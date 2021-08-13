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Пятница, 13-е - день российского футбола. У нас есть хорошая идея
13 августа 15:18
автор: Олег Чикирис
автор фото: ФК "Рубин"

Пятница, 13-е - день российского футбола. У нас есть хорошая идея

Всемирный день футбола празднуют 10 декабря, «Советский спорт» предлагает учредить день российского футбола.

Как известно, идея периодической системы химических элементов явилась к Дмитрию Менделееву во сне. Мне же идея праздника российского футбола пришла через минуту после пробуждения. Сначала я посмотрел на сегодняшнюю дату, потом на результат матча в Белграде, потом вспомнил о вчерашнем вылете «Рубина» из Лиги конференций и давешнем унижении и без того униженного и оскорбленного «Спартака» «Бенфикой». И вот оно! Эврика!

Представляете, как здорово - День российского футбола! Пятница, 13-е! В этом году праздник всего один, а в другие - может быть и два, и даже три раза. Вот настанет радость! И не надо уже пенять на судейство, на то, что не тренировали пенальти, что телевидение не платит деньги, а зрители не ходят на стадионы даже в непандемийное время. Просто такая карма у российского футбола - несчастливая, полная неприятностей.

Не надо расстраиваться и переживать, судьба такая.

Да, было время, когда российский футбол дарил весь спектр эмоций: от безумной радости - до горького разочарования, от неподдельного удивления до отчаяния. Это было в 1990-е и начале 2000-х. Тогда российские клубы были бедными и много проигрывали. Но бывало и побеждали. Иногда делали это весьма ярко.

Потом в российский футбол пришли деньги, а вместе с ними и победы. Причем не только в матчах, но и в турнирах. В 2005-м ЦСКА взял Кубок УЕФА. В том сезоне армейцы прошли «Рейнджерс», дважды обыграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов, во втором по значимости Еврокубке прошли «Бенфику» и «Партизан», «Парму» и «Спортинг», а «Осер» просто уничтожили. Вы можете поверить, что такое когда-то было? Сейчас я, честно говоря, не могу даже вспомнить, кого ЦСКА вообще побеждал в еврокубках в последние годы.

Три года спустя «Зенит» выиграл не только Кубок, но и Суперкубок УЕФА, а соперники у него были еще круче - «Вильярреал», «Марсель», «Байер», «Бавария», «Рейнджерс» и «МЮ».

Со временем победы российских команд не только над середняками, но и над грандами европейского футбола стали восприниматься, как само собой разумеющееся. «Рубина» над «Барселоной», «Челси» и киевским «Динамо», ЦСКА - над «МанСити», «Локомотива» - над «Спортингом» и «Ниццей», «Зенита» - над ПСВ и «Торино», «Краснодара» - над «Реалом Сосьедад» и «Фенербахче»,»Кубани» - над «Фейеноордом», «Ростова» - над «Аяксом» и «Спартой».

Всего три с половиной года назад в плей-офф Лиги Европы играли четыре (!) российских команды. Причем не просто играли, а побеждали не меньше, чем проигрывали. В следующем сезоне в играх на вылет было всего две команды, но казалось, что это временное отступление с занятых позиций перед следующим рывком. Ведь мы боролись за пятое место в таблице коэффициентов УЕФА с Францией!

Оказалось, что именно тот сезон, 2018/2019, стал началом ктастрофы. Честно признаюсь, я не понимаю, что случилось. И ни одно из объяснений, которые давали, меня не устраивает. Стало меньше денег? Хорошо, но не у всех, и не в разы меньше. Стало меньше звезд? Да, нет игроков уровня Халка, зато есть футболисты уровня Влашича. Тоже неплохо. Но почему все наши вдруг стали проигрывать всем ненашим? Загадка. «Лудогорцу» сливаем 1:5... «Лудогорцу»!

Вячеслав Колосков сказал, что причина поражений в том, что наши футболисты меньше тренируются. Вас устраивает такое объяснение? Меня - нет. Когда-то реально собирались подвинуть Францию, а теперь пропускаем вперед Шотландию. Конечно, к хорошему быстро привыкаешь и отвыкать очень тяжело. Но никто нас не предупредил, что отвыкать придется от всего и сразу...

Прискорбно, но праздников на поле мы не видели давно. Так пусть хоть будет праздник - за его пределами. Сегодня, в пятницу, 13-го.

Так что, с праздником вас, господа! С Днем российского футбола...

источник: «Советский спорт»
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