Дмитрий Селюк: Не удивлюсь, если Роналду переберется к Месси в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк – об отъезде харизматичных футболистов из Испании, недовольстве Мбаппе и возможном переезде Роналду в Париж.

- «ПСЖ» усилился в межсезонье мощно, один приезд Месси чего стоит, - говорит Дмитрий Селюк. – Но с другой стороны, не позавидуешь Почеттино. Работать со звездами очень сложно, а в Париже есть Месси, Неймар, Мбаппе. Ведь кому-то надо будет выполнять и черновую работу. А в Париже сейчас куда ни плюнь – попадешь в звезду.

- Почеттино не был великим игроком, как Гвардиола, да и тренерский авторитет пока не заработал сопоставимый с тем же Пепом. Гвардиола умел «строить» Месси и Неймара. Получится ли это у Почеттино?

- Он довольно жесткий тренер – типичный представитель аргентинской школы. Но посмотрим.

- Испанский чемпионат с уходом Месси сильно потеряет?

- Лео за столько лет стал символом Ла лиги. Никто не мог подумать, что он когда-то покинет «Барселону». Конечно, это серьезная потеря для испанского футбола.

Еще раньше уехал в Италию Роналду, сейчас Серхио Рамос перебрался в Париж. Уехали не просто харизматические фигуры, а личности, которые зарабатывали для клубов миллионы только рекламой. Телеканалы постоянно крутили рекламный ролик с Рамосом, где он обещает после матча позвонить какому-то болельщику. Теперь он, видимо, будет звонить парижскому болельщику.

Ну а Роналду и Месси являются желанными клиентами для всех мировых брендов.

- Почему Мбаппе так рвется из «ПСЖ»? Ему теперь передачи будет Месси отдавать. Неужели не хочется поиграть с гением?

- Мбаппе еще молодой футболист, во Франции ему уже не интересно, здесь он все выиграл. Ему хочется новых вызовов, это он может получить в «Реале».

- Но «Реал» сейчас не сравнится по составу с «ПСЖ». А катарские хозяева уже восемь лет мечтают о Лиге чемпионов. Для этого купили Месси, Вейналдума, Хакими. Лига чемпионов разве не вызов для Мбаппе?

- Мбаппе давно хочет в «Реал». Там он будет главной звездой, а в «ПСЖ» его сейчас по вниманию прессы и прочему затмят Месси и Неймар. При всем уважении к «ПСЖ», «Реал» - это топ из топов.

Переходу Мбаппе в Мадрид помешала пандемия. Тогда была информация, что «Реал» готов выложить за форварда 400 миллионов. Пандемия все планы смешала. Но ведь Мбаппе пока не уходит. Этот сезон он отыграет в Париже. А там Месси уже пойдет 36-й год, Неймар тоже не молодеет, и не факт, что «ПСЖ» будет претендовать на Лигу чемпионов. Вот тогда-то Мбаппе самое время перебраться в Мадрид.