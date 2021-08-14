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Руй Витория: На критику болельщиков мы должны отвечать победами
14 августа 20:46
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Спартак"

Руй Витория: На критику болельщиков мы должны отвечать победами

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями о матче 4-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).

- Сегодня мы одержали заслуженную победу. Могли в первом тайме решить исход матча. Было много моментов, но забили только один мяч. Во втором тайме стала накапливаться усталость, но сегодня важно было выиграть. Матч был сложным. За одиннадцать дней мы сыграли четыре матча. Было много перелетов, мы заслужили эту победу.

- С 60 - 65-й минуты «Спартак» отдал мяч «Уралу». Это странно, потому что «Урал» кажется слабее. Вас устраивает такая игра?
- В определенной мере согласен. Мы отдали инициативу сопернику. В футболе такое случается. Это зависит от многого. У нас перед этим был ряд поражений. Мы забили сегодня первый мяч, второй забить не смогли, но команда захотела не пропустить. При других обстоятельствах, если бы мы были свежими, ход игры был бы другой. Но сегодня важно было завоевать три очка. Несмотря на усталость, которая есть у ребят, впереди у нас неделя на подготовку. Постараемся как можно лучше использовать это время.

- Вы не так давно в Москве. Сегодня на протяжении всего матча болельщики оскорбляли игроков и руководство клуба. Удивительна ли для вас такая ситуация?
- Я еще не настолько владею русским, чтобы понимать, что кричат с трибун. Я уважаю мнение всех сторон, и болельщиков тоже. Мы должны отвечать на эту критику своими победами. Несмотря на критику, хочу поблагодарить болельщиков за победу, я их видел.

- Сколько вам необходимо времени, чтобы поставить игру, которую вы хотите? Можете сейчас сказать, ожидаем ли вами уровень РПЛ или вы ждали чего-то другого? И куда пропал ромбик у вас на груди?
- Обычно я на игры выхожу в своей одежде. По времени постановки игры сказать не могу, потому что в разных командах разные сроки. Плюс сказываются текущие результаты и внешние факторы. Игроки - не машины, они все видят, слышат и читают. Не знаю, сколько займет по времени моя адаптация в «Спартаке». Бывают разные периоды в клубах, это касается не только «Спартака». Надеюсь, это пройдет как можно быстрее.

Что касается уровня РПЛ, я провел только несколько матчей. Знал, что играть будет непросто, потому что против «Спартака» все действуют от обороны. Я знал, что простых матчей не будет.

- Почему после хорошей первой игры с «Бенфикой» Умярова мы почти не видели его, и не кажется ли вам, что заменами не получается усилить игру команды?
- Согласен, что Умяров хорошо сыграл в предыдущих матчах, но сегодня мы сыграли в три центральных защитника. Бакаев обеспечивал глубину и ширину такта, поэтому в центре поля мы сделали ставку на игроков, которые могут обеспечивать хороший переход из обороны в атаку. Это Зобинин и Крал. В первом тайме у нас было несколько хороших атак, и задача в этом плане в центре поля была выполнена. У каждой игры есть свои задачи. Сегодня в нападении ставка была на скорость. В первом тайме, пока ребята были свежие, было много атак. Возможно, сказалось волнение, мы не смогли забить. Касаемо замен, никогда нельзя сказать наверняка как сыграет замена, но всем футболистам я доверяю. Бывают разные дни. У нас в последнее время был плотный график. Было два перелета, четыре игры. Это непросто. Провели матчи Лиги чемпионов, это дополнительный груз. Сегодня основной целью было победить.

- Соболев два матча подряд выходит в концовках. Что с ним не так? Ощущение, что он не готов играть. Что касается Ларссона, он не может воспользоваться своими моментами. Что не так с лидерами «Спартака», которые тащили команду в прошлом году?
- Понсе сыграл в прошлом матче, и в сегодняшнем нам была необходима скорость в нападении. Соболев сыграл до этого два матча. Ни у кого нет гарантий на попадание в стартовый состав. На каждый матч стратегия разная. Посмотрите на тех, кто сыграл все матчи, они находятся на грани. У Ларссона сегодня были хорошие моменты, но он не забил. Но говоря о сравнении игры Джорди с прошлом сезоном, «Спартак» играл тогда через неделю, а сейчас через два дня на третий. Дело даже не в физической подготовке, а в психологической. Игрок – живое существо, он может играть со спадами. «Бенфика» дала отдохнуть перед игрой с нами семи своим футболистам. Ротация – это нормально. Сейчас у нас есть неделя на восстановление.

источник: «Советский спорт»
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