«Локомотив» – «Зенит»: Светлаков и Шац будут болеть за любимые команды в прямом эфире

Вы давно хотели посмотреть, как звезды переживают за свои клубы и проявляют эмоции без цензуры у экранов ТВ? Или вы устали от комментаторов с их штампами? 15 августа во время топ-матча РПЛ у вас появится возможность смотреть на живую реакцию настоящих болельщиков-звезд в формате second screen.
В рамках проекта «Лига Диванных Аналитиков» при поддержке БК «Лига Ставок» состоится стрим во время матча лидеров РПЛ последних лет. Сергей Светлаков, болельщик «Локомотива», и Михаил Шац, который давно поддерживает «Зенит» в прямом эфире будут переживать за любимые команды, комментировать игру и отвечать на вопросы болельщиков.
Трансляция состоится на Youtube-канале «Лиги Ставок». Стрим начнется в 17:15 и будет длиться до 19:45, в конце него звездные гости разыграют ценные призы за самые остроумные вопросы. Помогать комментировать матч будет ведущий и корреспондент МАТЧ ТВ Евгений Евневич. Включайте трансляцию матча и стрим параллельно, чтобы получить максимум эмоций от крутого футбола!
Смотрите стрим по ссылке https://youtu.be/lAN4-HwZ_vs