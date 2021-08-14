Руй Витория: На критику болельщиков мы должны отвечать победами

- Сегодня мы одержали заслуженную победу. Могли в первом тайме решить исход матча. Было много моментов, но забили только один мяч. Во втором тайме стала накапливаться усталость, но сегодня важно было выиграть. Матч был сложным. За одиннадцать дней мы сыграли четыре матча. Было много перелетов, мы заслужили эту победу.

- С 60 - 65-й минуты «Спартак» отдал мяч «Уралу». Это странно, потому что «Урал» кажется слабее. Вас устраивает такая игра?

- В определенной мере согласен. Мы отдали инициативу сопернику. В футболе такое случается. Это зависит от многого. У нас перед этим был ряд поражений. Мы забили сегодня первый мяч, второй забить не смогли, но команда захотела не пропустить. При других обстоятельствах, если бы мы были свежими, ход игры был бы другой. Но сегодня важно было завоевать три очка. Несмотря на усталость, которая есть у ребят, впереди у нас неделя на подготовку. Постараемся как можно лучше использовать это время.

- Вы не так давно в Москве. Сегодня на протяжении всего матча болельщики оскорбляли игроков и руководство клуба. Удивительна ли для вас такая ситуация?

- Я еще не настолько владею русским, чтобы понимать, что кричат с трибун. Я уважаю мнение всех сторон, и болельщиков тоже. Мы должны отвечать на эту критику своими победами. Несмотря на критику, хочу поблагодарить болельщиков за победу, я их видел.

- Сколько вам необходимо времени, чтобы поставить игру, которую вы хотите? Можете сейчас сказать, ожидаем ли вами уровень РПЛ или вы ждали чего-то другого? И куда пропал ромбик у вас на груди?

- Обычно я на игры выхожу в своей одежде. По времени постановки игры сказать не могу, потому что в разных командах разные сроки. Плюс сказываются текущие результаты и внешние факторы. Игроки - не машины, они все видят, слышат и читают. Не знаю, сколько займет по времени моя адаптация в «Спартаке». Бывают разные периоды в клубах, это касается не только «Спартака». Надеюсь, это пройдет как можно быстрее.

Что касается уровня РПЛ, я провел только несколько матчей. Знал, что играть будет непросто, потому что против «Спартака» все действуют от обороны. Я знал, что простых матчей не будет.