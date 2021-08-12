В Суперкубке УЕФА лучшим был Карасев! А с первым трофеем в новый сезон вступил «Челси» (видео)

РОССИЯНИН В СУПЕРКУБКЕ УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА сошлись два победителя манчестерских клубов, выигравшие два еврокубковых турнира прошлого сезона. «Челси» и «Вильярреалу» выпало открывать новый евросезон, а для российских зрителей не менее значимым событием стало появление на поле российского арбитра Сергея Карасева, которому доверили обслуживать столь статусную встречу. Отработал он ее практически безукоризненно (разок только ошибся при назначении углового, но это мелочь) и отметился тем, что предъявил предупреждение Томасу Тухелю.

Наставнику синих можно только позавидовать, он имеет намного более широкий выбор исполнителей, чем его визави. Он оставил в запасе целую группу сильных игроков, в числе которых Сесар Аспиликуэта, Бен Чилуэлл, Жоржиньо, Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич. Тем не менее, действительно заметным стало только появление в центре обороны 22-летнего новичка Тревора Чалоба, проведшего прошлый сезон в аренде в «Лорьяне». Немецкий специалист предпочел его Тьяго Силве и Андреасу Кристенсену. Посмотрим в ходе сезона, насколько это будет постоянное явление.

А у «желтой субмарины» отметим дебют за новую команду двух самых дорогостоящих новичков правого защитника Хуана Фойта (пришел из «Тоттенхэма» за 15 млн евро) и нападающего Булайе Диа (12 млн отправлены в «Реймс»). Естественно, с первых минут вышел на поле и Пау Торрес, на которого претендует половина топ-клубов, но пока никто так и не удосужился раскошелиться.

ЗИЕШ ЗАБИЛ И ТРАВМИРОВАЛСЯ

С первых минут команды определились с расстановкой сил. Лондонцы сразу завладели инициативой и стали планомерно раскачивать оборону соперника. Поначалу получалось неважно – в первой половине тайма реальный момент имел только Тимо Вернер, чей удар из-под перекладины вытащил Серхио Асенхо, да только приступивший к подготовке к сезону Нголо Канте, круто обобрав оппонента, выстрелил из-за пределов штрафной рядом со штангой.

Однако испанцы совершенно не навязывали соперникам контригру (в первом тайме процент владения мячом 21 на 79 в пользу «Челси»!) и просто сидели у своих ворот в схеме 4-4-2, по которой в Лиссабоне предстал накануне «Спартак». Как и красно-белые подопечные Унаи Эмери не выстояли, с той только разницей, что пропустили еще до перерыва – цепочка ошибок привела к тому, что Кай Хаверц здорово открылся за спинами защитников под передачу Маркоса Алонсо, промчался по левому краю и прострелил в центр, где Вернер оттянул на себя внимание оппонентов, а набежавший Хаким Зиеш не особо-то получившимся ударом без труда открыл счет.

🤩 Роскошный пас через всё поле

👉 Точный прострел с передачей без касания

☄ Неберущийся для вратаря удар



Рецепт важного гола от «Челси» в Суперкубке УЕФА. Так Зиеш сделал счет, с которым команды ушли на перерыв ⚽ pic.twitter.com/LSFkoDh4TW — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

И до сего момента игра шла по сценарию Тухеля, а уж после гола англичанам стало еще проще, поскольку номинальные гости были вынуждены раскрываться. Хотя даже перейти центр поля им удавалось с большим трудом. И хотя редкий подход к воротам Эдуара Менди привел к двум убойным моментам Диа (вратарь вовремя вышел из ворот, сократив угол обстрела) и Альберто Морено (засадил с угла вратарской в перекладину), «Челси» был куда ближе к голу, а Курт Зума еще долго будет вспоминать, как запулил мяч на трибуны с линии вратарской после отличной подачи Зиеша (он подавал все стандарты) со штрафного.

БУУУУМ! Морено так пробил в перекладину, что раскачал ворота за Менди 💥💥💥



Альберто мог оформить безумно роскошный гол. Но пока «Челси» ведет 💪 pic.twitter.com/bA6IPBdKrf — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

В первом тайме настроение Тухелю омрачила только травма марокканского полузащитника, которому потребовалась оперативная помощь медиков. Он покинул газон, держась за руку, а заменил его совершенно не попавший в игру Пулишич.

