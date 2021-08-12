Алексей Сафонов: Сандро Шварц разрушает мифы российского футбола

-Надо смотреть на РПЛ – что там происходит? Есть положительные примеры – это и работа отдельных тренеров, и прогресс молодых футболистов. Но благополучных команд, кроме «Зенита», очень мало. Сейчас выделить могу только «Рубин» и «Динамо». И то с осторожностью. Большинство остальных задержались в перестройке.

-К сожалению, продолжается старая тенденция – мы продолжаем терять позиции. «Спартак» вылетел из квалификационного раунда Лиги чемпионов, причем абсолютно закономерно. Сложности в квалификации возникли у «Сочи» с «Рубином», хотя играли не с выдающимися командами. При этом дальше проходят команды из других стран СНГ- тот же молдавский «Шериф». Надеюсь, «Рубин» и «Сочи» до группового турнира доберутся. Но большого оптимизма пока нет.

- Вы обычно смотрите все матчи с участием российских команд. Что нового увидели на старте сезона?

-Вы отметили «Динамо». Там сейчас в атаке тон задают молодые российские футболисты. Значит, лимит все-таки работает?

-Да кто его знает…Я в доверии к молодым и их прогрессе в первую очередь заслугу Сандро Шварца вижу. Говорил уже и готов повторить: у российского тренера динамовские воспитанники Захарян и Тюкавин еще несколько лет ждали бы своего шанса. У Шварца заиграли сразу.

-В чем видите секрет?

-В ментальности иностранного тренера. Он свободен от привычных в России шаблонных установок: мол, для результата нужны опытные футболисты, а с молодыми высокое место не займешь. «Динамо» доказывает, что все возможно. Это свойственно иностранцам: они смело доверяют молодым. Без лишних рассуждений о возрасте и неопытности. Но есть и другая причина такого доверия.

-Какая же?

-Независимость. Многие российские тренеры завязаны с агентами, которые порой сильно влияют на комплектование команд. Вот вы думаете, почему иногда руководители клубов берут тренеров (не только главных) без больших достижений и даже опыта работы в РПЛ. В том числе из других стран.

-Потому что те свободны от отношений с околофутбольным сообществом?

-Конечно! Пусть у тренера нет громкого имени, пусть его квалификация не выше, чем у российских специалистов, но в сомнительных связях такие люди не замазаны, в эти дела не полезут. Для руководителей клубов данный фактор порой становится важнее, чем уровень тренера.

ТЮКАВИН, ЗАХАРЯН, «ЗЕНИТ»

-Вы давно ведете дела динамовца Константина Тюкавина. Когда его впервые в игре увидели?

-С детства Костю знаю. Ведь его тренер в Академии «Динамо» - Филипп Соколинский - раньше тоже моим клиентом был. С Филиппом и его отцом давно дружим. Поэтому слышал о Тюкавине постоянно. Хотя он и сам по себе на слуху был: сильный игровик, с чутьем на гол, мобильный – носился много, казалось, успевает везде. На первенство России к матчам юношей на год старше привлекался. И с крепким стержнем внутри. Я в этом еще раз пару лет назад убедился.

-При каких обстоятельствах?

-Тюкавина стали обхаживать другие агенты. Большие деньги для молодого парня предлагали, не только ему, еще и отцу. Лишь бы Сафонова послал подальше. Но они повели себя порядочно.

-Верили, что столь быстро в «Динамо» заиграет?

-Верил! И всем говорил об этом. Но тогда надо мной смеялись. Надо отметить заслугу «Динамо» - клуб взял тренера, доверяющего молодежи и умеющего ее развивать. Вы же слышали, что на эту тему Аршавин сказал?

-Про «Динамо»?

-Про Захаряна. Что возьми его в юном возрасте «Зенит» - Арсен мог застрять в «Зените-2». А в «Динамо» уже до вызова в сборную России доигрался. В 18 лет.

-У вас есть ответ на вопрос – почему тот же Данила Прохин уходит из «Зенита» в «Сочи» и сразу становится основным защитником. Играет все матчи, в том числе в еврокубках, иногда забивает. Настолько требования и психологическое давление в «Зените» высоки?

-В «Зените» привыкли решать задачи, покупая дорогих футболистов. Семак так предпочитает комплектовать команду. Где молодежи на ведущих ролях нет. Правилен ли такой подход? Можно посмотреть на «ПСЖ». Который каждый сезон вкладывает в состав гигантские деньги, но Лигу чемпионов пока так и не выиграл. А в прошлом сезона и чемпионат Франции выиграть не смог! Титулы берут конкретные футболисты, грамотно подобранные в команду, а не просто громкие имена.

КАРПИН, ДЗЮБА, НОВАЯ СБОРНАЯ

-Кстати, о громких именах. Валерий Карпин в Петербурге встретился в Артемом Дзюбой, они долго беседовали. Вы знаете обоих. Верите, что между ними топор войны зарыт?

-Даже если б какой-то негатив оставался, это бы не проявилось. Как минимум – не проявилось бы публично. Вокруг сборной России сейчас как никогда требуется позитивный фон, так зачем Карпину начинать работу со скандальной темы? Отказываясь от Дзюбы и давая повод для хайпа. Если Валерий Георгиевич основным нападающим Артема и не видит, его время в сборной может завершиться естественным путем.

-Это как?

-Допустим, Карпин будет ставить в атаке другой футбол - с акцентом на скорость и быстрые комбинации низом. Основания ожидать именно такой перестройки есть не только потому, что на виду в Премьер-лиге молодые атакующие футболисты. Еще из-за особенностей соперника – команда у Хорватии достаточно возрастная. В такой ситуации Карпин может определить для Дзюбы другую роль. Вспомогательную.

-Артем ее не примет?

-Может и не принять. У Дзюбы на данный момент большая международная карьера – он долго был ведущим нападающим страны, капитаном сборной. Если Карпин выпустит Артема решать узкую тактическую задачу, например, удерживать преимущество в последние две минуты, Дзюба может сам попросить, чтоб его больше не вызывали. В пользу от Артема в качестве джокера я не верю. Знаю его с юности – он всегда лидером был. Роль героя второго плана не для него.

ЛИМИТ, «ДИНАМО», СТРАТЕГИЯ

-Еще все-таки о лимите. С одной стороны прогресс российских футболистов говорит о положительной стороне лимита. С другой – тренеры и руководители его нещадно критикуют, говорят, что мешает работать. Как правильно определить влияние этого ограничения?

-Все как обычно. Богатые клубы, претендующие на попадание в Лигу чемпионов, говорят, что лимит не нужен. Небогатые, которые много иностранцев себя позволить не могут, что нужен. Или же им все равно. Общности интересов в нашем футболе нет – задачи и возможности у всех разные. Я бы, наверное, поддержал идею лимит отменить, но только при условии введения стандарта качества иностранцев. Чтобы в РПЛ приезжали только иностранцы, сыгравшие в последние годы за свои сборные от 50 процентов матчей.

-А не рано ли нам такие требования выставлять? При таких вводных к нам ни Малком с Венделом, ни Влашич с Ларссоном бы не приехали.

-Можно освободить от этого правила игроков из топ-сборных. И прописать для некоторых футболистов возможность исключения. Потому что иногда отсутствие игрока в сборной вызвано субьективными факторами. Кевин Кураньи в сборную Германии из-за конфликта с Йоахимом Левом не вызывался. А если не приедут футболисты ниже классом, то и ладно. Обойдемся без них.

-Уровень РПЛ разве можно поднять без даже средних по меркам Европы легионеров?

-Да больше резервом надо заниматься, лучше молодых готовить! Я еще несколько лет назад говорил, что заканчивается соревнование бюджетов и наступает эпоха профессионалов.

-Расшифруйте.

-Денег в российском футболе стало намного меньше, брать готовых игроков теперь сложнее. Поэтому требования к менеджменту клубов и тренерам теперь гораздо выше. Результат больше зависит от профессионализма скаутов и умения тренеров развивать футболистов, чем от размера бюджета. На примере «Динамо» мы видим, кто сориентировался и умеет в новых условиях работать. Тюкавин, Захарян, Грулев, Кутицкий, Евгеньев. У кого еще сейчас столько своих молодых играет!? Хотя скептическое отношение наших тренеров к молодежи я понимаю.

-И почему же так?

-В большинстве клубов отсутствует стратегия. Все зависит от результата следующего матча. Бывает, предлагаешь тренеру молодого талантливого игрока, обещаешь, что через год заиграет. И слышишь в ответ: «меня через год здесь не будет, если результат не дам».

-Так правда же!

- У нас красивые разговоры о стратегии и философии прекращаются после нескольких поражений. Вот «Урал» проиграл два матча в трех первых турах - Юрия Матвеева уволили. Я этого не понял. Разве после трех туров все настолько неисправимо, чтоб менять тренера?

-«Динамо» в кои-то веки похоже на самый благополучный московский клуб. Имеющий, в отличие от других ясную и последовательную стратегию. Даже шутят, что бело-голубые наконец у себя в закромах нашли пресловутую шинель и выбросили.

-Может быть и так. (Смеется) Происходящее в остальных московских клубах – тема для отдельного разговора. Но и с глобальными выводами по «Динамо» пока лучше повременить. Давайте вспомним поговорку: «чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться».

-Строго вы.

-Чемпионат еще только разгоняется, посмотрим, как будут выглядеть команды после паузы на матчи сборных. Да, сейчас «Динамо» вместе с «Зенитом» и «Рубином» выглядит претендентом на медали, но прошло только три тура. Хотя и сейчас уже можно сказать: свет в конце тоннеля есть.

-В каком направлении?

-В первую очередь – судейском. У нас на судей со старта чемпионата, как обычно , жалуются. А Сергей Карасев хорошей работой в матче Суперкубка Европы доказал, что ему «Челси» с «Вильярреалом» по праву доверили.