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В РПЛ за деньги налогоплательщиков хотят убить футбол в России. Ну и пусть: туда ему и дорога
14 августа 18:13
автор: Виталий Славин
автор фото: РФС

В РПЛ за деньги налогоплательщиков хотят убить футбол в России. Ну и пусть: туда ему и дорога

Легионеро-агентская революция, о необходимости которой все время говорили большевики*, свершилась. Лимит на варягов в РПЛ планируют обнулить. Ура, товарищи! Прощай, футбол в РФ. Да здравствует хоккей!

*Большевики – ушлые эффективные манагеры/агенты вкупе со стаями законченных дилетантов.

М-да, не знаю даже, с чего начать. Никогда не думал, что когда-нибудь придется доказывать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но вот ведь в какое зазеркалье 30 лет дикого капитализма привели первую в мире социалистическую страну.

Давайте стартуем так. Самое простое. Какое место в рейтинге ФИФА у России – 41-е из 210. В хоккейной классификации ИИХФ среди 52 стран это соответствует 11-й позиции. Кто на ней? Норвегия. Далее Дания, Казахстан, Белоруссия, Италия, Великобритания, Франция, Австрия. Представим, что в их клубном хоккее, как в футбольной России, вдруг заведутся миллиарды государственных – читай, ничьих денег – а лимита на легионеров не будет. Какой импульс в развитии получат аборигены – старые и младые? Ясно какой – все скопом дружно уйдут в управдомы. Ибо все рабочие места мигом заполонят североамериканцы, чехо-словаки, скандинавы и прочие финны. Не волнуйтесь, под критерии отбора, которые грозят придумать для ландскнехтов в РПЛ, все они легко подойдут.

Германия, к слову, в середине 90-х годов попробовала пойти таким путем и сразу вылетела во второй эшелон ЧМ. В богатейшей Швейцарии, занимающей в рейтинге ИИХФ восьмое место, до сих пор жесточайшая квота в четыре мигранта в заявке. Неужели в самой комфортной стране вселенной, оберегающей свои ледовые пределы аки их знаменитые банки, тоже сплошь дурни, консерваторы и предатели национальных интересов?! Ха-ха-ха.

Равно как в юниорских североамериканских лигах, где для европейцев совсем удавка – не более пары иноземцев на клуб. И как это мешает канадцам и американцам готовить резерв для НХЛ? Никак! Напротив, местный молодняк наравне с элитными старосветскими ровесниками имеет великолепную практику в ежедневном режиме, идеальный трамплин в сверхконкурентной среде. Чтобы уже в 18-20 лет без проблем, плавно и естественно влиться в сильнейшую хоккейную организацию планеты. Где их ждут с распростертыми объятьями благодаря лютому потолку зарплат. Юниоры ведь первые три сезона в НХЛ по сути за еду играют.

Понимаю, отмену лимита лоббируют стада распильщиков бюджетов и одурманенная ими гопота, не заставшая СССР. Но я-то жил при лучшем в истории человечества строе и мне есть с чем сравнивать.

Опять же самое простое: сколько золота мы давеча добыли в командных видах на Олимпиаде в Токио! Верно: позорный ноль! Как сыграли наши баскетболисты? Ой, они, сердешные, уже вторые Игры пропустили! Зато в футболе… Как?! Мы после развала Союза вообще ни разу на Игры не отобрались? Не может быть! Не верю! Это происки МОК, ФИФА, УЕФА и международного империализма, которые нагло не дают РФС упразднить лимит и требуют соблюдать фейр-плей!

А что было в моем счастливом детстве и молодости? Футболисты ездили на Олимпиаду всегда. В 1956 и 1988 году взяли золото, когда Савичев на моих глазах по настоятельной просьбе Маслаченко забил победный мяч бразильцам.

Никогда не забуду, как Николай Озеров 45 лет назад в прямом эфире, очевидно, по поручению спортивных властей раздолбал Валерия Лобановского за то, что сборная ограничилась… бронзой, обыграв в утешительном финале тех же бразильцев. Я просто обалдел от огненного спича легендарного телекомментатора, свои ушам не верил! Ведь великий тренер только что выиграл с киевским «Динамо» Кубок кубков и Суперкубок, дважды повергнув ослепительно звездную «Баварию» с Майером, Мюллером, Румменигге, Шварценбеком, Шустером и Беккенбауэром. А тут его публично размазали как последнего двоечника и прогульщика. После Олимпиады в Монреале Лобановский надолго угодил в опалу.

Финал баскетбола-1972 в Мюнхене – вообще вне конкуренции в моей болельщицкой памяти. Многие о нем только благодаря «Движению вверх» узнали, а я все это онлайн наблюдал. Несколькими днями спустя после того, как мы канадцев в Монреале на старте Суперсерии грохнули.

Да, я – счастливчик. Не то что нынешнее племя, которое из года в год наслаждается смачными отлупами от «Вардаров», «Кошице», «Мельде», «Виборгов», «Зюльте», АИК/АЕК и прочих «Ракувов»… Но ничего. При нынешней политике РФС и РПЛ это только начало.

Я – счастливчик, потому что в двух метрах от меня телевизор показывал, как наши хоккеисты, футболисты, баскетболисты и баскетболистки, волейболисты и волейболистки, гандболисты, ватерполисты регулярно выигрывали Олимпиады, чемпионаты мира и еврокубки. И все это без единого легионера! БЕЗ ЕДИНОГО! В каждой дисциплине мы с нуля создавали свою неповторимую школу. С нас брали пример, учились и порой копировали.

Все это прекрасно функционировало до 1991 года. Ничего и придумывать не нужно. Просто надо перенаправить миллиарды государственных рублей, которые совершенно бесконтрольно тратятся в российских топ-лигах, в основание пирамиды – в детские школы. В первую очередь тренерам, которые трудятся за нищенские оклады. А зарплаты в РПЛ среди де-факто госслужащих установить на уровне места сборной в рейтинге ФИФА. Кто там перед нами - на 40-й позиции? Венесуэла! В самый раз! Кому не нравится, езжайте за длинным долларом за границу.

Чего проще-то?!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

источник: «Советский спорт»
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