«ЧЕЛСИ» РАНО РАССЛАБИЛСЯ

Второй тайм по характеру начинался аналогично первому, однако испанцам едва не удалось сравнять счет в ситуации, когда ничто к тому не располагало. Менди решил не разыгрывать мяч накоротке и отправил партнеров ближе к центру поля, но в момент выноса мяча от ворот поскользнулся, адресовав мяч прямиком на Диа. Тот быстро переадресовал его Жерару Морено, прицельно бившему низом в дальний угол. Сам же вратарь и исправил свою ошибку, переведя мяч в штангу.

Этот эпизод вдохновил футболистов «Вильярреала» и за счет фланговой активности они стали периодически вскрывать оборону синих. «Челси» же сбросил скорости практически до нуля, лишь темнокожее трио защитников Чалоба – Зума – Антонио Рюдигер выкладывалось, бросаясь на перехваты и под удары. Тухель печально взирал на происходящее до середины тайма, а затем сделал тройную замену, выпустив по игроку в каждую линию – Кристенсена, Жоржиньо и Маунта.

Однако картина игры не изменилась, англичане действовали все так же вяло и еще на своей половине поля становились жертвами прессинга соперника. Долго безнаказанно так продолжаться не могло, и за четверть часа до окончания основного времени очередной перехват на чужой половине поля (ошибся Зума) привел к голу Жерара Морено, которому изящно пяткой ассистировал Диа.

Если один Морено не забивает, то забивает другой 😎



Жерар вонзил мяч после роскошной комбинации. 1:1 – и матч в итоге ушел в овертайм 🔥 pic.twitter.com/p0VqJLJgpq — Матч ТВ (@MatchTV) August 11, 2021

КЕПА ВЫШЕЛ И ВЗЯЛ ДВА ПЕНАЛЬТИ

«Челси» включился, но вернуть статус-кво до истечения основного времени не удалось. В четвертый раз подряд участникам матча за Суперкубок УЕФА не хватило 90 минут. Да и последующие полчаса победителя не выявили, хотя англичане имели солидное преимущество. А в серии пенальти опыт игроков «Челси» принес им победу.

Забавно, что отстоял ее уже Кепа Аррисабалага. Тот самый, который в 2019 году в финале Кубка лиги отказался уходить с поля в аналогичной ситуации, когда Маурицио Сарри решил заменить его на Вилли Кабальеро. Испанец вышел предельно настроенным. Настолько, что даже умудрился получить от Карасева желтую карточку. Зато смог парировать удары Айсса Манди и Рауля Альбиоля и принес «Челси» первый трофей в сезоне.

Ну, а Эмери невероятно не везет в Суперкубке УЕФА. Четырежды выиграв Лигу Европы, этот турнир экс-тренеру «Спартака» так и не покорился.

Суперкубок УЕФА

«Челси» - «Вильярреал» - 1:1 (1:0; 6:5 по пен.)

Голы: Зиеш, 27 – 1:0. Жерар Морено, 73 – 1:1.

Серия пенальти: Хаверц – 0:0 (вратарь). Жерар Морено – 0:1. Аспиликуэта – 1:1. Манди – 1:1 (вратарь). Алонсо – 2:1. Эступиньян – 2:2. Маунт – 3:2. Мой Гомес – 3:3. Жоржиньо – 4:3. Раба – 4:4. Пулишич – 5:4. Фойт – 5:5. Рюдигер – 6:5. Альбиоль – 6:5 (вратарь).

«Челси»: Менди (Кепа, 119), Чалоба, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер, Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Алонсо, Зиеш (Пулишич, 43), Хаверц, Вернер (Маунт, 65).

«Вильярреал»: Асенхо, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 58), Пино (Манди, 90), Тригерос (Мой Гомес, 71), Капу (Гаспар, 70), Альберто Морено (Морланес, 85), Диа (Раба, 85), Жерар Морено.

Предупреждения: Рюдигер, 45. Пино, 61. Раба, 119. Кепа, 125.

Судья: Карасев (Россия).