«Спартак» выбирается из ямы. Первый гол Зобнина в сезоне принес победу над «Уралом» (видео)

СОБОЛЕВ ПРОИГРЫВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ ПОНСЕ

На старте сезона в «Спартаке» случился пожар как на поле, так и за его пределами. И если поражение в Казани казалось случайностью, то после последующих трех в матчах с «Бенфикой» и «Нижним Новгородом» в команде заполыхало, так что домашняя игра с «Уралом», который проводил первую встречу под руководством нового тренера Игоря Шалимова, должна была хотя бы немного притушить огонь.

Чтобы это произошло, Руй Витория (а горячие головы уже говорят о его возможной отставке) постарался обойтись без заметных перестановок. По сравнению с матчем Лиги чемпионов в Лиссабоне в центре полузащиты Наиля Умярова заменил Алекс Крал. В остальном мы увидели все тех же игроков, а Йоррит Хендрикс, Резиуан Мирзов и претендующий на позицию основного нападающего сборной России и продливший с клубом контракт Александр Соболев остались в запасе.

А у гостей отметим переход на игру в четыре защитника (в прошлых матчах их было пятеро). При Шалимове екатеринбуржцы точно не будут парковать автобус и постараются играть в более комбинационный футбол, чем при Юрии Матвееве. Не факт, что это принесет команде больше очков (особенно если исходить из уровня исполнителей), но более симпатичной она станет наверняка.

ДЖИКИЯ НА УГЛОВЫХ – ЗВЕРЬ!

Довольно открытый стиль игры уральцев был удобен хозяевам. Они не испытывали больших проблем при переходе на чужую половину поля и даже доставке мяча в штрафную, но последнего паса красно-белым не хватало. Что и неудивительно, ведь ни Виктора Мозеса, ни Квинси Промеса в составе нет. Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон больше нацелены на индивидуальный перфоманс (дриблинг или удар), а Александр Ломовицкий в принципе никогда не отличался тонкостью игры. Так что комбинационной игры не хватало логического завершения.

Тем не менее, преимущество было очень высоко и должно было быть преобразовано во что-то полезное. Правда, гол вновь пришел не с игры, а со стандарта. Причем красно-белые выстрелили дуплетом голевых моментов – сначала Георгий Джикия в объятиях Эрика Бикфалви пробил головой рикошетом от газона после подачи углового, а заработанного в этом эпизоде корнера записал на свой счет результативную передачу – на сей раз скидка в центр и удар с разворота боковыми ножницами в исполнении яростно (и по делу) критикуемого Романа Зобнина.

Первый гол Зобнина в сезоне ⚽️ pic.twitter.com/OzdQCZiu2G — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2021

Гол был абсолютно логичен, но после него гостям терять было нечего, и вдруг выяснилось, что когда они хотят, могут ни в чем не уступать именитому оппоненту. Игра стала пугающе (для «Спартака», естественно) равной. Настолько, что «Урал» по итогам первого тайма даже больше владел мячом (51 процент на 49). Если бы не катастрофическое качество пасов Рафала Августиняка, не дотянувшего и до 60% точных передач, уральцы вполне могли бы запереть противника на его половине поля. То же относится и к правому крайнему правому Андрею Егорычеву, но он все время играл в обострение, поэтому его неудачи объяснимы.

КТО НЕ СМОТРЕЛ, НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛ

Главная проблема «Спартака» – кошмарная разница между игроками основы и всеми остальными. Ломовицкий и Бакаев адски уступают Мозесу и Промесу по остроте действий в атаке. Особенно это касается левого фланга. Понятно, что Ломовицкий более дисциплинированный футболист, чем Мирзов, но в атаке он большую часть времени выглядит беспомощным, а Резиуан выходит чуть более чем за 10 минут до конца. И это при том, что поддерживающий Ломовицкого Айртон невероятно неэффективен – даже если ему удается хороший проход, завершить его полезным действием ему почти всегда не удается.

Во втором тайме «Спартак» очень уверенно контролировал ход игры, но сама она вызвала очень неоднозначное впечатление. Точнее, она была откровенно унылой, что точно отражалось на лице присутствовавших на стадионе Николая Писарева и Александра Тарханова. Красно-белые не допускали атак на свои ворота, но и сами создавали с большим трудом, а уж в завершении действовали и вовсе безнадежно. Особенно «старался» Ларссон, каждый эпизод завершавший карикатурным ударом в руки Ярославу Годзюру.

Вторая половина матча разочаровала болельщиков обеих команд и вообще всех, кому довелось это посмотреть. «Спартак» набрал три очка, чем подал себе эмоциональный заряд на следующие игры, но совсем не впечатлил. Его преимущество в классе над оппонентом не вызвало сомнений, однако понимание игроками тренерских замыслов вызывает массу сомнений. Что же до «Урала», команде только предстоит подстроиться под требования Шалимова. Вспышки перестановка тренера не произвела.

РПЛ

4-й тур

«Спартак» - «Урал» - 1:0 (1:0)

Гол: Зобнин, 27.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, З. Бакаев (Игнатов, 69), Крал (Хендрикс, 69), Зобнин, Ломовицкий (Мирзов, 79), Ларссон (Умяров, 87), Понсе (Соболев, 87).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Герасимов, Адамов, Августиняк (Йовичич, 75), Мишкич, Егорычев, Бикфалви, Подберезкин (Железнов, 56), Панюков (Агеев, 65).

Предупреждения: Рассказов, 23. Герасимов, 33. Жиго, 42. Годзюр, 45. Егорычев, 76.

Судья: Кукуляк (Калуга).