку в «Беневенто», но еще не играл в официальных матчах. После его прибытия мы в течение недели оценим состояние и решим, когда он сможет выйти на поле.