Пятница, 13-е - день российского футбола. У нас есть хорошая идея

Как известно, идея периодической системы химических элементов явилась к Дмитрию Менделееву во сне. Мне же идея праздника российского футбола пришла через минуту после пробуждения. Сначала я посмотрел на сегодняшнюю дату, потом на результат матча в Белграде, потом вспомнил о вчерашнем вылете «Рубина» из Лиги конференций и давешнем унижении и без того униженного и оскорбленного «Спартака» «Бенфикой». И вот оно! Эврика!

Представляете, как здорово - День российского футбола! Пятница, 13-е! В этом году праздник всего один, а в другие - может быть и два, и даже три раза. Вот настанет радость! И не надо уже пенять на судейство, на то, что не тренировали пенальти, что телевидение не платит деньги, а зрители не ходят на стадионы даже в непандемийное время. Просто такая карма у российского футбола - несчастливая, полная неприятностей.

Не надо расстраиваться и переживать, судьба такая.

Да, было время, когда российский футбол дарил весь спектр эмоций: от безумной радости - до горького разочарования, от неподдельного удивления до отчаяния. Это было в 1990-е и начале 2000-х. Тогда российские клубы были бедными и много проигрывали. Но бывало и побеждали. Иногда делали это весьма ярко.

Потом в российский футбол пришли деньги, а вместе с ними и победы. Причем не только в матчах, но и в турнирах. В 2005-м ЦСКА взял Кубок УЕФА. В том сезоне армейцы прошли «Рейнджерс», дважды обыграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов, во втором по значимости Еврокубке прошли «Бенфику» и «Партизан», «Парму» и «Спортинг», а «Осер» просто уничтожили. Вы можете поверить, что такое когда-то было? Сейчас я, честно говоря, не могу даже вспомнить, кого ЦСКА вообще побеждал в еврокубках в последние годы.