Валерий Карпин: Будет ли в сборной Дзюба? Если бы мне кого-то навязывали, меня бы не было в сборной

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 1-й тайм, 13' Алашкерт 0 Кайрат 0
Лига Европы 19:00 ХИК 0 Нефтчи 0
Лига конференций 19:00 Карабах 0 АЕЛ 0
Лига конференций 19:00 Мольде 0 Трабзонспор 0
Лига конференций 19:00 Рубин 0 Ракув 0
Лига конференций 19:00 Будё-Глимт 0 Приштина 0
Лига конференций 19:45 Хаммарбю 0 Чукарички 0
Лига конференций 19:45 Жилина 0 Тобол 0
Лига Европы 20:00 Жальгирис 0 Мура 0
Лига конференций 20:00 ПАОК 0 Богемианс 0
Лига конференций 20:00 Виктория Пльзе 0 Нью-Сейнтс 0
Лига конференций 20:00 Рижская футбол 0 Гент 0
Лига конференций 20:00 Хапоэль Б-Ш 0 Шлёнск 0
Лига Европы 20:00 Анортосис 0 Рапид В 0
Лига конференций 20:30 Фола 0 Линфилд 0
Лига конференций 20:30 Маккаби Т-А 0 Спартак Тр 0
Лига конференций 20:30 Базель 0 Уйпешт 0
Лига конференций 21:00 Копенгаген 0 Локомотив Пл 0
Лига Европы 21:00 Сент-Джонстон 0 Галатасарай 0
Лига конференций 21:00 Теута 0 Шэмрок Роверс 0
Лига конференций 21:00 Хайбернианс 0 Рига 0
Лига конференций 21:00 Фейеноорд 0 Люцерн 0
Лига конференций 21:00 Вележ 0 Эльфсборг 0
Лига конференций 21:00 Олимпия Л 0 Санта-Клара 0
Лига конференций 21:00 Андерлехт 0 Лачи 0
Лига конференций 21:00 Риека 0 Хайберниан 0
Лига конференций 21:00 Сивасспор 0 Динамо Бт 0
Лига конференций 21:30 Ларн 0 Пасуш де Ферре 0
Лига конференций 21:45 Абердин 0 Брейдаблик 0
Лига Европы 21:45 Селтик 0 Яблонец 0
Валерий Карпин: Будет ли в сборной Дзюба? Если бы мне кого-то навязывали, меня бы не было в сборной
12 августа 16:43
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: РФС

Валерий Карпин: Будет ли в сборной Дзюба? Если бы мне кого-то навязывали, меня бы не было в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну. Мы собрали самые интересные высказывания.

О ПРИГЛАШЕНИИ В СБОРНУЮ

- Это было в середине июля на сборах Австрии. Мне позвонил Александр Алаев и попросил о встрече. На ней было больше знакомство, никакой конкретики. Единственное, для меня было очевидно, что это не контракт на пять лет. Надо попытаться выполнить краткосрочную задачу по выходу на чемпионат мира.

О КАНДИДАТАХ В СБОРНУЮ

- Изначально у нас был один список, в котором были все российские футболисты, выступающие в премьер-лиге и не только. Условные Головин и Миранчук. Все русские, которые сыграли определенное количество минут в прошлом сезоне и за два тура нынешнего сезона. Потом из этого списка составили другой, более короткий. Там по пять – шесть человек на каждую позицию. Примерно 50-60 футболистов.

ОБ ОТКАЗЕ ОТ СОВМЕЩЕНИЯ ПОСТОВ

- Это было после первого тура с «Динамо». Тогда мне стал понятен объем работы в «Ростове» и объем, который выпал на меня в сборной за несколько дней. Уже перед «Зенитом» понимал, что это слишком. С президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем у нас состоялся откровенный разговор. Это решение было тяжелое и для меня, и для него. Было больно расставаться и ему, и мне. В конце концов, после всех приведенных аргументов мы решили, что лучше все сделать сразу, чтобы не навредить «Ростову» и сборной.

Можно было вывезти обе работы на 50 процентов. Можно было пытаться что-то делать, но я понимаю, что это было бы неправильно. Я за две недели понял, что физически не могу отдаваться делу на 100 процентов. Например, идет подготовка к «Зениту», через пять минут теория, а тут звонок из РФС, допустим, от Алаева, и разговор, который не терпит отлагательств. Голова переключается на сборную, и уже не думаешь о теории с футболистами «Ростова». Поэтому приняли решение, чтобы никому не навредить.

Совмещение допустимо, когда ты тренируешь, допустим, «Барселону». Все идет по накатанной, у тебя, условно, восемь сборников в команде. Или как при Романцеве в «Спартаке», когда половина команды была в сборной, и у клуба все хорошо. А тут я понимал, что и в «Ростове», и в сборной работать будет неправильно, и результата, который нужен, мы не достигнем.

О НАТУРАЛИЗАЦИИ ЖИГО

Любой тренер сборной будет рад, если в его распоряжении будет больше качественных футболистов. Хочу ли я инициировать вопрос с паспортом Жиго? Нет, я не стану ничего инициировать. Появится где-то, пусть даже не в России, футболист с нашим паспортом, я буду рад. мы его конечно же, будем рассматривать, при условии, что он может принести сборной пользу.

