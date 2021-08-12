Валерий Карпин: Будет ли в сборной Дзюба? Если бы мне кого-то навязывали, меня бы не было в сборной

- Изначально у нас был один список, в котором были все российские футболисты, выступающие в премьер-лиге и не только. Условные Головин и Миранчук. Все русские, которые сыграли определенное количество минут в прошлом сезоне и за два тура нынешнего сезона. Потом из этого списка составили другой, более короткий. Там по пять – шесть человек на каждую позицию. Примерно 50-60 футболистов.

- Это было в середине июля на сборах Австрии. Мне позвонил Александр Алаев и попросил о встрече. На ней было больше знакомство, никакой конкретики. Единственное, для меня было очевидно, что это не контракт на пять лет. Надо попытаться выполнить краткосрочную задачу по выходу на чемпионат мира.

- Это было после первого тура с «Динамо». Тогда мне стал понятен объем работы в «Ростове» и объем, который выпал на меня в сборной за несколько дней. Уже перед «Зенитом» понимал, что это слишком. С президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем у нас состоялся откровенный разговор. Это решение было тяжелое и для меня, и для него. Было больно расставаться и ему, и мне. В конце концов, после всех приведенных аргументов мы решили, что лучше все сделать сразу, чтобы не навредить «Ростову» и сборной.

Можно было вывезти обе работы на 50 процентов. Можно было пытаться что-то делать, но я понимаю, что это было бы неправильно. Я за две недели понял, что физически не могу отдаваться делу на 100 процентов. Например, идет подготовка к «Зениту», через пять минут теория, а тут звонок из РФС, допустим, от Алаева, и разговор, который не терпит отлагательств. Голова переключается на сборную, и уже не думаешь о теории с футболистами «Ростова». Поэтому приняли решение, чтобы никому не навредить.

Совмещение допустимо, когда ты тренируешь, допустим, «Барселону». Все идет по накатанной, у тебя, условно, восемь сборников в команде. Или как при Романцеве в «Спартаке», когда половина команды была в сборной, и у клуба все хорошо. А тут я понимал, что и в «Ростове», и в сборной работать будет неправильно, и результата, который нужен, мы не достигнем.

О НАТУРАЛИЗАЦИИ ЖИГО

Любой тренер сборной будет рад, если в его распоряжении будет больше качественных футболистов. Хочу ли я инициировать вопрос с паспортом Жиго? Нет, я не стану ничего инициировать. Появится где-то, пусть даже не в России, футболист с нашим паспортом, я буду рад. мы его конечно же, будем рассматривать, при условии, что он может принести сборной пользу.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ АКИНФЕЕВА В СБОРНУЮ

- Вопрос о возвращении Акинфеева в сборную надо задавать не Карпину. Здесь я полностью на стороне Виталия Кафанова. Это лучший тренер вратарей в нашей стране. Все вопросы, которые касаются вратарей, можете получить только у Кафанова. Но это не значит, что мне все равно, кто будет играть в воротах. Мне это очень важно, но я полностью доверяю Виталию Витальевичу. Вратарь - это полкоманды. Выбирать, кого приглашать, будет он. Он будет решать, кто будет основным.

О ТОМ, ВЫЗОВЕТ ЛИ ДЗЮБУ В СБОРНУЮ

- Дзюба - капитан сборной? Был. На чемпионате Европы. Я не знаю даже, кто вообще теперь будет в сборной. Будет ли там Дзюба, я тоже не знаю. И тем более кто будет капитаном. Для начала надо выбрать тех, кто попадет в заявку, а потом из них выбирать капитана. У нас с Дзюбой специфические отношения. Если будет нужно, состоится разговор. В РФС со мной тему Дзюбы не поднимали ни Дюков, ни Алаев. Если бы со мной проговаривали такую тему, кого-то навязывали, меня бы в сборной не было. Будут ли влиять на вызов в сборную внешние факторы вроде видео с Дзюбой? Думаю, нет. Нужно оценивать не то, что было. Если что-то случится - надо взвешивать факторы: с кем это случится, как это может отразиться на коллективе, на самом футболисте. Тут все чисто индивидуально.

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ В «РОСТОВ»

- Почему нет? Это не значит, что я сижу и жду. Все помыслы сейчас со сборной России, но вернуться могу, когда-то там. Я остаюсь жить в Ростове. Хотя я приезжий, но Ростов стал родным городом. В Ростове мне все нравится. А что будет потом, через год, два, три, не знает никто. Так что мы расстались хорошо, правильно, как и должно было быть. Естественно, камня за пазухой ни у кого нет. Все может быть в этой жизни.

О РАБОТЕ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ

- Для меня это большая нагрузка, в большей степени, психологическая, хотя и физическая тоже. Хотя мой график, наверное, не изменился. Единственное, добавились еще разговоры и мысли по поводу сборной. Очень много людей. Даже после презентации переговорил со спортивным директором, разговаривал по телефону с Леонидом Слуцким, с Алаевым по сборам к 1 сентября. Пока это все разговоры без деятельности, так скажем, подготовка к первому сбору команды. Со Слуцким говорили обо всем. Какие плюсы, какие минусы, совмещение, на что обратить внимание. Викторович откровенно все рассказал, какие с его стороны были допущены ошибки.