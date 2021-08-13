Два этажа клубного мерча: динамовцы задают новые стандарты

Важно, когда магазин у футбольного клуба расположен дома, непосредственно на арене, становится точкой притяжения. Намоленным местом не только в дни матчей. Поэтому важно, что это не полуподвальное помещение где-то вдали, а настоящее, достойное пространство. Потому и расположился двухэтажный магазин на Ленинградке, у метро «Динамо» и «Петровский парк» - в торговом центре «Арене Плаза».

− Сегодня футбольный клуб «Динамо» активно развивает не только свою спортивную, но и бизнес-составляющую, − сказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров. − В этом году мы обновили нашу бренд-платформу, запустили новый клубный сайт, стали ближе к нашим болельщикам в медиа. Мы активно развиваем нашу франшизу, эндаумент-фонд поддержки академии. Мы заключили соглашение с нашим техническим партнёром PUMA и спонсором Wildberries. И сегодня мы открываем наш прекрасный клубный фан-шоп. Это ещё один важный кирпич в фундамент нашего дальнейшего коммерческого развития. Поздравляю всех с этим событием и благодарю за поддержку.

Известный динамовский болельщик и популярный журналист Дмитрий Дерунец (слева) вместе с генеральным директоров клуба Павлом Пивоваровым.

Открытие магазина не было междусобойчиком, куда пришло «отметиться» начальство и самые верные «болелы». Нет, это был настоящий праздник. Ведь факт открытия клубного чудо-магазина, где любой будет чувствовать гордость за свою команду и будет мотивирован самой атмосферой приобретать клубный мерч, разнообразие которого растёт с каждым днём.

Открытие магазина посетил и тренерский штаб основной команды бело-голубых.

− Мне очень понравился наш магазин, я в восторге от того, что вижу, − отметил главный тренер Сандро Шварц. − В магазине отличная линейка как спортивной, так и повседневной одежды. Надеюсь, что на наш следующий домашний матч с «Локомотивом» каждый из вас придёт в футболке наших цветов. Могу точно сказать, что мы потратим все силы, чтобы добиться успеха и прославить наш клуб.

Телекомментатор Виктор Гусев (слева) понимает не по-немецки, а по-английски, но с Сандро Шварцем общий язык нашёл.

− Я очень рад, что у нашего клуба появился такой классный магазин, − подчеркнул тренер команды Андрей Воронин. − «Динамо» в последние годы развивается в правильном направлении − открылся новый стадион, теперь появился отличный магазин. Я видел много фан-шопов в Европе, и могу сказать, что наш находится на уровне английской премьер-лиги. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, так что приходите как можно чаще на стадион и поддерживайте нас, а мы будем стараться вас не подвести.

Побывали в магазине и динамовские ветераны:

− У меня просто нет слов, насколько всё здесь здорово, − поделился впечатлениями Пильгуй. − Весь ассортимент подобран со вкусом. Мне жалко, что уже не играю в футбол и могу только за этим наблюдать со стороны. Очень красивая коллекция ретро-формы. Всё бы здесь приобрёл, настолько всё здорово.

В завершении мероприятия состоялась автограф-сессия, в ходе которой болельщики смогли пообщаться с новичками команды Диего Лаксальтом, Фабианом Бальубэной, Денисом Макаровым и Сабой Сазоновым.