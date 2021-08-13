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«Почему мы не выигрываем? Не голодные!» – «Спартак», «Рубин», «Сочи» доказали, что Батька прав
13 августа 12:56
автор: Виталий Славин

«Почему мы не выигрываем? Не голодные!» – «Спартак», «Рубин», «Сочи» доказали, что Батька прав

Вслед за камеди-филиалом нефтяного исполина в еврокубках опозорились бывший тренер сборной и столица Зимней Олимпиады-2014. Черчесова за нечто подобное на Евро четвертовали, а тут – тишина.

– Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? – когда же у нас, наконец, поймут, что все беды российского футбола в тотальной развращенности халявными деньгами, а не в пресловутом лимите на легионеров?!

Ну почему жесточайшая квота на иностранцев в две персоны и даже одно время полный запрет на европейских вратарей не мешают североамериканским юниорским лигам каждый год поставлять в НХЛ тьму талантов, затем доминирующих в сборных Канады, США и даже России (Радулов, Кучеров, Сергачев, Задоров, Проворов, Свечников)?!

Почему никто не вспоминает, как в середине 90-х годов «Спартак» Романцева в Лиге чемпионов установил рекорд, который невозможно побить – шесть побед в шести матчах группового этапа? Без единого иноземца!

А что сейчас?

«Спартак» во вторник в Лиссабоне – 5 гастарбайтеров: француз, бразилец, аргентинец, швед, чех и голландец в запасе. Француз оказался засекреченным фанатом гандбола. Бразилец на своем фланге утроил проходной двор. Аргентинец и швед – никакие впереди. Чех – властелин замены как предвестник капитуляции.

«Рубин» вчера в Казани – 8 ландскнехтов: два хорвата, датчанин, кореец, грузин, швейцарец, черногорец, японец. Чем тут помогли ляхи? На 121-й минуте при счете 0:1 черногорец под вызывающим номером 99 загубил пенальти. За два с половиной матча с дебютантом еврокубков из польской деревни весь этот пестрый интернационал шабашников экс-тренера сборной РФ не сподобился даже на один голешник?! При этом Слуцкий едва ли не решающую причину фиаско видит в отсутствии из-за травмы некоего Деспотовича. Из Сербии.

«Сочи» вчера в Белграде – 6 мигрантов: два бразильца, хорват, болгарин, эквадорец, ивуариец. Оба гола с игры – наш Терехов. В серии одиннадцатиметровых последним не забил бразилец.

Что дальше? Отменяем лимит? Конечно! Долой! Свободу Юрию Деточкину! Даешь в РПЛ всегда и везде 22 варяга на газоне! Так победим! Особенно в отборе к ЧМ и Евро.

Хоккейная Северная Америка и Швейцария – нам не указ. Неужели вы не в курсе, что в высшей лиге самой богатой страны Европы разрешено заявить на сезон не более четырех легионеров?! Это вам не сверхщедрая за счет налогоплательщиков КХЛ, чей чемпион соизволил подготовить на ЧМ-2021 для сборной лишь одного игрока, а чемпион-2018 из Казани – вовсе отправил в Копенгаген причудливое отверстие от бублика. Недаром после ЧМ-2015 мы ни разу не проходили в финал, а швейцарцы играли – в том самом Копенгагене.

Ну да ладно: хотят эффективные топ-менеджеры отменой лимита добить и так еле дышащий российский футбол – флаг в руки! Но основная-то причина катастрофы в другом. Прав Батька, раздолбавший своих олимпийцев в Токио:

– Почему мы в спорте не выигрываем? Не голодные! Посмотрите на эти африканские страны – разрушенные страны. Возьмите Сербию. Да, талантливая нация. Такая, как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, будут иметь все. Не победят – будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем! Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! В футбольном чемпионате люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?

Ну и в чем Лукашенко не прав? Разве у нас не то же самое? Только гораздо в более крупных – чудовищных! – размерах.

Разве Черчесов виноват в том, что самый высокооплачиваемый спартаковец, получающий от нефтяников 830 тысяч рублей в день, отдает пас назад датчанину под гол в ворота Сафонова? Разве в его клубе под руководством португальца играют иначе? Знаем, плавали-видели давеча в Лиссабоне: из десяти передач девять назад! Бить по чужим воротам, кого-либо обыгрывать, входить в штрафную, даже просто бегать забугорный тренер, сложилось впечатление, запретил подопечным под страхом смертной казни.

В том числе и вышедшему под занавес на замену магистру дайвинга. В СМИ просочилась информация, что по новому контракту с углеводородными баронами 24-летний форвард в течение ближайших пяти лет каждый день будет обогащаться 470 тысячами рублей?!

В этом безумном пире во время чумы тоже Черчесов виноват?

Короче, ждем 1 сентября премьеры Карпина и публично обещанного им смелого футбола. Берегись, Хорватия! Русские долларовые миллионеры идут.

источник: «Советский спорт»
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