О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ АКИНФЕЕВА В СБОРНУЮ

- Вопрос о возвращении Акинфеева в сборную надо задавать не Карпину. Здесь я полностью на стороне Виталия Кафанова. Это лучший тренер вратарей в нашей стране. Все вопросы, которые касаются вратарей, можете получить только у Кафанова. Но это не значит, что мне все равно, кто будет играть в воротах. Мне это очень важно, но я полностью доверяю Виталию Витальевичу. Вратарь - это полкоманды. Выбирать, кого приглашать, будет он. Он будет решать, кто будет основным.

О ТОМ, ВЫЗОВЕТ ЛИ ДЗЮБУ В СБОРНУЮ

- Дзюба - капитан сборной? Был. На чемпионате Европы. Я не знаю даже, кто вообще теперь будет в сборной. Будет ли там Дзюба, я тоже не знаю. И тем более кто будет капитаном. Для начала надо выбрать тех, кто попадет в заявку, а потом из них выбирать капитана. У нас с Дзюбой специфические отношения. Если будет нужно, состоится разговор. В РФС со мной тему Дзюбы не поднимали ни Дюков, ни Алаев. Если бы со мной проговаривали такую тему, кого-то навязывали, меня бы в сборной не было. Будут ли влиять на вызов в сборную внешние факторы вроде видео с Дзюбой? Думаю, нет. Нужно оценивать не то, что было. Если что-то случится - надо взвешивать факторы: с кем это случится, как это может отразиться на коллективе, на самом футболисте. Тут все чисто индивидуально.

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ В «РОСТОВ»

- Почему нет? Это не значит, что я сижу и жду. Все помыслы сейчас со сборной России, но вернуться могу, когда-то там. Я остаюсь жить в Ростове. Хотя я приезжий, но Ростов стал родным городом. В Ростове мне все нравится. А что будет потом, через год, два, три, не знает никто. Так что мы расстались хорошо, правильно, как и должно было быть. Естественно, камня за пазухой ни у кого нет. Все может быть в этой жизни.

О РАБОТЕ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ

- Для меня это большая нагрузка, в большей степени, психологическая, хотя и физическая тоже. Хотя мой график, наверное, не изменился. Единственное, добавились еще разговоры и мысли по поводу сборной. Очень много людей. Даже после презентации переговорил со спортивным директором, разговаривал по телефону с Леонидом Слуцким, с Алаевым по сборам к 1 сентября. Пока это все разговоры без деятельности, так скажем, подготовка к первому сбору команды. Со Слуцким говорили обо всем. Какие плюсы, какие минусы, совмещение, на что обратить внимание. Викторович откровенно все рассказал, какие с его стороны были допущены ошибки.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Челси" завоевал Суперкубок УЕФА"Сегодняшнюю игру пусть комментирует беглый спортивный директор": Зарема о вылете "Спартака" из Лиги чемпионовПСЖ сообщил о переходе Лионеля МессиВот в чем преимущество Ашрам перед АверинымиЧто написали японцы о судействе, лишившем золота АверинуДзюба назвал Карпина «клоуном» в ответ на предложение о встрече?
Украина и Россия, Могучих и Ласицкене. Олимпиада закончилась — а страсти не утихают
Украинская легкоатлетка, прыгунья в высоту Ярослава Могучих не покидает топ новостей. Виной тому совместное фото бронзового призера Олимпиады в Токио с победительницей Игр россиянкой Марией Ласицкене.
Эмери не взял трофей при судействе Карасева. Как «Челси» выиграл Суперкубок УЕФА
В матче за Суперкубок УЕФА лучший клуб Лиги чемпионов прошлого сезона «Челси» лишь в серии пенальти одолел победителя Лиги Европы «Вильярреал» с Унаи Эмери во главе.
Карпин идет навстречу Дзюбе. Потому что у него нет иного выхода
Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин пока на гребне популярности. Но скоро у него настанут трудовые будни, которые могут все переменить.
Никакой переход Месси не спасет спортивные СМИ от краха. Вся надежда только на букмекеров
Исследования последних лет говорят об устойчивом снижении спортивной аудитории по всему миру. Спасти медиарынок в такой ситуации способна только тесная кооперация с букмекерами, которая выгодна обеим сторонам. Этому посвящен материал журналиста Дэнни Фунта для Columbia Journalism Review.
«Спартак», что дальше? А надо было слушать Зарему, она сердцем чуяла…
«Спартак» бездарно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв оба матча «Бенфике» - 0:2. Торжества по поводу празднования 100-летия клуба под угрозой.
Пугающая стабильность «Спартака». Как красно-белые попрощались с Лигой чемпионов
Вице-чемпионы России повторно проиграли «Бенфике» со счетом 0:2 (теперь в Лиссабоне) и теперь проведут осень не в Лиге чемпионов, а в групповом турнире Лиги Европы.
Месси с Головиным — в одном чемпионате! Как «ПСЖ» собрал все сливки и не нарушил фэйр-плей
Лионель Месси прибыл в Париж для подписания двухлетнего контракта с «ПСЖ» с возможностью продления еще на год.
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы в переговорах с «Миннесотой»
Как воспринимать то, что Капризова все лето отправляют в ЦСКА? Как глупые вбросы при переговорах с "Миннесотой"
Париж, Париж, сон наяву… В «ПСЖ» уверяют, что Месси будет только у них, но это ничего не значит
Экс-лидер «Барсы» Лионель Месси пока изучает предложение парижан, однако не дал окончательного ответа.
Емельяненко и Джонсон подерутся 23 октября. Как Последний Император попрощается с ММА?
Bellator анонсировал долгожданный камбэк Федора Емельяненко: в октябре в Москве легендарный российский боец выйдет в клетку против американца Тимоти Джонсона. «Плеймейкер» заранее прикидывает шансы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика