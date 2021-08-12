Спасибо за евросезон! «Рубин» позорно вылетел из Лиги конференций от дебютанта еврокубков

Также отметим, что вместо вышедшего в старте против «Ахмата» на правом фланге обороны Георгия Зотова вышел более опытный Владислав Игнатьев, что в целом выглядит вполне обоснованно. В перерыве той игры Слуцкий заменил Георгия на Владислава и, судя по всему, остался доволен увиденным.

На нее и были настроены казанцы, столкнувшиеся с проблемой в линии нападения. Джордже Деспотович выбыл из-за травмы, а из номинальных нападающих в заявку на матч попал только вызывающий массу сомнений Иван Игнатьев. В основу он в итоге не попал, а на острие вышел не забивной, но универсальный Михаил Костюков. И свое появление он ничем не оправдал. От слова совсем.

Перед стартом противостояния «Рубин» считался фаворитом в паре с «Ракувом», однако выезд в Польшу прошел не особо гладко и завершился унылой и закономерной нулевой ничьей, так что на «Ак Барс Арене» хозяевам требовалась только победа.

Обе команды в выходные провели тяжелые матчи, причем по почти схожим сценариям. Казанцы проигрывали по ходу встречи «Ахмату», но в начале второго тайма оказались в большинстве, переломили ход игры и вырвали победу на 86-й минуте. Футболистам «Ракува» пришлось куда тяжелее, ведь уступая в счете в Кракове местной «Висле», именно они на 51-й минуте лишились удаленного партнера Янниса Папаниколау. Тем не менее, они сумели взять три очка, забив по мячу на 61-й и 79-й минутах. Кто бы мог подумать, что и эта встреча не обойдется без удаления?

И для тех, и для других выход в Лигу конференций является значимым событием, так что если усталость у игроков на фоне таких сложных игр и копится, то на данный момент они ее усиленно не замечают. Поляки играли очень энергично, не стесняясь ходить вперед большими силами, но и возвращаться назад вынуждены были всем составом, поскольку казанцы по динамике не уступали сопернику. Особенно заметен, конечно, был Хвича Кварацхелия, для которого каждая игра – шанс показать себя потенциальным покупателям из Европы. Еще весной было очень много разговоров, что летом клубы топ-5 лиг выстроятся в очередь за грузинским вингером, но он по-прежнему пылит на российских полях.

И кстати о полях. После игры с «Ахматом» Леонид Слуцкий выступил с критикой качества газона и руководства «Ак Барс Арены». Визуально было заметно, что поле действительно не в идеальном состоянии, особенно в центральной трети поля, тем не менее большая часть газона выглядела ровной и зеленой, так что вряд ли покрытие как-то мешало футболистам проявить свои лучшие качества.

ТРЕТИЙ ТАЙМ НА 0:0

Что касается самой игры, то в исполнении «Рубина» большую часть времени она была необъяснимо разочаровывающей. Соперник не запирался на своей половине, играл открыто и размашисто, но казанцы не имели никакого преимущества, плохо держали мяч и испытывали колоссальные проблемы в созидании.

Если бы не Хвича, то после отъезда Дениса Макарова и травмы Деспота это была бы катастрофически беззубая команда. Сеад Хакшабанович пока ничем не выдает перспектив заменить грузинского легионера по качеству игры, а Костюков совершенно теряется в нападении – ни зацепиться за мяч вверху, ни открыться между линиями, ни найти свободную зону за спинами защитников.

Все это очень печально. Российские клубы встречают колоссальное сопротивление в еврокубках даже на таком уровне. Все-таки если у «Спартака» в Лиге чемпионов соперник был действительно очень крутой («Бенфика»), то отставший от красно-белых в прошлом сезоне всего на четыре очка клуб из Татарстана не выглядит лучше откровенно маленькой команды. Достаточно сказать, что весь состав «Ракува» оценивается дешевле, чем один только Хвича – 14 млн евро против 18.

«РУБИН» БЕЗ КВИЧИ – 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО

Во втором тайме мандраж наворачивавшего в технической зоне километры Слуцкого достиг пика, поскольку поляки в середине поля стали переигрывать оппонентов вообще вчистую. Моменты у ворот Юрия Дюпина посыпались с обоих флангов. Особенно тяжело приходилось Илье Самошникову, на краю которого гости стабильно создавали численное большинство. Стало больше потерь на своей половине поля и попыток отчаявшегося дождаться помощи партнеров Хвичи пройти всю оборону поляков самостоятельно.

Опорная зона россиян настолько проседала, что Слуцкий заменил Дарко Йевтича на Леона Мусаева, но это не помогло. Поляки включили прессинг, причем не столько качественный, сколько количественный, и очень часто ставили в тупик казанцев при выходе из обороны. В очередной раз мы получаем подтверждение, что оборонительный стиль большинства команд РПЛ приводит к деградации всех остальных, ведь наши команды оказываются не готовы к агрессивному противостоянию даже на этом совсем невысоком европейском уровне.

Лишь последние 15-20 минут прошли с тем преимуществом «Рубина», которого мы ждали с самого начала. Вымотанный соперник резко сдал, и хозяева оккупировали подступы к его штрафной площади. Самый яркий момент был у Оливера Абильгора, попавшего в штангу после подачи Хакшабановича со штрафного, но за четыре тайма команды так и не порадовали зрителей голами и ушли в дополнительное время.

ПОСТАВИЛИ «РАКУВ»

И еще один показательный момент, который многое говорил бы о еврокубковых перспективах «Рубина», пройди он дальше. В основное время Слуцкий сделал только одну замену. Даже Костюков отыграл более 90 минут при сидящем на скамейке Иване Игнатьеве, хотя сделал для победы меньше, чем ничего.

Вообще смотреть еще полчаса этой тягомотины стало настоящим испытанием для зрителей на трибунах (хотя они до последнего поддерживали игроков своими речевками) и у экранов. Для казанцев все могло печально закончиться еще на 101-й минуте, когда Силвие Бегич врезал по ногам оппоненту в собственной штрафной. Эпизод очень был похож на пенальти, но несмотря на эмоциональную реакцию гостей, арбитр из Венгрии Томаш Богнар нас простил.

Вскоре он компенсировал свою ошибку, оставив подопечных Слуцкого в меньшинстве. Причем две желтых карточки Ильи Самошникова разделила всего минута игрового времени, а первая из них была откровенно выдумана судьей. Что, впрочем, не оправдывает защитника, бросившегося в ноги оппоненту в ситуации, когда он уже имел предупреждение. Поляки моментально воспользовались преимуществом, вскрыв оборону «Рубина» как раз в зоне Самошникова, которую пришлось закрывать Мусаеву, и латвийский нападающий Владислав Гутковский головой замкнул подачу.

Однако игра закончилась еще более драматично, чем можно было представить. В концовке Филип Уремович стал играть нападающего и на 120-й (!) минуте заработал пенальти – это вышедший на замену Доминик Выдра подкатился под хорвата, уже успевшего нанести неудачный удар по воротам. Однако «преемник Хвичи» Хакшабанович не смог реализовать пенальти, и «Рубин» вылетел из еврокубков. Что тут скажешь? Опять российский клуб опозорился в еврокубках, проиграв команде-ноунейму из куда более слабого (в теории) чемпионата. Опять нас поставили «Ракув»… Похоже, это наша любимая поза.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

«Рубин» - «Ракув» - 0:1 (0:0)

Гол: Гутковский, 111.

Нереализованный пенальти: Хакшабанович, 120+1 (вратарь).

«Рубин»: Дюпин (Медведев, 120+1), В. Игнатьев (Зотов, 95), Бегич, Уремович, Самошников, Абильгор, Хван (Саито, 106), Хакшабанович, Йевтич (Мусаев, 54), Кварацхелия (С. Бакаев, 106), Костюков (И. Игнатьев, 106).

«Ракув»: Ковачевич, Невулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 75), Кун (Рундич, 117), Иван Лопес, Папаниколау, Полетанович (Выдра, 97), Тудор, Цебуля (Шеленговски, 97), Муселик (Гутковский, 84).

Предупреждения: Костюков, 38. Вдовяк, 39. Мусаев, 63. Невулис, 86. Самошников, 105. Саито, 108. Выдра, 120.

Удаление: Самошников, 106 (2жк).

Судья: Богнар (Венгрия).